Dışişleri: 9 AB üyesinin imzaladığı bildiri taraflı ve vizyonsuzdur

Bakanlık açıklamasında, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med9) Zirvesi Sonunda kabul edilen ortak bildiriye ilişkin şu ifadeler kullanıldı: "AB’nin dokuz üyesinin (Fransa, GKRY, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya, Yunanistan) 17 Eylül 2021 tarihinde Atina’da yaptıkları Zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri, önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur.Söz konusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve GKRY’nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "9 AB üyesinin Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç ile ilgili bildirisi taraflı ve vizyonsuzdur" denildi.
Bakanlık açıklamasında, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med9) Zirvesi Sonunda kabul edilen ortak bildiriye ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
"AB’nin dokuz üyesinin (Fransa, GKRY, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya, Yunanistan) 17 Eylül 2021 tarihinde Atina’da yaptıkları Zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri, önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur.
Söz konusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve GKRY’nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz.