https://tr.sputniknews.com/20210918/disisleri-9-ab-uyesinin-imzaladigi-bildiri-tarafli-ve-vizyonsuzdur-1049013614.html

Dışişleri: 9 AB üyesinin imzaladığı bildiri taraflı ve vizyonsuzdur

Dışişleri: 9 AB üyesinin imzaladığı bildiri taraflı ve vizyonsuzdur

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "9 AB üyesinin Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç ile ilgili bildirisi taraflı ve vizyonsuzdur" denildi. 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T09:00+0300

2021-09-18T09:00+0300

2021-09-18T09:00+0300

kıbrıs

doğu akdeniz

ab

dışişleri bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1f/1042756585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a96a820abb9c86ee09cab58e79606a5f.jpg

Bakanlık açıklamasında, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med9) Zirvesi Sonunda kabul edilen ortak bildiriye ilişkin şu ifadeler kullanıldı: "AB’nin dokuz üyesinin (Fransa, GKRY, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya, Yunanistan) 17 Eylül 2021 tarihinde Atina’da yaptıkları Zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri, önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur.Söz konusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve GKRY’nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz.

kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kıbrıs, doğu akdeniz, ab, dışişleri bakanlığı