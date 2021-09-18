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Dışişleri: 9 AB üyesinin imzaladığı bildiri taraflı ve vizyonsuzdur
Dışişleri: 9 AB üyesinin imzaladığı bildiri taraflı ve vizyonsuzdur
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "9 AB üyesinin Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç ile ilgili bildirisi taraflı ve vizyonsuzdur" denildi. 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T09:00+0300
2021-09-18T09:00+0300
kıbrıs
doğu akdeniz
ab
dışişleri bakanlığı
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Bakanlık açıklamasında, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med9) Zirvesi Sonunda kabul edilen ortak bildiriye ilişkin şu ifadeler kullanıldı: "AB’nin dokuz üyesinin (Fransa, GKRY, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya, Yunanistan) 17 Eylül 2021 tarihinde Atina’da yaptıkları Zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri, önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur.Söz konusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve GKRY’nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz.
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kıbrıs, doğu akdeniz, ab, dışişleri bakanlığı

Dışişleri: 9 AB üyesinin imzaladığı bildiri taraflı ve vizyonsuzdur

09:00 18.09.2021
© AADışişleri Bakanlığı binası Türkiye
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© AA
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "9 AB üyesinin Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç ile ilgili bildirisi taraflı ve vizyonsuzdur" denildi.
Bakanlık açıklamasında, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med9) Zirvesi Sonunda kabul edilen ortak bildiriye ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
"AB’nin dokuz üyesinin (Fransa, GKRY, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya, Yunanistan) 17 Eylül 2021 tarihinde Atina’da yaptıkları Zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri, önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur.
Söz konusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve GKRY’nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz.
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