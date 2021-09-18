https://tr.sputniknews.com/20210918/disisleri-turkiye-abd-siyasi-istisarelerinin-surdurulmesinde-mutabik-kalindi-1049018107.html

Dışişleri: Türkiye-ABD siyasi istişarelerinin sürdürülmesinde mutabık kalındı

Dışişleri: Türkiye-ABD siyasi istişarelerinin sürdürülmesinde mutabık kalındı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlığında heyetler arasında gerçekleşen görüşmelerde... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T13:22+0300

2021-09-18T13:22+0300

2021-09-18T13:22+0300

abd

türkiye

dışişleri bakanlığı

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamda, 17 Eylül'de Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Victoria Nuland başkanlığındaki heyetler arasındaki siyasi istişareler gerçekleştirildiği belirtildi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye, Libya, Afganistan, Doğu Akdeniz, Kafkasya, Orta Asya, Uzak Doğu, Afrika konularının istişare edildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye ve ABD arasındaki siyasi istişarelerin düzenli olarak sürdürülmesi hususunda mutabık kalınmıştır" denildi.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, türkiye, dışişleri bakanlığı