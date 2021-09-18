Dışişleri: Türkiye-ABD siyasi istişarelerinin sürdürülmesinde mutabık kalındı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamda, 17 Eylül'de Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Victoria Nuland başkanlığındaki heyetler arasındaki siyasi istişareler gerçekleştirildiği belirtildi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye, Libya, Afganistan, Doğu Akdeniz, Kafkasya, Orta Asya, Uzak Doğu, Afrika konularının istişare edildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye ve ABD arasındaki siyasi istişarelerin düzenli olarak sürdürülmesi hususunda mutabık kalınmıştır" denildi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlığında heyetler arasında gerçekleşen görüşmelerde, istişarelerin düzenli olarak sürdürülmesinde mutabık kalındı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamda, 17 Eylül'de Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Victoria Nuland başkanlığındaki heyetler arasındaki siyasi istişareler gerçekleştirildiği belirtildi.
Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye, Libya, Afganistan, Doğu Akdeniz, Kafkasya, Orta Asya, Uzak Doğu, Afrika konularının istişare edildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye ve ABD arasındaki siyasi istişarelerin düzenli olarak sürdürülmesi hususunda mutabık kalınmıştır" denildi.
Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ile #ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Victoria Nuland başkanlığındaki heyetler arasındaki siyasi istişareler 17 Eylül’de Washington’da gerçekleştirilmiştir. pic.twitter.com/FbmGBOzilR