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Dışişleri: Türkiye-ABD siyasi istişarelerinin sürdürülmesinde mutabık kalındı
Dışişleri: Türkiye-ABD siyasi istişarelerinin sürdürülmesinde mutabık kalındı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlığında heyetler arasında gerçekleşen görüşmelerde... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T13:22+0300
2021-09-18T13:22+0300
abd
türkiye
dışişleri bakanlığı
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamda, 17 Eylül'de Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Victoria Nuland başkanlığındaki heyetler arasındaki siyasi istişareler gerçekleştirildiği belirtildi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye, Libya, Afganistan, Doğu Akdeniz, Kafkasya, Orta Asya, Uzak Doğu, Afrika konularının istişare edildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye ve ABD arasındaki siyasi istişarelerin düzenli olarak sürdürülmesi hususunda mutabık kalınmıştır" denildi.
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abd, türkiye, dışişleri bakanlığı

Dışişleri: Türkiye-ABD siyasi istişarelerinin sürdürülmesinde mutabık kalındı

13:22 18.09.2021
© Dışişleri BakanlığıSedat Önal - Wendy Sherman
Sedat Önal - Wendy Sherman - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© Dışişleri Bakanlığı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlığında heyetler arasında gerçekleşen görüşmelerde, istişarelerin düzenli olarak sürdürülmesinde mutabık kalındı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamda, 17 Eylül'de Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Victoria Nuland başkanlığındaki heyetler arasındaki siyasi istişareler gerçekleştirildiği belirtildi.
Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye, Libya, Afganistan, Doğu Akdeniz, Kafkasya, Orta Asya, Uzak Doğu, Afrika konularının istişare edildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye ve ABD arasındaki siyasi istişarelerin düzenli olarak sürdürülmesi hususunda mutabık kalınmıştır" denildi.
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