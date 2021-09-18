https://tr.sputniknews.com/20210918/egri-minare-neden-egri-arastirmasi-baslatildi-1049029351.html

'Eğri minare neden eğri' araştırması başlatıldı

'Eğri minare neden eğri' araştırması başlatıldı

Aksaray'da, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad'ın babası I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1221-1236 yıllarında yapılan cami yanındaki minarenin neden eğik... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T21:30+0300

2021-09-18T21:30+0300

2021-09-18T21:30+0300

aksaray

araştırma

minare

konya vakıflar bölge müdürlüğü

eğri minare

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Aksaray merkezinde I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından caminin yanına Horasan harcıyla kırmızı tuğladan yapılan minare, eğikliğinden dolayı dikkat çekiyor. O dönem 'Kızılminare Camii' adı verilen caminin Pisa Kulesi'ne de benzetilen eğik minaresinin neden eğik olduğuyla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmalar, cami ve minarenin tarihi olmasından dolayı Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.Minarenin Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad döneminde, babası Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1220-1237'de yapıldığının rivayet edildiğini belirten İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, şunları söyledi:'İtalya’da bulunan çok ünlü Pisa Kulesi'ne benzetilmesiyle de çok dikkat çekmektedir'İl Müftüsü Güller, çeşitli dinlere ve kültürlere ev sahipliği yapmış Aksaray’da Hristiyanlık ve İslamiyet dönemine ait birçok eserin bulunduğunu hatırlattı. Güller, minarenin de Selçuklular döneminde inşa edildiğini belirterek, "Bu eserlerden biri de eğri minaredir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Aksaray’da inşa ettiği en önemli eserlerden biri olan eğri minarenin yaklaşık 800 yıllık tarihi bir geçmişi vardır. Minare 36 metre yükseklikte ve kırmızı tuğladan yapılmıştır. Aynı zamanda kızıl minare olarak da anılmaktadır. Eğrilik oranı 3.11 olarak hesaplanmış, bu yönüyle İtalya’da bulunan çok ünlü Pisa Kulesi'ne benzetilmesiyle de çok dikkat çekmektedir. Eğri minare yerli ve yabancı turistlerin mutlaka uğradığı mekanlardan birisidir'' dedi.'İlk defa böyle detaylı bir çalışma yapılıyor'Her 1.5 metre derinlikte numuneler alınacağını kaydeden Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir de 'şu değerlendirmelerde bulundu:

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aksaray, araştırma, minare, konya vakıflar bölge müdürlüğü, eğri minare