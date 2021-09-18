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FDA'dan Pfizer-BioNTech için üçüncü doz kararı: Yalnızca 65 yaş üstü ve yüksek risk grubuna gerekli
FDA'dan Pfizer-BioNTech için üçüncü doz kararı: Yalnızca 65 yaş üstü ve yüksek risk grubuna gerekli
ABD Gıda ve İlaç Dairesi Danışma Kurulu, Pfizer-BioNTech'in üçüncü doz aşısıyla ilgili karara vardı. Kurul, üçüncü dozun geniş çaplı olarak değil, yalnızca 65... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T11:26+0300
2021-09-18T11:26+0300
pfizer
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
koronavirüs
biontech
koronavirüs aşısı
üçüncü doz
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Kamuoyunda, yeni mutasyonlar nedeniyle aşıların etkinliği sorgulanırken, mRNA aşılarında üçüncü doz tartışması sürüyor.Söz konusu tartışmayla ilgili ABD Gıda ve İlaç Dairesi Danışma Kurulu (FDA), kritik bir karara vardı. Üçüncü doz aşılarla ilgili incelemelerini tamamlayan kurul, beklentinin aksine çok küçük bir grup için Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi.65 yaş ve üstü ile yüksek risk grubundaki kişiler koronavirüsü aşılarında üçüncü doz için uygun görüldü. Kurulda yapılan oylamada 18 üyeden 16’sı üçüncü dozun geniş çaplı kullanımını reddetti. İki doz aşının halen koruyuculuk açısından yeterli olduğu belirtilirken, 16 yaş ve üstü kişiler için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu belirtildi.Danışma Kurulu’nun kararları FDA açısından bağlayıcı olmasa da, genel olarak tavsiye niteliğindeki karara uyuluyor. FDA’nın kısa süre içerisinde üçüncü doz kararını açıklaması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20210916/moderna-ve-pfizerden-ucuncu-doz-aciklamasi-kovid-19-asilarinin-etkinligi-azaliyor-1048961852.html
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pfizer, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), koronavirüs, biontech , koronavirüs aşısı, üçüncü doz

FDA'dan Pfizer-BioNTech için üçüncü doz kararı: Yalnızca 65 yaş üstü ve yüksek risk grubuna gerekli

11:26 18.09.2021
© REUTERS / Cagla GurdoganPfizer-BionTech aşısı - koronavirüs aşısı
Pfizer-BionTech aşısı - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© REUTERS / Cagla Gurdogan
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi Danışma Kurulu, Pfizer-BioNTech'in üçüncü doz aşısıyla ilgili karara vardı. Kurul, üçüncü dozun geniş çaplı olarak değil, yalnızca 65 yaş üstü ve yüksek risk grubundaki kişilere uygulanması gerektiğini açıkladı.
Kamuoyunda, yeni mutasyonlar nedeniyle aşıların etkinliği sorgulanırken, mRNA aşılarında üçüncü doz tartışması sürüyor.
Söz konusu tartışmayla ilgili ABD Gıda ve İlaç Dairesi Danışma Kurulu (FDA), kritik bir karara vardı. Üçüncü doz aşılarla ilgili incelemelerini tamamlayan kurul, beklentinin aksine çok küçük bir grup için Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi.
65 yaş ve üstü ile yüksek risk grubundaki kişiler koronavirüsü aşılarında üçüncü doz için uygun görüldü. Kurulda yapılan oylamada 18 üyeden 16’sı üçüncü dozun geniş çaplı kullanımını reddetti. İki doz aşının halen koruyuculuk açısından yeterli olduğu belirtilirken, 16 yaş ve üstü kişiler için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu belirtildi.
Danışma Kurulu’nun kararları FDA açısından bağlayıcı olmasa da, genel olarak tavsiye niteliğindeki karara uyuluyor. FDA’nın kısa süre içerisinde üçüncü doz kararını açıklaması bekleniyor.
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
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