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https://tr.sputniknews.com/20210918/fuat-ugur-gida-enflasyonunun-tek-amaci-var-erdogani-ve-cumhur-ittifakini-devirmek-1049028696.html
Fuat Uğur: Gıda enflasyonunun tek amacı var, Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı’nı devirmek
Fuat Uğur: Gıda enflasyonunun tek amacı var, Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı’nı devirmek
Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, gıda enflasyonuna ilişkin kaleme aldığı yazıda, " Gıda enflasyonunun tek amacı var, Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı’nı... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T20:55+0300
2021-09-18T21:09+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
enflasyon
gıda
fuat uğur
cumhur ittifakı
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Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, bugünkü "Plan derin; halkın direncini pahalılık ve açlıkla kıracaklar" başlıklı yazısında, gıda enflasyonuna değindi.“Venezuela’da uzun zamandır uygulanan gıda enflasyonu konseptinin şu anda Türkiye’de de denenmeye başladığını” iddia eden Uğur, “Türkiye’nin 1990’lı yıllardaki enflasyon-ücret artışı sarmalına onları da düşürmüşler. Şimdi Türkiye’de tekrar etmenin peşindeler" dedi."ABD aparatı tekelleşen marketler zinciri ile CHP’lilerden PKK’lılara dek tüm kesimlerin etkili olduğu hallerde, kamyonlarca ürünü “çürük” diye dökmek dâhil, sistematik olarak her türlü fiyat yükseltme politikası ahlaksızca uygulanıyor"" diyen Uğur, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:Devlet ihracat kotası koymadığı için üretilen tarım ürünleri ülke içi talebe yetecek miktar bırakılmadan ihraç ediliyor. Arz-talep dengesi bozulunca da fiyat artıyor.Tepkiler yükselince Ticaret Bakanlığı harekete geçip gübre fabrikalarına ihracat sınırlaması getirdiğini açıkladı. Ne kadar denetleniyor, iç piyasaya sürülen gübrede ucuzlama sağlanıyor mu henüz bu konuda bilgi sahibi değiliz.Gıda enflasyonunun tek amacı var: Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı’nı devirmek. Eğer bu oyuna gelinirse sorumlu, ekonomi ve maliye politikalarını yürüten kadroları belirleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olacaktır. Kimse o bakanları eleştirmez, hedefe Erdoğan’ı koyar.Bakanlık bürokrasileri ağır hareket etmemeli. Bunlar çok daha önce tespit edilip acil koduyla Cumhurbaşkanı ile paylaşılmalı. Bir zamanlar IMF’nin bize dayattığı neo-liberal ekonomi politikalarının ayak izlerini artık görmemeliyiz ekonomi yönetiminde. Gıda enflasyonunu önlemenin temel kuralı tarladan sofraya uzanan zincirdeki halkalarda gıda üretim maliyetini düşürmek, zinciri kısaltmak ve denetim olmalı.”
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recep tayyip erdoğan, enflasyon, gıda, fuat uğur, cumhur ittifakı

Fuat Uğur: Gıda enflasyonunun tek amacı var, Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı’nı devirmek

20:55 18.09.2021 (güncellendi: 21:09 18.09.2021)
© Fotoğraf : TwitterFuat Uğur
Fuat Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, gıda enflasyonuna ilişkin kaleme aldığı yazıda, " Gıda enflasyonunun tek amacı var, Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı’nı devirmek” ifadelerini kullandı.
Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, bugünkü "Plan derin; halkın direncini pahalılık ve açlıkla kıracaklar" başlıklı yazısında, gıda enflasyonuna değindi.
“Venezuela’da uzun zamandır uygulanan gıda enflasyonu konseptinin şu anda Türkiye’de de denenmeye başladığını” iddia eden Uğur, “Türkiye’nin 1990’lı yıllardaki enflasyon-ücret artışı sarmalına onları da düşürmüşler. Şimdi Türkiye’de tekrar etmenin peşindeler" dedi.
"ABD aparatı tekelleşen marketler zinciri ile CHP’lilerden PKK’lılara dek tüm kesimlerin etkili olduğu hallerde, kamyonlarca ürünü “çürük” diye dökmek dâhil, sistematik olarak her türlü fiyat yükseltme politikası ahlaksızca uygulanıyor"" diyen Uğur, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:
Devlet ihracat kotası koymadığı için üretilen tarım ürünleri ülke içi talebe yetecek miktar bırakılmadan ihraç ediliyor. Arz-talep dengesi bozulunca da fiyat artıyor.
Tepkiler yükselince Ticaret Bakanlığı harekete geçip gübre fabrikalarına ihracat sınırlaması getirdiğini açıkladı. Ne kadar denetleniyor, iç piyasaya sürülen gübrede ucuzlama sağlanıyor mu henüz bu konuda bilgi sahibi değiliz.
Gıda enflasyonunun tek amacı var: Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı’nı devirmek. Eğer bu oyuna gelinirse sorumlu, ekonomi ve maliye politikalarını yürüten kadroları belirleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olacaktır. Kimse o bakanları eleştirmez, hedefe Erdoğan’ı koyar.
Bakanlık bürokrasileri ağır hareket etmemeli. Bunlar çok daha önce tespit edilip acil koduyla Cumhurbaşkanı ile paylaşılmalı. Bir zamanlar IMF’nin bize dayattığı neo-liberal ekonomi politikalarının ayak izlerini artık görmemeliyiz ekonomi yönetiminde. Gıda enflasyonunu önlemenin temel kuralı tarladan sofraya uzanan zincirdeki halkalarda gıda üretim maliyetini düşürmek, zinciri kısaltmak ve denetim olmalı.”
8108002
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