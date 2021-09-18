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https://tr.sputniknews.com/20210918/galatasarayda-kadin-futbol-takimi-tanitildi-1049021316.html
Galatasaray'da kadın futbol takımı tanıtıldı
Galatasaray'da kadın futbol takımı tanıtıldı
Galatasaray Kulübünde yeni kurulan kadın futbol takımının tanıtım töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan teknik direktörü Nurcan Çelik "Kariyerimin... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T15:57+0300
2021-09-18T15:59+0300
yaşam
galatasaray
kadın futbol takımı
nurcan çelik
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Galatasaray Kulübü'nün 1905 yılında kurulduğu Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törene başkan Burak Elmas, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu, teknik direktör Nurcan Çelik ve futbolcular katıldı.Başkan Elmas, törende teknik direktör Nurcan Çelik'e çiçek verdi.Organizasyonda konuşan başkan Burak Elmas, kulüp adına önemli bir hamle yapıldığını belirterek, "Bugün bizim için çok özel bir gün. Ali Sami Bey ve arkadaşlarının bu ocakta kurarak dünyaya açtığı Galatasaray Spor Kulübü adına çok önemli bir hamle daha yapıyoruz. Kadın futbol takımımızı kuruyoruz. Takımımız, Türk olmayan takımları yenmek adına bu yolculuğa çıkıyor. Bütün camiamıza hayırlı olsun. Çok gururlu bir günü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.'Benim için tarifsiz duygu'Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Nurcan Çelik ise "13 yaşımda eski Galatasaraylı futbolcu Roman Kosecki'ye hayranlığımla başlayan futbol kariyerimin, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın başında teknik direktör olarak devam edecek olması benim için tarifsiz duygu" şeklinde görüş belirtti.Organizasyonun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Çelik, "Uzun süredir futbolcu ve kulüp başkanı olarak futbolun içindeyim. Bugün de Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü olarak göreve başlamak beni çok heyecanlandırıyor. Bu, benim en büyük hayallerimden biriydi. Burada olduğum için inanılmaz mutlu ve gururluyum" değerlendirmesinde bulundu.Maçlarını Küçükçekmece'deki Kemal Aktaş Stadı'nda oynayacaklarını kaydeden Nurcan Çelik, Türkiye Futbol Federasyonunun lig statüsünü açıklamadığı için hangi ligde yer alacaklarının belli olmadığını söyledi.Tanıtım kapsamında Galatasaray Lisesi Kız Futbol Takımı ile yapılan gösteri maçını Galatasaray, 10-1 kazandı.
https://tr.sputniknews.com/20210905/galatasaray-kadin-futbol-takimi-kuruldu-teknik-direktor-nurcan-celik-oldu-1048633143.html
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galatasaray, kadın futbol takımı, nurcan çelik

Galatasaray'da kadın futbol takımı tanıtıldı

15:57 18.09.2021 (güncellendi: 15:59 18.09.2021)
© İHAGalatasaray Kadın Futbol Takımı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© İHA
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Galatasaray Kulübünde yeni kurulan kadın futbol takımının tanıtım töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan teknik direktörü Nurcan Çelik "Kariyerimin Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın başında teknik direktör olarak devam edecek olması benim için tarifsiz duygu" dedi.
Galatasaray Kulübü'nün 1905 yılında kurulduğu Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törene başkan Burak Elmas, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu, teknik direktör Nurcan Çelik ve futbolcular katıldı.
Başkan Elmas, törende teknik direktör Nurcan Çelik'e çiçek verdi.
Organizasyonda konuşan başkan Burak Elmas, kulüp adına önemli bir hamle yapıldığını belirterek, "Bugün bizim için çok özel bir gün. Ali Sami Bey ve arkadaşlarının bu ocakta kurarak dünyaya açtığı Galatasaray Spor Kulübü adına çok önemli bir hamle daha yapıyoruz. Kadın futbol takımımızı kuruyoruz. Takımımız, Türk olmayan takımları yenmek adına bu yolculuğa çıkıyor. Bütün camiamıza hayırlı olsun. Çok gururlu bir günü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Benim için tarifsiz duygu'

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Nurcan Çelik ise "13 yaşımda eski Galatasaraylı futbolcu Roman Kosecki'ye hayranlığımla başlayan futbol kariyerimin, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın başında teknik direktör olarak devam edecek olması benim için tarifsiz duygu" şeklinde görüş belirtti.
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Organizasyonun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Çelik, "Uzun süredir futbolcu ve kulüp başkanı olarak futbolun içindeyim. Bugün de Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü olarak göreve başlamak beni çok heyecanlandırıyor. Bu, benim en büyük hayallerimden biriydi. Burada olduğum için inanılmaz mutlu ve gururluyum" değerlendirmesinde bulundu.
Maçlarını Küçükçekmece'deki Kemal Aktaş Stadı'nda oynayacaklarını kaydeden Nurcan Çelik, Türkiye Futbol Federasyonunun lig statüsünü açıklamadığı için hangi ligde yer alacaklarının belli olmadığını söyledi.
Tanıtım kapsamında Galatasaray Lisesi Kız Futbol Takımı ile yapılan gösteri maçını Galatasaray, 10-1 kazandı.
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