Hıncal Uluç: Gene o uyuz, yana ve geriye Fatih Terim futboluna döndük

Hıncal Uluç, 'Fatih hocama rağmen' başlıklı yazısına, "Sahaya çıkan takımı görünce, 11 kişinin arasında 4 Türk oyuncu sayınca, hele Kerem ile Halil adlı gençler yan yana olunca ve de dikine ve hızlı oynanan oyuna 15 dakika kadar bakınca, bugünkü yazımın başlığını perşembe gecesi saat sekiz sularında atmıştım bile. Teşekkürler Fatih Hocam!" sözleriyle başladı.Fatih Terim'in oyun kurgusunu eleştiren Uluç, "Ne var ki, giderek fikrim değişti.. Hele ikinci yarıdan itibaren, hele son yarım saatte, öyle şeyler izledim ki, yukarıdaki başlığım ortaya çıktı. Galatasaray, Lazio'yu 'Fatih Terim'le değil, Fatih Terim'e rağmen yendi' çünkü. Fatih Hocam, gol yemek için Lazio hocasından daha fazla uğraştı inanın. Galatasaray'ın golünü, Lazio atmıştı, resmen, alenen. Asist yapan Lazio'luydu. Tutup elleriyle içeri atan da, yani golü yapan da..Kendi kalesine atılan çok gol gördük ama, böylesi inanın Youtube'lara geçecek ve tarih boyu kalacak bir örnektir. Fatih Hocam, hem de centilmen bir ev sahibi olarak bu ikramın altında kalmak istemiyordu sanki" ifadelerini kullandı.Golü attıktan sonra Galatasaray'ın oyun yapısının değiştiğini ve 'Uyuz, yana ve geriye Fatih Terim futboluna döndüğünü' belirten Uluç, "Gene hücum presi, hatta orta alanda bastırmayı bile bırakıp, tüm takım bizim 18'e kadar gerileyerek tek hat üzerinde dizilmeye başladık.. En fecisi, rakip için en iyi asistçi Muslera ile oynamaya başladık. Yahu hocam, Mustafa Kemal'den örnek verdik sana.. "Hattı savunma yoktur, alanı savunma vardır" diye.. 10 kişiyi kendi 18'in üzerinde çizgi yapmakla savunma mı olur?. Adamlar yarı sahamızda demarke eğleniyorlar sanki.. Allah'tan şutları dağlara taşlara ya da 30-40 metreden Muslera'ya.. Allah'ı var, onları yemiyor Muslera da" dedi.Hıncal Uluç yazısının devamında şunları kaydetti:"Özet mi? Fatih ne kadar Sarri için oynuyorsa, Sarri de o kadar Fatih için sanki..Bu arada Muslera'ya verilen toplar ve onun bu topları genelde hep rakibe attığı yıllardır bilindiği halde, Fatih Hocam idmanlarla bas bas bağırarak "Muslera'ya geri pas yapmayı yasaklıyorum" demiyor, Galatasaray bu yüzden durmadan gol yerken.. Bu maçta da Muslera çok uğraşıyor ama, adamlar atamıyor..Allah'ı var. Zaman zaman kontrataklar yapıyoruz. Zaten paçavra Lazio savunması ve daha da beter kalecisi gol yemek için hazır ama, şut atmak lazım. Galatasaray sanki hiç şut antrenmanı da yapmamış.. İlle 6 pasa kadar gelecek, hatta kaleciyi de geçecekler ki, gol atsınlar.. Yahu şuttan bu kadar korkan forvet olur mu?. Gol kaçıranı dövüyorlar mı, Galatasaray'da.. 30 metreden attığın şut direkten dönüyor. Kaleci tuttuğu topu okkalayıp iki eliyle öyle kalesinin içine atıyor ki, şike maçta yapılmaz.. O kaleciye şut atmıyorlar. Fatih seyrediyor.Bu akılalmaz, güya savunma, ama aslında gol yemek için her şeyi yapma ve asla gol atmama oyununa Fatih her zamanki gibi seyirci. İlle gol yemeyi ya da ezberindeki 80'inci dakikayı bekliyor müdahale için.. Bu Fatih mi, 95-2000'in Fatih'i?.Ve dakika 78.. "Yapmaz olaydın" denen müdahale geliyor.. Hafif sakatlanan Kerem ve yorulan Taylan çıkıyor.. Tamam.. Tamam da, yahu hocam, gözü kara savunma yaparken, Emre Kılınç ve Babel mi alınır?. Hadi maç 0-0 olsa gol ustası Emre'yi al.. Mesela ikinci yarı başlarken al.. Ama tam siper savunmada Emre niye?. Ve Babel.. Belli yeni Belhanda'n Babel.. İlle oynatacaksın.. Ne yapıyor bu Babel oynattığında? Ondan ne bekliyorsun, benim kaz kafama anlatsana.. Bir de satıştaydı güya. Tezgâh.. Senden izinsiz kimse satılmaz. Kimse kovulmaz.. Örnekleri sahada.. Marcao ve Babel..Yahu en iyi savunma oyuncuların, hem de alan savunan adamlar, hırsla her yere koşanlar Alpaslan ve Ömer değil mi, senin kadrondaki.. Bu ikisinden nefretin neden?. İkisini de öldürüp ne kazanacaksın?.Son değişikliklerin.. Feghouli, Luyindama ve Mostafa Mohamed..Sebeplerini ikimiz de biliyoruz değil mi, hocam!."Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü" demiş, eskiler.Bugün "zafer sayfaları" yapan bizim skor basını için, benden kötü adam mı olur?.Ama onu da söylemiş eskiler.."Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar.."Ben onuncu köyümde mutluyum hocam..Hadi hayırlısı.."

