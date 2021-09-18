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https://tr.sputniknews.com/20210918/ibbden-konut-raporu-tokinin-urettigi-51-bin-dairenin-sadece-678i-alt-gelir-grubuna-yonelik-1049019935.html
İBB'den konut raporu: TOKİ'nin ürettiği 51 bin dairenin sadece 678'i alt gelir grubuna yönelik
İBB'den konut raporu: TOKİ'nin ürettiği 51 bin dairenin sadece 678'i alt gelir grubuna yönelik
İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın hazırladığı konut raporuna göre, kiralar 1 yıl içinde yüzde 66 arttı. Raporda ayrıca, TOKİ'nin ürettiği 51 bin... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T15:01+0300
2021-09-18T15:01+0300
toki
ibb
konut
kiralık ev
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın hazırladığı konut raporu, son zamanlarda vatandaşların yaşadığı konut sorunu ortaya koydu.“Konut Sorunu Araştırması: İstanbul'da Mevcut Durum ve Öneriler raporu” başlıklı rapor 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle yapıldı. 647 kişiyle yapılan görüşmelerde İstanbulluların yüzde 95'i kiraların yüksek olduğunu düşünüyor.'Yüzde 41 pandemi döneminde kira ödeyemedi'Araştırmalara göre, son 1 sene içerisinde evini değiştirenler dışarıda tutulduğunda, İstanbul'da ortalama kira 1541 TL iken, son bir sene içerisinde kiralık ev tutan katılımcıların ortalama kirasının 2561 TL olduğu ortaya çıktı.Buna göre, 2021’de yeni kiraya çıkanlar için kiralar geçen seneye göre yüzde 66 zamlandı.Araştırma kapsamında görüşülen kiracıların yüzde 41’i ise pandemi döneminde kiralarını ödeyemediğini veya aksattığını belirtti.'Boş konut var ama erişebilir değil'İBB verilerine göre Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü, Başakşehir, Küçükçekmece ve Bağcılar ile Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Tuzla'da boş konut stokunun yüksek olduğu görüldü.İstanbul'daki boş konut sayısı Avrupa'daki diğer kentlerle kıyaslandığında ise ortalamanın üzerinde. Bu da aslında İstanbul'da boş konut olduğunu, ancak herkes için erişilebilir olmadığını gösterdi.Raporda ayrıca, 2020 yılı sonu itibariyle işlevlerinden bağımsız olarak İstanbul'da yaklaşık 6 milyon 400 bin kayıtlı mesken bulunduğu ve bunların yaklaşık 4 milyon 400 bininde ikamet edildiği belirtildi. Buna göre mevcut kayıtlı ikameti olmayan mesken sayısının 1 milyon 800 bin adet olduğu belirtildi.'TOKİ dar gelirli için konut üretmiyor'Rapordaki çarpıcı verilerden biri de sosyal konutlarla ilgili. Dar gelirli sosyal gruplar için üretilmesi gereken sosyal konutlar konusunda TOKİ’nin sınıfta kaldığı görülüyor.Sözcü'nün haberine göre, TOKİ'nin İstanbul projelerine bakıldığında tamamlanan 50 bin 918 konuttan sadece 678’inin alt gelir grubu için üretildiği görüldü. İnşaat aşamasında olan konutlar da eklendiğinde bu sayı 766'ya çıktı.Katılımcıların yüzde 50,8'i İstanbul'daki kira artışının önüne geçmek için devletin şehirde daha fazla sosyal konut inşa etmesi gerektiğini belirtti.
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toki, ibb, konut, kiralık ev

İBB'den konut raporu: TOKİ'nin ürettiği 51 bin dairenin sadece 678'i alt gelir grubuna yönelik

15:01 18.09.2021
© İHATOKİ, ev, Hatay
TOKİ, ev, Hatay - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© İHA
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İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın hazırladığı konut raporuna göre, kiralar 1 yıl içinde yüzde 66 arttı. Raporda ayrıca, TOKİ'nin ürettiği 51 bin dairenin sadece 678'i alt gelir grubuna yönelik olduğu belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın hazırladığı konut raporu, son zamanlarda vatandaşların yaşadığı konut sorunu ortaya koydu.
“Konut Sorunu Araştırması: İstanbul'da Mevcut Durum ve Öneriler raporu” başlıklı rapor 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle yapıldı. 647 kişiyle yapılan görüşmelerde İstanbulluların yüzde 95'i kiraların yüksek olduğunu düşünüyor.

'Yüzde 41 pandemi döneminde kira ödeyemedi'

Araştırmalara göre, son 1 sene içerisinde evini değiştirenler dışarıda tutulduğunda, İstanbul'da ortalama kira 1541 TL iken, son bir sene içerisinde kiralık ev tutan katılımcıların ortalama kirasının 2561 TL olduğu ortaya çıktı.
Buna göre, 2021’de yeni kiraya çıkanlar için kiralar geçen seneye göre yüzde 66 zamlandı.
Araştırma kapsamında görüşülen kiracıların yüzde 41’i ise pandemi döneminde kiralarını ödeyemediğini veya aksattığını belirtti.

'Boş konut var ama erişebilir değil'

İBB verilerine göre Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü, Başakşehir, Küçükçekmece ve Bağcılar ile Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Tuzla'da boş konut stokunun yüksek olduğu görüldü.
İstanbul'daki boş konut sayısı Avrupa'daki diğer kentlerle kıyaslandığında ise ortalamanın üzerinde. Bu da aslında İstanbul'da boş konut olduğunu, ancak herkes için erişilebilir olmadığını gösterdi.
Raporda ayrıca, 2020 yılı sonu itibariyle işlevlerinden bağımsız olarak İstanbul'da yaklaşık 6 milyon 400 bin kayıtlı mesken bulunduğu ve bunların yaklaşık 4 milyon 400 bininde ikamet edildiği belirtildi. Buna göre mevcut kayıtlı ikameti olmayan mesken sayısının 1 milyon 800 bin adet olduğu belirtildi.

'TOKİ dar gelirli için konut üretmiyor'

Rapordaki çarpıcı verilerden biri de sosyal konutlarla ilgili. Dar gelirli sosyal gruplar için üretilmesi gereken sosyal konutlar konusunda TOKİ’nin sınıfta kaldığı görülüyor.
Sözcü'nün haberine göre, TOKİ'nin İstanbul projelerine bakıldığında tamamlanan 50 bin 918 konuttan sadece 678’inin alt gelir grubu için üretildiği görüldü. İnşaat aşamasında olan konutlar da eklendiğinde bu sayı 766'ya çıktı.
Katılımcıların yüzde 50,8'i İstanbul'daki kira artışının önüne geçmek için devletin şehirde daha fazla sosyal konut inşa etmesi gerektiğini belirtti.
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