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İçişleri Bakanlığı: Gaziantep'te bombalı eylem engellendi
İçişleri Bakanlığı: Gaziantep'te bombalı eylem engellendi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gaziantep'te Valilik binası arkasındaki parkta bulunan şüpheli paketin bomba imha ekiplerince patlatıldığı, paketin... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T21:40+0300
2021-09-18T21:40+0300
türkiye
gaziantep
bombalı saldırı
içişleri bakanlığı
eylem
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İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te bombalı eylem girişiminin polisin dikkati sonucu engellendiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Gaziantep’te güvenlik güçleri, kamu kurum ve kuruluşları ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik olarak eylem arayışı içerisine olduğuna dair bilgiler edinmesi üzerine, il genelinde güvenlik önlemlerini artırılmıştı.Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesi, Valilik binası arkasında bulunan 100. Yıl Parkı içerisindeki şüpheli paket görülmesi üzerine, bölgede gerekli tedbirler alındı. Bomba İmha ekiplerince şüpheli paket, Jammer (Sinyal Bozucu) da kullanılarak kontrollü şekilde patlatıldı.İlk belirlemelere göre şüpheli paketin içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi.
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gaziantep, bombalı saldırı, içişleri bakanlığı, eylem

İçişleri Bakanlığı: Gaziantep'te bombalı eylem engellendi

21:40 18.09.2021
© İHAİçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gaziantep'te Valilik binası arkasındaki parkta bulunan şüpheli paketin bomba imha ekiplerince patlatıldığı, paketin içinde el yapımı patlayıcı düzenek tespit edildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gaziantep'te Valilik binası arkasındaki parkta bulunan şüpheli paketin bomba imha ekiplerince patlatıldığı, paketin içinde el yapımı patlayıcı düzenek tespit edildiği belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© İHA
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gaziantep'te Valilik binası arkasındaki parkta bulunan şüpheli paketin bomba imha ekiplerince patlatıldığı, paketin içinde el yapımı patlayıcı düzenek tespit edildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te bombalı eylem girişiminin polisin dikkati sonucu engellendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Gaziantep’te güvenlik güçleri, kamu kurum ve kuruluşları ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik olarak eylem arayışı içerisine olduğuna dair bilgiler edinmesi üzerine, il genelinde güvenlik önlemlerini artırılmıştı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesi, Valilik binası arkasında bulunan 100. Yıl Parkı içerisindeki şüpheli paket görülmesi üzerine, bölgede gerekli tedbirler alındı. Bomba İmha ekiplerince şüpheli paket, Jammer (Sinyal Bozucu) da kullanılarak kontrollü şekilde patlatıldı.
İlk belirlemelere göre şüpheli paketin içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi.
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