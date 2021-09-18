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https://tr.sputniknews.com/20210918/iki-askerin-yakilmasi-emrini-verdigi-belirtilen-isidli-gozaltina-alindi-1049014558.html
İki askerin yakılması emrini verdiği belirtilen IŞİD'li gözaltına alındı
İki askerin yakılması emrini verdiği belirtilen IŞİD'li gözaltına alındı
Suriye'de IŞİD tarafından yakılarak öldürülen askerler Fethi Şahin ve Sefter Taş için 'fetva' verdiği iddia edilen Suriyeli Jamal Abdulrahman Alwi gözaltına... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T10:14+0300
2021-09-18T10:14+0300
işid
asker
gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD'in 2016'da iki askeri öldürmesine ilişkin soruşturması kapsamında, olayın emrini verdiği iddiasıyla Jamal Abdulrahman Alwi'yi yakaladı. Suriye'de IŞİD tarafından yakılarak öldürülen askerler Fethi Şahin ve Sefter Taş için 'fetva' verdiği iddia edilen Suriyeli Jamal Abdulrahman Alwi gözaltına alındı.Adli kontrolle serbest bırakılmıştıZanlı 18 Haziran 2020'de gözaltına alınmış ve hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak suçundan dava açılmıştı. Jamal Abdulrahman Alwi yargılama sürecinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.İki askerin öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyası ise Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yetkisizlik kararıyla Gaziantep'e gönderilmişti.Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Alwi'nin Gaziantep'te kuşçu dükkanı işlettiğini yazmıştı.
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işid, asker, gözaltı

İki askerin yakılması emrini verdiği belirtilen IŞİD'li gözaltına alındı

10:14 18.09.2021
© AAAdana IŞİD gözaltı
Adana IŞİD gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© AA
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Suriye'de IŞİD tarafından yakılarak öldürülen askerler Fethi Şahin ve Sefter Taş için 'fetva' verdiği iddia edilen Suriyeli Jamal Abdulrahman Alwi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD'in 2016'da iki askeri öldürmesine ilişkin soruşturması kapsamında, olayın emrini verdiği iddiasıyla Jamal Abdulrahman Alwi'yi yakaladı.
Suriye'de IŞİD tarafından yakılarak öldürülen askerler Fethi Şahin ve Sefter Taş için 'fetva' verdiği iddia edilen Suriyeli Jamal Abdulrahman Alwi gözaltına alındı.

Adli kontrolle serbest bırakılmıştı

Zanlı 18 Haziran 2020'de gözaltına alınmış ve hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak suçundan dava açılmıştı. Jamal Abdulrahman Alwi yargılama sürecinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İki askerin öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyası ise Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yetkisizlik kararıyla Gaziantep'e gönderilmişti.
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Alwi'nin Gaziantep'te kuşçu dükkanı işlettiğini yazmıştı.
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