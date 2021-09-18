https://tr.sputniknews.com/20210918/iki-askerin-yakilmasi-emrini-verdigi-belirtilen-isidli-gozaltina-alindi-1049014558.html

İki askerin yakılması emrini verdiği belirtilen IŞİD'li gözaltına alındı

İki askerin yakılması emrini verdiği belirtilen IŞİD'li gözaltına alındı

Suriye'de IŞİD tarafından yakılarak öldürülen askerler Fethi Şahin ve Sefter Taş için 'fetva' verdiği iddia edilen Suriyeli Jamal Abdulrahman Alwi gözaltına... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T10:14+0300

2021-09-18T10:14+0300

2021-09-18T10:14+0300

işid

asker

gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD'in 2016'da iki askeri öldürmesine ilişkin soruşturması kapsamında, olayın emrini verdiği iddiasıyla Jamal Abdulrahman Alwi'yi yakaladı. Suriye'de IŞİD tarafından yakılarak öldürülen askerler Fethi Şahin ve Sefter Taş için 'fetva' verdiği iddia edilen Suriyeli Jamal Abdulrahman Alwi gözaltına alındı.Adli kontrolle serbest bırakılmıştıZanlı 18 Haziran 2020'de gözaltına alınmış ve hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak suçundan dava açılmıştı. Jamal Abdulrahman Alwi yargılama sürecinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.İki askerin öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyası ise Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yetkisizlik kararıyla Gaziantep'e gönderilmişti.Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Alwi'nin Gaziantep'te kuşçu dükkanı işlettiğini yazmıştı.

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işid, asker, gözaltı