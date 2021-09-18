https://tr.sputniknews.com/20210918/istanbul-valiligi-duyurdu-pazar-gunu-kapanacak-yollar-1049010436.html

İstanbul Valiliği duyurdu: Pazar günü kapanacak yollar

İstanbul Valiliği duyurdu: Pazar günü kapanacak yollar

İstanbul Valiliği, 19 Eylül Pazar günü Kadıköy Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacağını belirterek, alternatif güzergahları açıkladı. 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T00:12+0300

2021-09-18T00:12+0300

2021-09-18T00:12+0300

türkiye

istanbul

trafik

kadıköy

istanbul valiliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1049010384_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a1dc3913af1e271721eed9b929f4a047.jpg

İstanbul'da, 19 Eylül'de yapılacak Kadıköy Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 19 Eylül'de düzenlenecek Kadıköy Yarı Maratonu nedeniyle 06.00-12.00 saatleri arasında geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:"Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi (Hulusi Behçet Caddesi Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan kısım), Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı (Operatör Cemil Topuzlu Cadde kesişiminden Turgut Özal Bulvarı kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar. Maltepe-Kartal Turgut Özal Bulvarı Güney Yol (Çetin Emeç Bulvarı kesişiminden Çanakkale Caddesi kesişimine kadar olan tek yön güney yol) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar."Alternatif yollar işe şu şekilde belirlendi:"Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi (minibüs yolu), Maltepe Bağdat Caddesi (minibüs yolu), Kartal Üsküdar Caddesi (Minibüs Yolu), D-100 Karayolu."

12

türkiye

istanbul

kadıköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, trafik, kadıköy, istanbul valiliği