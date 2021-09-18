https://tr.sputniknews.com/20210918/istanbul-ve-trakya-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1049022631.html

İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Trakya ve İstanbul için bu akşam kuvvetli yağış uyarısı yaptı. 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T17:07+0300

2021-09-18T17:07+0300

2021-09-18T17:07+0300

türkiye

istanbul

edirne

yağmur

kırklareli

trakya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1044873963_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_63174a8ae01b6fda6322aa1821a18365.jpg

Trakya ve İstanbul'da kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Yağışın saat 21.00'e kadar etkili olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

türkiye

istanbul

edirne

kırklareli

trakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, edirne, yağmur, kırklareli, trakya