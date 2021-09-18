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İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, Trakya ve İstanbul için bu akşam kuvvetli yağış uyarısı yaptı. 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T17:07+0300
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istanbul
edirne
yağmur
kırklareli
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Trakya ve İstanbul'da kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Yağışın saat 21.00'e kadar etkili olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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istanbul, edirne, yağmur, kırklareli, trakya

İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

17:07 18.09.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSEİstanbul yağmur şemsiye
İstanbul yağmur şemsiye - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSE
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Meteoroloji, Trakya ve İstanbul için bu akşam kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Trakya ve İstanbul'da kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Yağışın saat 21.00'e kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve Yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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