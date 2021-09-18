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İstanbul'da birçok noktaya yıldırım düştü
İstanbul'da birçok noktaya yıldırım düştü
İstanbul'da akşam saatlerinde kısa süreli yağış görüldü. Kentin bazı bölgelerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T20:54+0300
2021-09-18T21:11+0300
yaşam
istanbul
sağanak yağış
yıldırım
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İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren şiddetli sağanak yağış etkili oldu.Kağıthane ve Sultangazi'de bazı evlerin çatıları uçtu. İstanbul'da bazı noktalara yıldırım düşerken, ağaçlar devrildi. Trakya üzerinden gelen yağmurun etkisinin, yarın sabah saatlerine kadar sürdürmesi bekleniyor.Yoğun yağış Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerinde etkili oldu. Yağış öncesinde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, gök gürültüsünün ardından sağanak yağış başladı. Silivri’nin yüksek mahallelerinde ise kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Arnavutköy’de ise fırtınada etkisini gösterdi. Silivri Yol Çatı Mahallesinde yıldırım düşmesi sonucu saman balyaları tutuşarak alev alev yandı.
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istanbul, sağanak yağış, yıldırım

İstanbul'da birçok noktaya yıldırım düştü

20:54 18.09.2021 (güncellendi: 21:11 18.09.2021)
© AAŞimşek, yıldırım, istanbul
Şimşek, yıldırım, istanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© AA
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İstanbul'da akşam saatlerinde kısa süreli yağış görüldü. Kentin bazı bölgelerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren şiddetli sağanak yağış etkili oldu.
Kağıthane ve Sultangazi'de bazı evlerin çatıları uçtu. İstanbul'da bazı noktalara yıldırım düşerken, ağaçlar devrildi.
© İHAİstanbul'da birçok noktaya yıldırım düştü
İstanbul'da birçok noktaya yıldırım düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
İstanbul'da birçok noktaya yıldırım düştü
© İHA
Trakya üzerinden gelen yağmurun etkisinin, yarın sabah saatlerine kadar sürdürmesi bekleniyor.
Yoğun yağış Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerinde etkili oldu.
Yağış öncesinde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, gök gürültüsünün ardından sağanak yağış başladı.
Silivri’nin yüksek mahallelerinde ise kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Arnavutköy’de ise fırtınada etkisini gösterdi.
Silivri Yol Çatı Mahallesinde yıldırım düşmesi sonucu saman balyaları tutuşarak alev alev yandı.
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