Johnny Depp'in annesi tarafından terk edildiği ortaya çıktı

Johnny Depp'in ebeveynlerinin boşanma davasına ait belgelerde Hollywood yıldızının çocukken annesi tarafından terk edildiği ortaya çıktı. 18.09.2021, Sputnik Türkiye

Independent Türkçe’nin haberine göre, Johnny Depp'in ebeveynleri Betty Sue Depp ve John Depp'in boşanma davasının belgeleri Hollywood yıldızının hayatına dair bilinmeyen ayrıntıları açığa çıkardı. Depp'in annesi ve babası, aktör 15 yaşındayken 1978'de boşanmıştı. Söz konusu belgelerde Depp'in özgür ve kendi geçimini sağlayabilen biri olduğunun belirtildiği aktarıldı.Daha önce verdiği röportajlarda Depp küçük yaşta uyuşturucu kullanmaya başladığını, 16 yaşında müzisyen olmak için liseyi bıraktığını, 1980'de The Kids isimli grupta gitar çalmaya başladığını söylemişti. Depp ilk aktörlük deneyiminiyse Nicolas Cage'le tanıştıktan sonra 1984 yapımı Elm Sokağı Kabusu'nda (A Nightmare On Elm Street) gerçekleştirmişti.Depp'in ebeveynlerinin 1981 tarihli boşanma belgesinde o dönem 15 yaşında olan aktöre dair "Betty Sue Depp işbu belgeyle tarafların küçük çocuğu John C. Depp II'nin tamamen özgür olduğunu ve kendi kendini geçindirdiğini kabul eder" ifadeleri yer alıyor.

SON HABERLER

