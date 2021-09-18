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https://tr.sputniknews.com/20210918/johnny-deppin-annesi-tarafindan-terk-edildigi-ortaya-cikti-1049026537.html
Johnny Depp'in annesi tarafından terk edildiği ortaya çıktı
Johnny Depp'in annesi tarafından terk edildiği ortaya çıktı
Johnny Depp'in ebeveynlerinin boşanma davasına ait belgelerde Hollywood yıldızının çocukken annesi tarafından terk edildiği ortaya çıktı. 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T19:09+0300
2021-09-18T19:09+0300
yaşam
johnny depp
baba
anne
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Independent Türkçe’nin haberine göre, Johnny Depp'in ebeveynleri Betty Sue Depp ve John Depp'in boşanma davasının belgeleri Hollywood yıldızının hayatına dair bilinmeyen ayrıntıları açığa çıkardı. Depp'in annesi ve babası, aktör 15 yaşındayken 1978'de boşanmıştı. Söz konusu belgelerde Depp'in özgür ve kendi geçimini sağlayabilen biri olduğunun belirtildiği aktarıldı.Daha önce verdiği röportajlarda Depp küçük yaşta uyuşturucu kullanmaya başladığını, 16 yaşında müzisyen olmak için liseyi bıraktığını, 1980'de The Kids isimli grupta gitar çalmaya başladığını söylemişti. Depp ilk aktörlük deneyiminiyse Nicolas Cage'le tanıştıktan sonra 1984 yapımı Elm Sokağı Kabusu'nda (A Nightmare On Elm Street) gerçekleştirmişti.Depp'in ebeveynlerinin 1981 tarihli boşanma belgesinde o dönem 15 yaşında olan aktöre dair "Betty Sue Depp işbu belgeyle tarafların küçük çocuğu John C. Depp II'nin tamamen özgür olduğunu ve kendi kendini geçindirdiğini kabul eder" ifadeleri yer alıyor.
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johnny depp, baba, anne

Johnny Depp'in annesi tarafından terk edildiği ortaya çıktı

19:09 18.09.2021
© AFP 2021Johnny Depp
Johnny Depp - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© AFP 2021
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Johnny Depp'in ebeveynlerinin boşanma davasına ait belgelerde Hollywood yıldızının çocukken annesi tarafından terk edildiği ortaya çıktı.
Independent Türkçe’nin haberine göre, Johnny Depp'in ebeveynleri Betty Sue Depp ve John Depp'in boşanma davasının belgeleri Hollywood yıldızının hayatına dair bilinmeyen ayrıntıları açığa çıkardı.
Depp'in annesi ve babası, aktör 15 yaşındayken 1978'de boşanmıştı. Söz konusu belgelerde Depp'in özgür ve kendi geçimini sağlayabilen biri olduğunun belirtildiği aktarıldı.
© AFP 2021 / DANIEL LEAL-OLIVASjohnny depp
johnny depp - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
johnny depp
© AFP 2021 / DANIEL LEAL-OLIVAS
Daha önce verdiği röportajlarda Depp küçük yaşta uyuşturucu kullanmaya başladığını, 16 yaşında müzisyen olmak için liseyi bıraktığını, 1980'de The Kids isimli grupta gitar çalmaya başladığını söylemişti.
© REUTERS / PETER NICHOLLS Johnny Depp, Londra'daki Yüksek Mahkeme'nin önünde hayranlarına el sallarken
 Johnny Depp, Londra'daki Yüksek Mahkeme'nin önünde hayranlarına el sallarken - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
Johnny Depp, Londra'daki Yüksek Mahkeme'nin önünde hayranlarına el sallarken
© REUTERS / PETER NICHOLLS
Depp ilk aktörlük deneyiminiyse Nicolas Cage'le tanıştıktan sonra 1984 yapımı Elm Sokağı Kabusu'nda (A Nightmare On Elm Street) gerçekleştirmişti.
Depp'in ebeveynlerinin 1981 tarihli boşanma belgesinde o dönem 15 yaşında olan aktöre dair
"Betty Sue Depp işbu belgeyle tarafların küçük çocuğu John C. Depp II'nin tamamen özgür olduğunu ve kendi kendini geçindirdiğini kabul eder" ifadeleri yer alıyor.
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