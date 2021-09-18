https://tr.sputniknews.com/20210918/kanserle-mucadele-eden-cok-guzel-hareketler-2-oyuncusundan-dogumgunu-paylasimi-1049019743.html

Kanserle mücadele eden Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusundan doğumgünü paylaşımı

Kanserle mücadele eden Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusundan doğumgünü paylaşımı

BKM Mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Arif Güloğlu, doğum gününde ekip arkadaşlarının kendisi için hazırladığı videoyu paylaştı. 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T14:39+0300

2021-09-18T14:39+0300

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yaşam

kanser

instagram

doğumgünü

arif güloğlu

çok güzel hareketler 2

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Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Arif Güloğlu doğumgününde Instagram hesabından "Böyle bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım. Siz benim başladığım ve hiç bitirmeyeceğim en güzel skeçsiniz. Ayrıca gördüğüm en iyi koro çalışması. Hepinizi çok seviyorum ekip" notuyla bir paylaşım yaptı.Paylaşıma ekip arkadaşlarının kendisi için çektiği videoyu ekleyen Arif Güloğlu, mart ayında lenf kanserine yakalandığı ve tedavisinin pozitif yönde devam ettiğini açıklamıştı.

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kanser, instagram, doğumgünü, arif güloğlu, çok güzel hareketler 2