https://tr.sputniknews.com/20210918/kendisini-disci-olarak-tanitip-tedavi-eden-sahsin-muayenehanesine-operasyon-1049010907.html

Kendisini dişçi olarak tanıtıp tedavi eden şahsın muayenehanesine operasyon

Kendisini dişçi olarak tanıtıp tedavi eden şahsın muayenehanesine operasyon

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kendisini dişçi olarak tanıtıp, yabancı uyruklu vatandaşları para karşılığında tedavi edip ilaç atan şahıs, jandarma ekipleri... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T00:37+0300

2021-09-18T00:37+0300

2021-09-18T00:37+0300

türkiye

kocaeli

dişçi

sahte

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Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde bir şahsın kendisini dişçi olarak tanıtıp, kurduğu muayenehanede Suriye uyruklu vatandaşları para karşılığında tedavi ettiği ve ilaç sattığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından şahsın muayenehanesine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda 1 adet diş tedavi ünitesi koltuğu, 1 adet otokolov cihazı, 1 adet tansiyon aleti, 10 adet davye, 2 adet makas klemp, 9 adet kompozit dolgu malzemesi, 38 adet dolgu el aletleri, 6 adet elevator, 17 adet presel, 19 adet diş aynası, 1 adet mercekli göz, 1 adet hava kompresörü, 5 adet randevu defteri, 10 kutu tıbbi ilaç, 9 adet alçı kalıbı ve çeşitli diş yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.Olayla ilgili kendisini dişçi olarak tanıtan şahıs gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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türkiye

kocaeli

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kocaeli, dişçi, sahte