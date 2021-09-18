Klimayla birlikte 10 metreden aşağı düştü: Yaşlı kadın son anda kazadan kurtuldu

Tarihi Büyük Yeni Han’da klima montajı yapan Hamit Çetin, dengesini kaybederek klima ile beraber aşağıya düştü. Olayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar yardıma koştu. İlk müdahaleyi yapan vatandaşlar aynı zamanda 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çetin’i, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Çetin’in tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Hastanede tedavisi devam etti öğrenildi. Olayı gören esnaf Hayri General, şunları söyledi:
Fatih’teki Tarihi Büyük Yeni Han’da klima montajı yapan Hamit Çetin, dengesini kaybederek klima ile beraber aşağıya düştü. O esnada yoldan geçmekte olan yaşlı kadın son anda kenara çekilerek kazadan kurtuldu.
Tarihi Büyük Yeni Han’da klima montajı yapan Hamit Çetin, dengesini kaybederek klima ile beraber aşağıya düştü.
Olayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar yardıma koştu. İlk müdahaleyi yapan vatandaşlar aynı zamanda 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çetin’i, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Çetin’in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Hastanede tedavisi devam etti öğrenildi. Olayı gören esnaf Hayri General, şunları söyledi:
“Biz içeride çalışıyorduk. Müşteriler falan vardı. Sonra bir anda bir baktık patırtı gürültü duyduk. O refleksle dışarıya fırladık. Klima temizliğinin yapıldığı yerden aşağı düştüğünü gördük. Ondan sonra hemen koştuk. Şoka girmesin diye başının altına bir şey koyduk. Hemen ambulansa haber verdik. Bilinci açıktı. Ambulans geldikten sonra tekrar irtibat sağladık. Beyin tomografisinin temiz olduğu sadece ayaklarda problem olduğunu öğrendik. Şu an sağlık durumu iyi. Allah korumuş kadını.”