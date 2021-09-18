Klimayla birlikte 10 metreden aşağı düştü: Yaşlı kadın son anda kazadan kurtuldu

“Biz içeride çalışıyorduk. Müşteriler falan vardı. Sonra bir anda bir baktık patırtı gürültü duyduk. O refleksle dışarıya fırladık. Klima temizliğinin yapıldığı yerden aşağı düştüğünü gördük. Ondan sonra hemen koştuk. Şoka girmesin diye başının altına bir şey koyduk. Hemen ambulansa haber verdik. Bilinci açıktı. Ambulans geldikten sonra tekrar irtibat sağladık. Beyin tomografisinin temiz olduğu sadece ayaklarda problem olduğunu öğrendik. Şu an sağlık durumu iyi. Allah korumuş kadını.”