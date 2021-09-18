Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210918/klimayla-birlikte-10-metreden-asagi-dustu-yasli--kadin-son-anda-kazadan-kurtuldu-1049025216.html
Klimayla birlikte 10 metreden aşağı düştü: Yaşlı kadın son anda kazadan kurtuldu
Klimayla birlikte 10 metreden aşağı düştü: Yaşlı kadın son anda kazadan kurtuldu
Fatih’teki Tarihi Büyük Yeni Han’da klima montajı yapan Hamit Çetin, dengesini kaybederek klima ile beraber aşağıya düştü. O esnada yoldan geçmekte olan yaşlı... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T18:27+0300
2021-09-18T18:32+0300
yaşam
düşüş
yaşlı
klima
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1049025340_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_7d5b51c690ff127ba58584adceb70990.jpg
Tarihi Büyük Yeni Han’da klima montajı yapan Hamit Çetin, dengesini kaybederek klima ile beraber aşağıya düştü. Olayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar yardıma koştu. İlk müdahaleyi yapan vatandaşlar aynı zamanda 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çetin’i, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Çetin’in tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Hastanede tedavisi devam etti öğrenildi. Olayı gören esnaf Hayri General, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1049025340_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f6885bb3d369e60e0e4bdbce530b4da8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
düşüş, yaşlı, klima

Klimayla birlikte 10 metreden aşağı düştü: Yaşlı kadın son anda kazadan kurtuldu

18:27 18.09.2021 (güncellendi: 18:32 18.09.2021)
© İHADengesini kaybetti klimayla birlikte aşağı düştü
Dengesini kaybetti klimayla birlikte aşağı düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© İHA
Abone ol
Fatih’teki Tarihi Büyük Yeni Han’da klima montajı yapan Hamit Çetin, dengesini kaybederek klima ile beraber aşağıya düştü. O esnada yoldan geçmekte olan yaşlı kadın son anda kenara çekilerek kazadan kurtuldu.
Tarihi Büyük Yeni Han’da klima montajı yapan Hamit Çetin, dengesini kaybederek klima ile beraber aşağıya düştü.
Olayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar yardıma koştu. İlk müdahaleyi yapan vatandaşlar aynı zamanda 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çetin’i, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Çetin’in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Hastanede tedavisi devam etti öğrenildi. Olayı gören esnaf Hayri General, şunları söyledi:
“Biz içeride çalışıyorduk. Müşteriler falan vardı. Sonra bir anda bir baktık patırtı gürültü duyduk. O refleksle dışarıya fırladık. Klima temizliğinin yapıldığı yerden aşağı düştüğünü gördük. Ondan sonra hemen koştuk. Şoka girmesin diye başının altına bir şey koyduk. Hemen ambulansa haber verdik. Bilinci açıktı. Ambulans geldikten sonra tekrar irtibat sağladık. Beyin tomografisinin temiz olduğu sadece ayaklarda problem olduğunu öğrendik. Şu an sağlık durumu iyi. Allah korumuş kadını.”
000001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:58ABD'de benekli fener sineği alarmı: ‘Görürseniz öldürün’
18:47Avustralya'da Kovid-19 yasakları protesto edildi: 'Biz komünist değiliz'
18:40Futbolun yaşayan efsanesi Pele'den sevenlerine mesaj: Her gün gülümsemeye devam ediyorum
18:40Rusya sandık başında: 100 yaşındaki Filippova, yeni evli çift ve paltolu at
18:27Klimayla birlikte 10 metreden aşağı düştü: Yaşlı kadın son anda kazadan kurtuldu
18:26Dünyanın en zengin 25 ailesi açıklandı
18:23Hıncal Uluç: Gene o uyuz, yana ve geriye Fatih Terim futboluna döndük
18:10Türkiye'de 17 milyon yıllık fil dişi fosili keşfedildi
18:06Lavrov ve Zaharova, parlamento seçimleri için sandığa gitti
17:33Sinop'ta ‘hava saldırısı alarmı’: 'Sığınaklara girin'
17:33Milli Eğitim Bakanı Özer: Koronavirüs nedeniyle tüm sınıfları kapatılan hiçbir okulumuz yok
17:21Patrice Evra eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun koyun sorunuyla dalga geçti
17:07İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
16:58Rıdvan Dilmen ve diğer spor yorumcularının aldığı maaşla ilgili iddialara TRT'den yanıt
16:51Şarkıcı Nicole Rona'dan Banu Alkan'a 75 bin TL’lik tazminat davası
16:45Karadeniz'de istavritin kilosu 8 TL'ye düştü
16:15Mecidiyeköy'de cam siliciler bıçak ve sopayla kafe bastı
16:14Ümit Özdağ: Soylu, 'Suçların yarısı yabancılar tarafından işleniyor' dedi
15:57Galatasaray'da kadın futbol takımı tanıtıldı
15:574 yıl hapis cezası istenen İlker Başbuğ'dan ilk açıklama