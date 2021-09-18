https://tr.sputniknews.com/20210918/kocaelide-dunya-temizlik-gununde-3-saatte-1-ton-atik-cop-toplandi--1049020827.html

Kocaeli'de Dünya Temizlik Günü'nde 3 saatte 1 ton atık çöp toplandı

Kocaeli'de Dünya Temizlik Günü'nde 3 saatte 1 ton atık çöp toplandı

Kocaeli'de 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Kocaeli çevre gönüllüleriyle birlikte 8 noktada gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında yaklaşık 3 saatte 1 ton... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T15:36+0300

2021-09-18T15:36+0300

2021-09-18T15:36+0300

yaşam

çevre

çöp

atık

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18 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Let’s Do it Türkiye hareketi, çevre gönüllüleri İzmit sahili ve mavi bayraklı 7 halk plajında temizlik yaptı. Çok sayıda gönüllünün katıldığı etkinlikte, yaklaşık 3 saatte 1 ton atık çöp toplandı. Gerçekleşen etkinliğe katılan tüm vatandaşlara Büyükşehir Belediyesince maske, eldiven, çöp torbası ve çöp toplama aparatları dağıtıldı. İzmit sahilinde yürütülen etkinlik kapsamında Vapur İskelesi tarafında ise dalgıçlar denize dalarak temizlik yaptı. Etkinliğe Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü Derneği destek verdi. Çöplerin toplanmasının ardından gönüllüler hep birlikte şarkı söyleyerek etkinliği bitirdi. Etkinliğe katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, doğanın temiz tutulması için farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. 'Kedimle birlikte katıldım'Etkinliğe kedisi ile katılan Serap Koçhisar isimli gönüllü, “Gelecek nesillerimiz için daha temiz bir doğa için ben kedimle birlikte bu organizasyona katıldım. Her kesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Çöplerimizi bertaraf etmezsek ileride temiz hava alabileceğimiz bir doğa kalmayacak, o yüzden herkesin gönüllü olmasını istiyorum” dedi. Çocukları ile birlikte temizlik çalışmalarına katılan Nihal Uğraş ise, “Eğitim ilk önce evde anne baba ile başlar. Biz çocuklarımıza örnek olacağız onlar da torunlarına örnek olacaklar. Bu iş gönül işidir. Temizlik imandan gelir ve devam eder. Ailem ile birlikte temizliğe geldik. Oğlum izci, inşallah kızım da izci yolunda ilerler. Hepimiz bilinçli olalım yeterli olur zaten” diye konuştu. Çöp toplayan 9 yaşındaki Zeynep Karakoyun, doğayı temiz tutmayı sevdiğini belirterek, “Bugün burada çöp topladık. Doğayı çok temiz tutmak çok hoşuma gidiyor. Doğayı temiz tutalım ki başka çocuklara da temiz kalsın” şeklinde konuştu. 'Beklediğimizden az çöp çıktı'Biz sualtı temizliği yaparak etkinliğe destek olduklarını söyleyen dalgıç Özcan Karabulut “Yaklaşık bir saat kadar temizlik yaptık ama beklediğimiz gibi bir çöp çıkmadı bu bizi mutlu etti. Bireysel atıklar çok fazla yok bulduğumuz kadar bir şeyler çıkardık. Herkesten ricamız denizi ve çevreyi kirletmeyelim” ifadelerini kullandı.

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çevre, çöp, atık