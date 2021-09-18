https://tr.sputniknews.com/20210918/kovid-19-asisi-olmayan-brezilya-devlet-baskani-bolsonaro-bm-genel-kuruluna-katilacagim-1049011402.html

Kovid-19 aşısı olmayan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: BM Genel Kurulu’na katılacağım

Kovid-19 aşısı olmayan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: BM Genel Kurulu’na katılacağım

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, korona virüs (Covid-19) aşısı olmamasına rağmen BM Genel Kurulu'na katılacağını açıkladı. 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T01:20+0300

2021-09-18T01:20+0300

2021-09-18T01:20+0300

dünya

birleşmiş milletler (bm)

aşı

jair bolsonaro

koronavirüs

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gideceğini duyurdu. Bolsonaro, koronavirüs aşısı olmamasına rağmen BM Genel Kuruluna katılacağını ve konuşma yapacağını söyledi. Öte yandan, Bolsonaro'nun BM Genel Kurulu’na katılmasına izin verilip verilmeyeceği belirsizliğini koruyor.New Yorklu yetkililer, BM Genel Kurulu'na katılım için aşı sertifikası gösterme şartı getirilebileceğini ifade etmişti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise bu şartın ülke liderlerine dayatamayacağını belirtmişti.Aşı karşıtı söylemleriyle sık sık gündem olan Bolsonaro, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmasına rağmen aşı olmama yönündeki ısrarını sürdürüyor.

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birleşmiş milletler (bm), aşı, jair bolsonaro, koronavirüs