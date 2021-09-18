https://tr.sputniknews.com/20210918/lavrov-ve-zaharova-parlamento-secimleri-icin-sandiga-gitti-1049023661.html
Lavrov ve Zaharova, parlamento seçimleri için sandığa gitti
Lavrov ve Zaharova, parlamento seçimleri için sandığa gitti
Rusya’da devam eden parlamento seçimlerinde Dışişleri Bakanı Lavrov ve Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova sandığa giderek oylarını kullandı. Devlet Başkanı... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T18:06+0300
2021-09-18T18:06+0300
2021-09-18T18:13+0300
dünya
rusya
vladimir putin
sergey lavrov
mariya zaharova
dmitriy peskov
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1049023825_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_e971d2b2e7d970032dcc025989fc4455.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, parlamentonun alt kanadı Duma’da yer alacak vekillerin belirlendiği seçimler için oyunu başkentteki 1243 numaralı okulda kullandı.Rusya Dışişleri Bakanı bu sene iktidardaki Birleşik Rusya partisinin vekil listesinde yer alıyor.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Duma seçimleri için oyunu, başkent Moskova’daki okullardan birinde, doğrudan sandığa giderek kullandı.Putin ile Peskov oylarını uzaktan kullandıKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise gazetecilere bugünkü açıklamasında, Duma seçimleri için oyunu dün uzaktan, elektronik olarak kullandığını söyledi.Yakın çevresinde koronavirüs pozitif kişilerin ortaya çıkması nedeniyle kendini sosyal izolasyona alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün oyunu uzaktan kullanmıştı.Pandemi nedeniyle üç gün sürecekRusya’da Duma seçimleri pandemi nedeniyle üç gün sürecek. Seçim Komisyonu, seçim merkezlerinden kalabalık grupların oluşmasının önüne geçilmesi adına böyle bir karar aldı. Yarın, seçimlerin son günü olacak.Duma’da yer alacak 450 vekil belirlenecekSeçimler sonucunda, Duma’da yer alacak 450 milletvekili seçilecek. Şu an iktidarda olan Birleşik Rusya Partisi, Duma’da 334 koltuğa sahip. Birleşik Rusya’nın başında yer almasa da Putin, geniş çevrelerce partinin fiili lideri olarak görülüyor.Yabancı müdahale girişimleriBu sırada Rusya Merkez Seçim Komisyonu, yabancı ülkelerden seçimlere müdahale girişimleri tespit ettikleri açıklamasını yaptı. Komisyon yetkilileri seçimlerin birinci günü olan dün sistemlerine yabancı ülkelerden üç ayrı siber saldırı düzenlendiğini söyledi.Rusya Dışişleri yetkilileri de ülkede düzenlenecek parlamento seçimlerine yabancı ülkelerin müdahale girişimlerinde bulunduğu, dışarıdan saldırıların arttığı uyarılarını yapıyordu.Bunun yanında Rusya Soruşturma Komitesi yetkilileri de oy kullanma süreci boyunca ülke içinde birbiri ile koordineli protestolar düzenlemek için Telegram kanalları açtıkları belirlenen 11 kişi hakkında adli soruşturma başlattıklarını belirtti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1049023825_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_442cac9bc0f1f227b1f5627521b98634.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, sergey lavrov, mariya zaharova, dmitriy peskov, seçim
Lavrov ve Zaharova, parlamento seçimleri için sandığa gitti
18:06 18.09.2021 (güncellendi: 18:13 18.09.2021)
Rusya’da devam eden parlamento seçimlerinde Dışişleri Bakanı Lavrov ve Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova sandığa giderek oylarını kullandı. Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Sözcüsü Dmitriy Peskov oylarını dün elektronik olarak kullanmayı tercih etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, parlamentonun alt kanadı Duma’da yer alacak vekillerin belirlendiği seçimler için oyunu başkentteki 1243 numaralı okulda kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı
bu sene iktidardaki Birleşik Rusya partisinin vekil listesinde yer alıyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Duma seçimleri için oyunu, başkent Moskova’daki okullardan birinde, doğrudan sandığa giderek kullandı.
Putin ile Peskov oylarını uzaktan kullandı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise gazetecilere bugünkü açıklamasında, Duma seçimleri için oyunu dün uzaktan, elektronik olarak kullandığını söyledi.
Yakın çevresinde koronavirüs pozitif kişilerin ortaya çıkması nedeniyle kendini sosyal izolasyona alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
de dün oyunu uzaktan kullanmıştı.
Pandemi nedeniyle üç gün sürecek
Rusya’da Duma seçimleri pandemi nedeniyle üç gün sürecek. Seçim Komisyonu, seçim merkezlerinden kalabalık grupların oluşmasının önüne geçilmesi adına böyle bir karar aldı. Yarın, seçimlerin son günü olacak.
Duma’da yer alacak 450 vekil belirlenecek
Seçimler sonucunda, Duma’da yer alacak 450 milletvekili seçilecek. Şu an iktidarda olan Birleşik Rusya Partisi, Duma’da 334 koltuğa sahip. Birleşik Rusya’nın başında yer almasa da Putin, geniş çevrelerce partinin fiili lideri olarak görülüyor.
Yabancı müdahale girişimleri
Bu sırada Rusya Merkez Seçim Komisyonu, yabancı ülkelerden seçimlere müdahale girişimleri tespit ettikleri açıklamasını yaptı. Komisyon yetkilileri seçimlerin birinci günü olan dün sistemlerine yabancı ülkelerden üç ayrı siber saldırı düzenlendiğini söyledi.
Rusya Dışişleri yetkilileri de ülkede düzenlenecek parlamento seçimlerine yabancı ülkelerin müdahale girişimlerinde bulunduğu, dışarıdan saldırıların arttığı uyarılarını yapıyordu.
Bunun yanında Rusya Soruşturma Komitesi yetkilileri de oy kullanma süreci boyunca ülke içinde birbiri ile koordineli protestolar düzenlemek için Telegram kanalları açtıkları belirlenen 11 kişi hakkında adli soruşturma başlattıklarını belirtti.