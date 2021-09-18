https://tr.sputniknews.com/20210918/lavrov-ve-zaharova-parlamento-secimleri-icin-sandiga-gitti-1049023661.html

Lavrov ve Zaharova, parlamento seçimleri için sandığa gitti

Lavrov ve Zaharova, parlamento seçimleri için sandığa gitti

Rusya’da devam eden parlamento seçimlerinde Dışişleri Bakanı Lavrov ve Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova sandığa giderek oylarını kullandı. Devlet Başkanı... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T18:06+0300

2021-09-18T18:06+0300

2021-09-18T18:13+0300

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sergey lavrov

mariya zaharova

dmitriy peskov

seçim

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, parlamentonun alt kanadı Duma’da yer alacak vekillerin belirlendiği seçimler için oyunu başkentteki 1243 numaralı okulda kullandı.Rusya Dışişleri Bakanı bu sene iktidardaki Birleşik Rusya partisinin vekil listesinde yer alıyor.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Duma seçimleri için oyunu, başkent Moskova’daki okullardan birinde, doğrudan sandığa giderek kullandı.Putin ile Peskov oylarını uzaktan kullandıKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise gazetecilere bugünkü açıklamasında, Duma seçimleri için oyunu dün uzaktan, elektronik olarak kullandığını söyledi.Yakın çevresinde koronavirüs pozitif kişilerin ortaya çıkması nedeniyle kendini sosyal izolasyona alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün oyunu uzaktan kullanmıştı.Pandemi nedeniyle üç gün sürecekRusya’da Duma seçimleri pandemi nedeniyle üç gün sürecek. Seçim Komisyonu, seçim merkezlerinden kalabalık grupların oluşmasının önüne geçilmesi adına böyle bir karar aldı. Yarın, seçimlerin son günü olacak.Duma’da yer alacak 450 vekil belirlenecekSeçimler sonucunda, Duma’da yer alacak 450 milletvekili seçilecek. Şu an iktidarda olan Birleşik Rusya Partisi, Duma’da 334 koltuğa sahip. Birleşik Rusya’nın başında yer almasa da Putin, geniş çevrelerce partinin fiili lideri olarak görülüyor.Yabancı müdahale girişimleriBu sırada Rusya Merkez Seçim Komisyonu, yabancı ülkelerden seçimlere müdahale girişimleri tespit ettikleri açıklamasını yaptı. Komisyon yetkilileri seçimlerin birinci günü olan dün sistemlerine yabancı ülkelerden üç ayrı siber saldırı düzenlendiğini söyledi.Rusya Dışişleri yetkilileri de ülkede düzenlenecek parlamento seçimlerine yabancı ülkelerin müdahale girişimlerinde bulunduğu, dışarıdan saldırıların arttığı uyarılarını yapıyordu.Bunun yanında Rusya Soruşturma Komitesi yetkilileri de oy kullanma süreci boyunca ülke içinde birbiri ile koordineli protestolar düzenlemek için Telegram kanalları açtıkları belirlenen 11 kişi hakkında adli soruşturma başlattıklarını belirtti.

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rusya, vladimir putin, sergey lavrov, mariya zaharova, dmitriy peskov, seçim