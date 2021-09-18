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Mecidiyeköy'de cam siliciler bıçak ve sopayla kafe bastı
Mecidiyeköy'de cam siliciler bıçak ve sopayla kafe bastı
Mecidiyeköy’de trafik ışıkları yakınında bulunan bir kafenin çalışanlarıyla tartışan cam siliciler, bıçak ve sopalarla kafeteryayı bastı. Kavga trafiğin yoğun... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T16:15+0300
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yaşam
mecidiyeköy
kafe
kavga
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İstanbul Şişli'de, Mecidiyeköy Eski Büyükdere Caddesi üzerinde araçların camlarını silen 3 kişi, trafik ışıklarının yakınında bulunan kafe çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından kimliği öğrenilemeyen cam siliciler, kafeyi basıp iş yeri sahibini ölümle tehdit etti. Bunun üzerine kafe çalışanlarıyla cam siliciler arasında arbede yaşandı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre kafe çalışanlarıyla cam siliciler arasında yaşanan itişme ve kakışma sonrasında, taraflar birbirine girdi. Yumruk ve tekmelerin uçuştuğu kavga, trafik yoğunluğunun yaşandığı yola taşındı.Araçların arasına düşen şahıslardan bir tanesi yerde tekmelere maruz kalırken, vatandaşlar ayırmak için uğraştı. Kavgayı gören trafik polisleri şahısları ayırmak için uzun süre uğraştı. Kavgaya karışan şahıslar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Kavga nedeniyle aksayan trafiğin normal akışı ise polislerin yaptığı çalışmalarla tekrar normal döndü.
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mecidiyeköy, kafe, kavga

Mecidiyeköy'de cam siliciler bıçak ve sopayla kafe bastı

16:15 18.09.2021 (güncellendi: 16:23 18.09.2021)
© İHAMecidiyeköy'de cam siliciler bıçak ve sopayla kafe bastı
Mecidiyeköy'de cam siliciler bıçak ve sopayla kafe bastı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© İHA
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Mecidiyeköy’de trafik ışıkları yakınında bulunan bir kafenin çalışanlarıyla tartışan cam siliciler, bıçak ve sopalarla kafeteryayı bastı. Kavga trafiğin yoğun olduğu yola taşarken, yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu olayda saldırganlar polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.
İstanbul Şişli'de, Mecidiyeköy Eski Büyükdere Caddesi üzerinde araçların camlarını silen 3 kişi, trafik ışıklarının yakınında bulunan kafe çalışanlarıyla tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından kimliği öğrenilemeyen cam siliciler, kafeyi basıp iş yeri sahibini ölümle tehdit etti. Bunun üzerine kafe çalışanlarıyla cam siliciler arasında arbede yaşandı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre kafe çalışanlarıyla cam siliciler arasında yaşanan itişme ve kakışma sonrasında, taraflar birbirine girdi. Yumruk ve tekmelerin uçuştuğu kavga, trafik yoğunluğunun yaşandığı yola taşındı.
Araçların arasına düşen şahıslardan bir tanesi yerde tekmelere maruz kalırken, vatandaşlar ayırmak için uğraştı. Kavgayı gören trafik polisleri şahısları ayırmak için uzun süre uğraştı.
Kavgaya karışan şahıslar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Kavga nedeniyle aksayan trafiğin normal akışı ise polislerin yaptığı çalışmalarla tekrar normal döndü.
013022
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