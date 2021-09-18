https://tr.sputniknews.com/20210918/memleket-partisinde-kurultay-gunu-1049015683.html

Memleket Partisi'nde kurultay günü

Memleket Partisi'nde kurultay günü

Muharrem İnce liderliğinde kurulan Memleket Partisi, Ankara’da Birinci Olağan Kurultay’ını gerçekleştiriyor. 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T11:15+0300

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muharrem ince

memleket partisi

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Son seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan ve Memleket Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce liderliğinde kurulan Memleket Partisi, Ankara’da Birinci Olağan Kurultayı’nı düzenliyor.250 kurultay delegesinin oyu ile aday adayı olan İnce, 12 bin 783 üyenin oyuyla da Memleket Partisi’nin Genel Başkan adayı oldu.

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muharrem ince, memleket partisi