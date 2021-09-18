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https://tr.sputniknews.com/20210918/memleket-partisinde-kurultay-gunu-1049015683.html
Memleket Partisi'nde kurultay günü
Memleket Partisi'nde kurultay günü
Muharrem İnce liderliğinde kurulan Memleket Partisi, Ankara’da Birinci Olağan Kurultay’ını gerçekleştiriyor. 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T11:15+0300
2021-09-18T11:15+0300
2021-09-18T11:18+0300
muharrem ince
memleket partisi
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Son seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan ve Memleket Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce liderliğinde kurulan Memleket Partisi, Ankara’da Birinci Olağan Kurultayı’nı düzenliyor.250 kurultay delegesinin oyu ile aday adayı olan İnce, 12 bin 783 üyenin oyuyla da Memleket Partisi’nin Genel Başkan adayı oldu.
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muharrem ince, memleket partisi
Memleket Partisi'nde kurultay günü 11:15 18.09.2021 (güncellendi: 11:18 18.09.2021)
Muharrem İnce liderliğinde kurulan Memleket Partisi, Ankara’da Birinci Olağan Kurultay’ını gerçekleştiriyor.
Son seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan ve Memleket Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce liderliğinde kurulan Memleket Partisi, Ankara’da Birinci Olağan Kurultayı’nı düzenliyor.
250 kurultay delegesinin oyu ile aday adayı olan İnce, 12 bin 783 üyenin oyuyla da Memleket Partisi’nin Genel Başkan adayı oldu.