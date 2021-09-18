Messi'nin PSG'den alacağı maaş ortaya çıktı

Barcelona'da Futbol dünyasının en çok kazanan ismi olan Arjantinli futbolcu, yeni takımında da takımın en çok kazanan ismi Neymar'a çok yakın bir maaş alacak.Spor Arena'nın L'Equipe' gazetesine dayandırdığı haberine göre, Messi, PSG'deki ilk yılında 30 milyon euro net maaş alacak. 2+1 yıllık sözleşme imzalayan başarılı futbolcu, sonraki 2 yılda Fransız ekibinde kalması halinde sadakat bonusunun da dahil edileceği yeni bir maaşa sahip olacak.34 yaşındaki futbolcu PSG'de 3 yıl kalmış olursa, toplamda 110 milyon euro net maaş alacak. Messi'nin bu maaşına yalnızca sadakat bonusunun dahil edildiği, hem takım halinde hem de bireysel olarak belirlenen hedeflere ulaşılması halinde ödenecek bonusların yer almadığı ifade edildi.PSG ayrıca, Messi'nin maaşının bir bölümünü kulübün resmi kripto para birimi olan PSG Fan Token ile ödeyecek.
Fransız basını, Paris Saint-Germain ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Lionel Messi'nin ne kadar kazanacağını yazdı.
Barcelona'da Futbol dünyasının en çok kazanan ismi olan Arjantinli futbolcu, yeni takımında da takımın en çok kazanan ismi Neymar'a çok yakın bir maaş alacak.
Spor Arena'nın L'Equipe' gazetesine dayandırdığı haberine göre, Messi, PSG'deki ilk yılında 30 milyon euro net maaş alacak. 2+1 yıllık sözleşme imzalayan başarılı futbolcu, sonraki 2 yılda Fransız ekibinde kalması halinde sadakat bonusunun da dahil edileceği yeni bir maaşa sahip olacak.
34 yaşındaki futbolcu PSG'de 3 yıl kalmış olursa, toplamda 110 milyon euro net maaş alacak. Messi'nin bu maaşına yalnızca sadakat bonusunun dahil edildiği, hem takım halinde hem de bireysel olarak belirlenen hedeflere ulaşılması halinde ödenecek bonusların yer almadığı ifade edildi.
PSG ayrıca, Messi'nin maaşının bir bölümünü kulübün resmi kripto para birimi olan PSG Fan Token ile ödeyecek.