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https://tr.sputniknews.com/20210918/milli-egitim-bakani-ozer-koronavirus-nedeniyle-tum-siniflari-kapatilan-hicbir-okulumuz-yok-1049023362.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: Koronavirüs nedeniyle tüm sınıfları kapatılan hiçbir okulumuz yok
Milli Eğitim Bakanı Özer: Koronavirüs nedeniyle tüm sınıfları kapatılan hiçbir okulumuz yok
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şimdiye kadar koronavirüs vakası nedeniyle tüm sınıfları kapatılan hiçbir okul olmadığını söyledi. 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T17:33+0300
2021-09-18T18:27+0300
türkiye
mahmut özer
koronavirüs
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, canlı yayında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Bakan Özer, PCR testi pozitif çıkan öğretmenlerin olduğunu ve tedavilerine ayaktan devam ettiğini söyledi. Bakan Özer, öğretmenlerin semptom göstermediğini belirterek, "Belirti göstermeyen ama PCR ile pozitif çıkan öğretmenler var. Hiçbir semptom göstermeyen aşı olmamış pozitif vakalar ortaya çıktı. Şu anda okullarımız en güvenli ortamlar olmaya devam ediyor. Bizim vaka bazlı sınıf bazlı yaklaşımımız dönemin sonuna kadar okulların yüz yüze açık kalması ile ilgili ciddi bir avantaj sağlayacak. Sayılar artabilir. Kapatılan sınıf sayıları artacak. 200'lerde durmayacak" dedi.Bakan Özer'e yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle:1,5 yıllık aranın ardından okullarda yüz yüze eğitim yeniden başladı. Üç haftayı geride bıraktık, son duruma ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz?6 Eylül'de tüm kademeli sınıf seviyelerinde 5 gün yüz yüze eğitimi başlattık. Başlatmadan önce çok sayıda önlem aldık. Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir rehber hazırladık. Sürecin tamamını Sağlık Bakanlığı ile koordine ediyoruz. Okullarımızda elektronik takip sistemi kurduk. Bu ilk defa yapılan bir şeydir. Artık okul bazlı kararlar alıyoruz. Bu sistemi kurduk. Şu anda sistemimzide 87 bin 108 okulmzu vardır devlet olmak üzere. Toplam 71 bin 320 okulumuz var. Yaklaşık 1 milyona yakın dersliğimiz var. Her okulda aşı, test durumları anlık takip ediliyor. Salgın süreciyle ilgili çağrı merkezi kurduk.Vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren okul bulunuyor mu?Şu anda 71 bin 320 okulumuzdan hiçbirisi vaka veya yakın temas nedeniyle kapatılmadı. Elbette kapatılan sınıflarımız var. Rakamlar değişiyor. Ara veren sınıflar var. Vaka trendi artıyorsa bu artış sınıflara yansıyor. Kapatılan sınıfta ilk hafta negatif çıkarsa eğitime dönülür. Mesela Sağlık Bakanlığı ile geçen gün görüştük. Herhangi bir sınıfta iki vaka olması durumunda sınıfımızda 14 gün yüz yüze eğitimimize ara veriyoruz. Sağlık Bakanı'na şöyle bir öneri götürdük; sınıftaki diğer öğrenciler yakın temaslı kabul ediliyor ama hiçbir semptom göstermiyor. Eğer bir hafta sonrasında veli izin verirse PCR yaptırılmasına ve sonuç negatif çıkarsa, bir hafta sonra sınıfa geri dönsün. Eğer veli izin vermezse PCR yaptırmasına, 14 gün karantina sürecini tamamlayalım. Sağlık Bakanı pozitif yaklaştı. Bilim Kurulu'nda da değerlendirecekler.Öğretmenlerin kaçı aşılı? Yüz yüze eğitime geçildikten sonra bu sayılar arttı mı?Gönüllülük esasına dayalı. Kapatılan sınıflarda eğitime 14 gün sonra geri dönülüyor. 17 Eylül itibariyle bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 92. Öğretmenlerde aşılanma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde.Aşı olmayan öğretmenlere PCR zorunluluğu bulunuyor. PCR testi ile pozitif olduğu belirlenen öğretmen var mı?Belirti göstermeyen ama PCR ile pozitif çıkan öğretmenler var. Hiçbir semptom göstermeyen aşı olmamış pozitif vakalar ortaya çıktı. Şu anda okullarımız en güvenli ortamlar olmaya devam ediyor. Bizim vaka bazlı sınıf bazlı yaklaşımımız dönemin sonuna kadar okulların yüz yüze açık kalması ile ilgili ciddi bir avantaj sağlayacak. Sayılar artabilir. Kapatılan sınıf sayıları artacak. 200'lerde durmayacak.Kalabalık sınıfların engellenmesi için ikili eğitim seçeneği sunulmuştu. Kaç okulda ikili eğitime geçildi?200'e yakın okul ikili eğitime geçti. Yaygın bir durum değil, bazı okullarda ikili eğitime geçildi. Arsa olup da yeni okul yapmama gibi bir durum yok. İstanbul Esenyurt'ta arsa bulamıyoruz okul yapımıyla ilgili. Bazı yerlerde o okulun öğrencileri belli okullarda toplandılar. Arsa yönetimi ile ilgili sıkıntı bugünün sorunu değil.Hafta sonu eğitimi yapılacak mı?Hafta sonu eğitim gibi sistematik bir yaklaşımımız yok. Sorun bazlı okullarda çözümler üretiyoruz.Sağlık Bakanlığı'nın okullarda rastgele PCR taramasına ilişkin ayrıntı verebilir misiniz? Bu taramalar rutin devam edecek mi?Velinin rızası olmadan öğrencilere test yapılmayacak. Öğrencilerin burnundan PCR testi için örnek alınmayacak.İl ve okul bazlı kararlar alınması için il milli eğitim müdürlüklerine tanınan yetkiler artacak mı?İl milli eğitim müdürlerimiz kalabalık olan okullarda ikili eğitime geçme ders saat süresini kısaltma haftalık yüz yüze eğitim gün sayısını azaltmada tam yetkilidir.
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mahmut özer, koronavirüs

Milli Eğitim Bakanı Özer: Koronavirüs nedeniyle tüm sınıfları kapatılan hiçbir okulumuz yok

17:33 18.09.2021 (güncellendi: 18:27 18.09.2021)
© AA Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şimdiye kadar koronavirüs vakası nedeniyle tüm sınıfları kapatılan hiçbir okul olmadığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, canlı yayında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bakan Özer, PCR testi pozitif çıkan öğretmenlerin olduğunu ve tedavilerine ayaktan devam ettiğini söyledi. Bakan Özer, öğretmenlerin semptom göstermediğini belirterek, "Belirti göstermeyen ama PCR ile pozitif çıkan öğretmenler var. Hiçbir semptom göstermeyen aşı olmamış pozitif vakalar ortaya çıktı. Şu anda okullarımız en güvenli ortamlar olmaya devam ediyor. Bizim vaka bazlı sınıf bazlı yaklaşımımız dönemin sonuna kadar okulların yüz yüze açık kalması ile ilgili ciddi bir avantaj sağlayacak. Sayılar artabilir. Kapatılan sınıf sayıları artacak. 200'lerde durmayacak" dedi.
Bakan Özer'e yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle:
1,5 yıllık aranın ardından okullarda yüz yüze eğitim yeniden başladı. Üç haftayı geride bıraktık, son duruma ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz?

6 Eylül'de tüm kademeli sınıf seviyelerinde 5 gün yüz yüze eğitimi başlattık. Başlatmadan önce çok sayıda önlem aldık. Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir rehber hazırladık. Sürecin tamamını Sağlık Bakanlığı ile koordine ediyoruz. Okullarımızda elektronik takip sistemi kurduk. Bu ilk defa yapılan bir şeydir. Artık okul bazlı kararlar alıyoruz. Bu sistemi kurduk. Şu anda sistemimzide 87 bin 108 okulmzu vardır devlet olmak üzere. Toplam 71 bin 320 okulumuz var. Yaklaşık 1 milyona yakın dersliğimiz var. Her okulda aşı, test durumları anlık takip ediliyor. Salgın süreciyle ilgili çağrı merkezi kurduk.
Vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren okul bulunuyor mu?

Şu anda 71 bin 320 okulumuzdan hiçbirisi vaka veya yakın temas nedeniyle kapatılmadı. Elbette kapatılan sınıflarımız var. Rakamlar değişiyor. Ara veren sınıflar var. Vaka trendi artıyorsa bu artış sınıflara yansıyor. Kapatılan sınıfta ilk hafta negatif çıkarsa eğitime dönülür. Mesela Sağlık Bakanlığı ile geçen gün görüştük. Herhangi bir sınıfta iki vaka olması durumunda sınıfımızda 14 gün yüz yüze eğitimimize ara veriyoruz. Sağlık Bakanı'na şöyle bir öneri götürdük; sınıftaki diğer öğrenciler yakın temaslı kabul ediliyor ama hiçbir semptom göstermiyor. Eğer bir hafta sonrasında veli izin verirse PCR yaptırılmasına ve sonuç negatif çıkarsa, bir hafta sonra sınıfa geri dönsün. Eğer veli izin vermezse PCR yaptırmasına, 14 gün karantina sürecini tamamlayalım. Sağlık Bakanı pozitif yaklaştı. Bilim Kurulu'nda da değerlendirecekler.
Öğretmenlerin kaçı aşılı? Yüz yüze eğitime geçildikten sonra bu sayılar arttı mı?
Gönüllülük esasına dayalı. Kapatılan sınıflarda eğitime 14 gün sonra geri dönülüyor. 17 Eylül itibariyle bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 92. Öğretmenlerde aşılanma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde.
Aşı olmayan öğretmenlere PCR zorunluluğu bulunuyor. PCR testi ile pozitif olduğu belirlenen öğretmen var mı?

Belirti göstermeyen ama PCR ile pozitif çıkan öğretmenler var. Hiçbir semptom göstermeyen aşı olmamış pozitif vakalar ortaya çıktı. Şu anda okullarımız en güvenli ortamlar olmaya devam ediyor. Bizim vaka bazlı sınıf bazlı yaklaşımımız dönemin sonuna kadar okulların yüz yüze açık kalması ile ilgili ciddi bir avantaj sağlayacak. Sayılar artabilir. Kapatılan sınıf sayıları artacak. 200'lerde durmayacak.
Kalabalık sınıfların engellenmesi için ikili eğitim seçeneği sunulmuştu. Kaç okulda ikili eğitime geçildi?
200'e yakın okul ikili eğitime geçti. Yaygın bir durum değil, bazı okullarda ikili eğitime geçildi. Arsa olup da yeni okul yapmama gibi bir durum yok. İstanbul Esenyurt'ta arsa bulamıyoruz okul yapımıyla ilgili. Bazı yerlerde o okulun öğrencileri belli okullarda toplandılar. Arsa yönetimi ile ilgili sıkıntı bugünün sorunu değil.
Hafta sonu eğitimi yapılacak mı?

Hafta sonu eğitim gibi sistematik bir yaklaşımımız yok. Sorun bazlı okullarda çözümler üretiyoruz.
Sağlık Bakanlığı'nın okullarda rastgele PCR taramasına ilişkin ayrıntı verebilir misiniz? Bu taramalar rutin devam edecek mi?

Velinin rızası olmadan öğrencilere test yapılmayacak. Öğrencilerin burnundan PCR testi için örnek alınmayacak.
İl ve okul bazlı kararlar alınması için il milli eğitim müdürlüklerine tanınan yetkiler artacak mı?

İl milli eğitim müdürlerimiz kalabalık olan okullarda ikili eğitime geçme ders saat süresini kısaltma haftalık yüz yüze eğitim gün sayısını azaltmada tam yetkilidir.
725001
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