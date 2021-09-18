https://tr.sputniknews.com/20210918/ogrencilerin-barinma-sorununun-cozulmesi-icin-verilen-yasa-teklifi-iki-yildir-komisyonda-1049014944.html

Öğrencilerin barınma sorununun çözülmesi için verilen yasa teklifi iki yıldır komisyonda

Öğrencilerin barınma sorununun çözülmesi için verilen yasa teklifi iki yıldır komisyonda

Üniversitelerin yeni eğitim dönemine hazırlandığı evrede, yetersiz yurt sayıları nedeniyle açıkta kalan öğrencilerin barınma sorunlarının giderilmesi için yasa... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T10:36+0300

2021-09-18T10:36+0300

2021-09-18T10:36+0300

tbmm

toki

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yurt

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Üniversitelerin açılmasına günler kala Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün (KYGM) yetersiz yurt sayısı, yüksek ev kiraları ve fahiş fiyatlı özel yurtlar ile karşı karşıya kalan öğrenciler, barınma sorunu yaşıyor. Konuya ilişkin tartışmalar sürerken CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin’in, iki yıl önce tartışmaların yaşanmasını önleyecek bir yasa teklifi verdiği ortaya çıktı. Şahin, 16 Eylül 2019’da Meclis’e sunduğu “Toplu Konut Kanunu Hakkında Değişiklik Öngören Kanun Teklifi”nin gerekçesinde, “eğitim ve öğretim hakkının” anayasa ile güvence altına alındığını vurguladı.Devlet yurtlarında kontenjanların az olduğunu ve bu nedenle gençlerin, “cemaat ve gruplara ait yurt ve ev gibi alternatiflere teslim olduğunu” belirten Şahin, 15 Temmuz darbe girişimine de işaret ederek “Öğrencilerimiz ve ailelerimiz, belirli bir grup ve cemaat yurtlarına mecbur bırakan bu sistemden kurtarılmalı. Bu bağlamda, TOKİ’nin önceliğinin lüks konut yapmaktan ziyade yıllardır ülkemizde sorun olarak devam eden öğrencilerimizin barınma ve yurt ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda hizmet vermesi uygun olacaktır” dedi.Ancak teklif, 7 Ekim 2019’da yönlendirildiği Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gündeme alınmadı. Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, TBMM’nin, yasa tekliflerine ilişkin bilgileri aktardığı internet sitesinde, teklif halen “komisyonda” gözüküyor.

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tbmm, toki, öğrenci, yurt, kyk, konut