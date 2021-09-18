https://tr.sputniknews.com/20210918/parlamento-secimlerinin-surdugu-rusyanin-secim-komisyonuna-bir-gunde-uc-siber-saldiri-1049019618.html

Parlamento seçimlerinin sürdüğü Rusya’nın Seçim Komisyonu’na bir günde üç siber saldırı

Parlamento seçimlerinin sürdüğü Rusya’nın Seçim Komisyonu’na bir günde üç siber saldırı

Rusya Merkez Seçim Komisyonu yetkilileri, ülkedeki parlamento seçimleri sürerken kendi sistemlerine yönelik ülke dışından üç siber saldırı gerçekleştirildiğini... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T14:39+0300

2021-09-18T14:39+0300

2021-09-18T14:39+0300

rusya

siber saldırı

seçim

ddos saldırısı

ddos

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Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun Federal Enformasyon Merkezi’nin başındaki Aleksandr Sokolçuk, pandemi nedeniyle üç gün sürecek parlamento seçimlerinin birinci günü olan dün, ülke dışından kendi sistemlerine yönelik üç siber saldırı gerçekleştiğini belirlediklerini söyledi.Sokolçuk, iki saldırıda, ‘zayıf noktalarının belirlenmesi amacıyla merkez seçim komitesinin internet sitesine sızıldığını’ belirtti, üçüncü saldırınınsa bir DDos saldırısı olduğunu belirtti.“Saldırının oldukça güçlü olduğunu söylemek istiyorum” diyen Sokolçuk, söz konusu siber saldırıların gerçekleştirildiği yabancı ülkelerin isimlerini vermedi.Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova da komisyonun bugünkü toplantısından bir saat önce de sitelerinin bir DDos saldırına uğradığını ve sitenin güvenlik araçlarının bir süre için bloke olduğunu kaydetti.Pamfilova ,“Belli ki yarın için de saldırı hazırlıkları mevcut. Endişeli değiliz, buna karşı savaşacağız” dedi.DDoS (distributed denial of service), bir internet sitesine erişimi engellemek için, kapasitesinden daha yoğun bir trafik yaratarak çoklu kaynaklardan gerçekleştirilen saldırı olarak tanımlanıyor.Rusya’da parlamento seçimleri 17-19 Eylül’de yerel saatle 08:00-20:00 saatleri arasında düzenleniyor.

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