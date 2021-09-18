Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210918/patrice-evra-eski-takim-arkadasi-cristiano-ronaldonun-koyun-sorunuyla-dalga-gecti-1049022964.html
Patrice Evra eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun koyun sorunuyla dalga geçti
Patrice Evra eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun koyun sorunuyla dalga geçti
Manchester United’ın yıldızı Cristiano Ronaldo’nun kiraladığı malikaneden ilk haftada taşınmasının nedeninin koyun sesleri olduğu belirtildi. Patrice Evra... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T17:21+0300
2021-09-18T17:23+0300
yaşam
koyun
ronaldo
cristiano ronaldo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048581764_0:161:2000:1286_1920x0_80_0_0_9a00f6086354886596c84595196fa965.jpg
Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo bu sezon İngiltere’nin Manchester United takımına transfer olunca Cheshire’da malikâne kiraladı. Ronaldo, İngiltere’nin zengin kırsal bölgesi Cheshire’daki 6 milyon sterlinlik malikânede sevgilisi Georgina Rodriguez ve dört çocuğuyla yaşayacaktı. Ama ilk haftalarında buradan taşındılar. Bunun nedeninin bölgedeki koyun seslerinin Ronaldo’yu rahatsız etmesi ve uyutmaması olduğu öne sürüldü. Manchester United'ın eski oyuncusu Patrice Evra da koyun seslerinden kaçan Ronaldo'ya koyun videolu bir gönderme yaptı.Evra, bir tekneye doldurduğu koyunları göstererek Ronaldo'ya gönderme yaparak dalga geçti. Evra'dan tarafından paylaşılan video büyük ilgi gördü. Jamie Carragher ve Robbie Keane gibi birçok isim yorumlara gülen emojiler bıraktı.Ancak İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Cheshire köylüleri, gerçek nedeninin koyunlar değil, malikânedeki ana yatak odası da dahil yedi yatak odasının dışarıdan çok rahat bir şekilde görünmesi olduğunu söyledi.'Mahremiyet kalmadı'Köylüler “Koyunlar çok fazla ses çıkarmıyor. Ronaldo’nun gelişiyle hayranları buraya akın etti. Malikâne halka açık patikadan görülüyor, hatta yatak odalarının içine de pencerelerden bakmak mümkün. Malikânede hayranların akınıyla birlikte mahremiyet kalmadı. Hatta futbolcunun hayranları, malikânenin tarlaya açılan kapısından tırmanıp, Ronaldo’nun Georgina ile paylaştığı yatak odasını izleyebilirlerdi. Koyunlardan yana mutsuz olan Ronaldo, hayranları da malikâne bölgesine akın edince çareyi kaçmakta buldu” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048581764_0:0:2000:1501_1920x0_80_0_0_452ba4f334ca79aa97eca1e98c1e490d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
koyun, ronaldo, cristiano ronaldo

Patrice Evra eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun koyun sorunuyla dalga geçti

17:21 18.09.2021 (güncellendi: 17:23 18.09.2021)
© Manchester UnitedCristiano Ronaldo, Manchester United
Cristiano Ronaldo, Manchester United - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© Manchester United
Abone ol
Manchester United’ın yıldızı Cristiano Ronaldo’nun kiraladığı malikaneden ilk haftada taşınmasının nedeninin koyun sesleri olduğu belirtildi. Patrice Evra, Ronaldo'ya koyun videolu bir gönderme yaparak eski takım arkadaşıyla dalga geçti. Yörede yaşayan köylüler de “Futbolcu için asıl sorun, malikânenin yatak odalarının dışarıdan görünmesiydi” dedi.
Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo bu sezon İngiltere’nin Manchester United takımına transfer olunca Cheshire’da malikâne kiraladı.
Ronaldo, İngiltere’nin zengin kırsal bölgesi Cheshire’daki 6 milyon sterlinlik malikânede sevgilisi Georgina Rodriguez ve dört çocuğuyla yaşayacaktı. Ama ilk haftalarında buradan taşındılar.
Bunun nedeninin bölgedeki koyun seslerinin Ronaldo’yu rahatsız etmesi ve uyutmaması olduğu öne sürüldü.
Manchester United'ın eski oyuncusu Patrice Evra da koyun seslerinden kaçan Ronaldo'ya koyun videolu bir gönderme yaptı.
© Fotoğraf : Patrice Evra / InstagramEvra
Evra - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
Evra
© Fotoğraf : Patrice Evra / Instagram
Evra, bir tekneye doldurduğu koyunları göstererek Ronaldo'ya gönderme yaparak dalga geçti. Evra'dan tarafından paylaşılan video büyük ilgi gördü. Jamie Carragher ve Robbie Keane gibi birçok isim yorumlara gülen emojiler bıraktı.
Ancak İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Cheshire köylüleri, gerçek nedeninin koyunlar değil, malikânedeki ana yatak odası da dahil yedi yatak odasının dışarıdan çok rahat bir şekilde görünmesi olduğunu söyledi.

'Mahremiyet kalmadı'

Köylüler “Koyunlar çok fazla ses çıkarmıyor. Ronaldo’nun gelişiyle hayranları buraya akın etti. Malikâne halka açık patikadan görülüyor, hatta yatak odalarının içine de pencerelerden bakmak mümkün. Malikânede hayranların akınıyla birlikte mahremiyet kalmadı. Hatta futbolcunun hayranları, malikânenin tarlaya açılan kapısından tırmanıp, Ronaldo’nun Georgina ile paylaştığı yatak odasını izleyebilirlerdi. Koyunlardan yana mutsuz olan Ronaldo, hayranları da malikâne bölgesine akın edince çareyi kaçmakta buldu” dedi.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:21Patrice Evra eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun koyun sorunuyla dalga geçti
17:07İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
16:58Rıdvan Dilmen ve diğer spor yorumcularının aldığı maaşla ilgili iddialara TRT'den yanıt
16:51Şarkıcı Nicole Rona'dan Banu Alkan'a 75 bin TL’lik tazminat davası
16:45Karadeniz'de istavritin kilosu 8 TL'ye düştü
16:15Mecidiyeköy'de cam siliciler bıçak ve sopayla kafe bastı
16:14Ümit Özdağ: Soylu, 'Suçların yarısı yabancılar tarafından işleniyor' dedi
15:57Galatasaray'da kadın futbol takımı tanıtıldı
15:574 yıl hapis cezası istenen İlker Başbuğ'dan ilk açıklama
15:41Fransa'nın geri çağırdığı Canberra Büyükelçisi: Avustralya'nın diplomasisi beceriksiz ve yetersiz
15:36Kocaeli'de Dünya Temizlik Günü'nde 3 saatte 1 ton atık çöp toplandı
15:30YSK Başkanı Akkaya, Rusya’da mevkidaşı Pamfilova ile görüştü
15:24Trump'ın hayatını kurtaran Kovid-19 kokteyline İngiltere'den onay
15:14Messi'nin PSG'den alacağı maaş ortaya çıktı
15:05Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık
15:01İBB'den konut raporu: TOKİ'nin ürettiği 51 bin dairenin sadece 678'i alt gelir grubuna yönelik
14:39Kanserle mücadele eden Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusundan doğumgünü paylaşımı
14:39Parlamento seçimlerinin sürdüğü Rusya’nın Seçim Komisyonu’na bir günde üç siber saldırı
14:31Yargıtay'dan emsal miras kararı
14:14Taliban, Afganistan'da okulların 'erkekler için yeniden açılacağını' söylerken kızlardan bahsetmedi