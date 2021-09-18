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Prof. Dr. Faruk Aydın: Vaka sayılarını düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız
Prof. Dr. Faruk Aydın: Vaka sayılarını düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Kış çok ağır geçecek. Kapatmamak için direniyoruz ama... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T14:08+0300
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 4-10 Eylül'de illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.Haritada en çok vaka yoğunluğu yaşanan iller listesinde geçen hafta olduğu gibi Rize ve Bayburt ilk sırada yer aldı. Bölgede iki kentin yanı sıra Trabzon, Gümüşhane, Artvin, Giresun, Samsun ve Ordu da yüksek vaka oranlarıyla öne çıktı.'İnsanlar artık kurallara uymuyor'Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre geçen yıla göre üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış olduğunu söyleyen KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydın, "Eski vaka renklendirme haritasına göre yeşil alan hiç kalmadı, sarı alan olan yerler var. Türkiye aslında turuncu ve kırmızı durumda. Vakalarımız çok yüksek ve Karadeniz de önde gidiyor. İnsanlar artık kurallara uymuyor. Sanki yokmuş gibi bir yaşam kurulmaya başlandı. Bunun sonucu olarak da hastanelerde viral özellikli üst solunum yolu enfeksiyonları görmeye başladık. Elbette her yıl mevsimsel olarak bunu görüyorduk ama geçen yıl maskelerin çok önemli düzeyde kullanılması nedeniyle hiç görmemiştik. Neredeyse sıfırdı ama bu yıl çok erken başladı. Bu da bize maske kuralı uyumu olmadığını düşündürdü” dedi.'Üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla Kovid-19 semptomları birbirine karışıyor'Geçen yıl sonbahar aylarında yaşanan vaka yoğunluğunun bu yıl da yaşanmaya başlandığını belirten Prof. Dr. Aydın, şöyle konuştu:Vakaların azalmaması durumunda kış mevsiminin zor geçeceğini söyleyen Aydın, "Geçen yıl kadar ciddi hasta sayımız yok gibi görünüyor ama şu an yoğun bakıma düşenlerden daha yüksek ölüm var. Hastalar az olmasına rağmen ölüm sayısında artış var. Ülkede her 4 günün üzerinde binden fazla ölüm var. Bunu görmemezlikten gelmek hiç doğru değil. Kışın çok ağır geçeceğini söylüyorum. Kapatmamak için direniyoruz ama önlemlerimizi almaz, sayıları düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız” diye konuştu.
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türkiye, vaka, koronavirüs, tam kapanma

Prof. Dr. Faruk Aydın: Vaka sayılarını düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız

14:08 18.09.2021 (güncellendi: 14:12 18.09.2021)
© AFP 2021 / YASIN AKGULİstanbul - kalabalık - Türkiye - koronavirüs
İstanbul - kalabalık - Türkiye - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© AFP 2021 / YASIN AKGUL
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Kış çok ağır geçecek. Kapatmamak için direniyoruz ama önlemlerimizi almaz, vaka sayılarını düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 4-10 Eylül'de illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.
Haritada en çok vaka yoğunluğu yaşanan iller listesinde geçen hafta olduğu gibi Rize ve Bayburt ilk sırada yer aldı. Bölgede iki kentin yanı sıra Trabzon, Gümüşhane, Artvin, Giresun, Samsun ve Ordu da yüksek vaka oranlarıyla öne çıktı.

'İnsanlar artık kurallara uymuyor'

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre geçen yıla göre üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış olduğunu söyleyen KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydın, "Eski vaka renklendirme haritasına göre yeşil alan hiç kalmadı, sarı alan olan yerler var. Türkiye aslında turuncu ve kırmızı durumda. Vakalarımız çok yüksek ve Karadeniz de önde gidiyor. İnsanlar artık kurallara uymuyor. Sanki yokmuş gibi bir yaşam kurulmaya başlandı. Bunun sonucu olarak da hastanelerde viral özellikli üst solunum yolu enfeksiyonları görmeye başladık. Elbette her yıl mevsimsel olarak bunu görüyorduk ama geçen yıl maskelerin çok önemli düzeyde kullanılması nedeniyle hiç görmemiştik. Neredeyse sıfırdı ama bu yıl çok erken başladı. Bu da bize maske kuralı uyumu olmadığını düşündürdü” dedi.

'Üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla Kovid-19 semptomları birbirine karışıyor'

Geçen yıl sonbahar aylarında yaşanan vaka yoğunluğunun bu yıl da yaşanmaya başlandığını belirten Prof. Dr. Aydın, şöyle konuştu:
“Geçen yıl bu sayıların 6’da 1'i olan sayılarla çok daha yüksek önlem alıp, kapanmalar yaşıyor, daha korumacı yaklaşımla kendimizi hazırlamamıza rağmen ekim, kasım ve aralık ayları ağır geçmişti. Şimdi bu ağırlık eylül ayında başladı. Çok ciddi sayılardayız ve viral üst solunum yolu enfeksiyonu görülüyor. Bu bize kapalı alanlarda toplanmanın düzgün yapılmadığını gösteriyor. Türkiye’nin diğer şehirlerinden aldığımız bilgilere göre, üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın olduğunu hatta bazı yerlerde ‘influenza’ da görüldü. Üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla Kovid-19 semptomları birbirine karışıyor. İnsanlar da ‘Kovid-19 olmadım, hastaneye gitmeme gerek yok’ diye kendi kendine çözüm bulmayı düşünüyor. Bu yanlış bir harekettir. Pandemi döneminde üst solunum yolu enfeksiyonuna dair bulgularınız varsa öncelikle sağlık kuruluşuna başvurulması ve Kovid-19 olmadığınızın test edilmesi lazım. Bu insanlar şayet Kovid-19 ise virüsü yaymaya devam ediyorlar. Üstelik aramızda yaşıyor, önlem almaları gerektiğini bilmiyorlar. Üst solunum yolu olan herkesin öncelikle Kovid-19 testinden geçirilmesi en doğru yoldur.”
Vakaların azalmaması durumunda kış mevsiminin zor geçeceğini söyleyen Aydın, "Geçen yıl kadar ciddi hasta sayımız yok gibi görünüyor ama şu an yoğun bakıma düşenlerden daha yüksek ölüm var. Hastalar az olmasına rağmen ölüm sayısında artış var. Ülkede her 4 günün üzerinde binden fazla ölüm var. Bunu görmemezlikten gelmek hiç doğru değil. Kışın çok ağır geçeceğini söylüyorum. Kapatmamak için direniyoruz ama önlemlerimizi almaz, sayıları düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız” diye konuştu.
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