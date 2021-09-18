https://tr.sputniknews.com/20210918/prof-dr-faruk-aydin-vaka-sayilarini-dusuremezsek-kapanmak-zorunda-kalacagiz-1049019130.html

Prof. Dr. Faruk Aydın: Vaka sayılarını düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız

Prof. Dr. Faruk Aydın: Vaka sayılarını düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Kış çok ağır geçecek. Kapatmamak için direniyoruz ama... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T14:08+0300

2021-09-18T14:08+0300

2021-09-18T14:12+0300

türkiye

türkiye

vaka

koronavirüs

tam kapanma

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 4-10 Eylül'de illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.Haritada en çok vaka yoğunluğu yaşanan iller listesinde geçen hafta olduğu gibi Rize ve Bayburt ilk sırada yer aldı. Bölgede iki kentin yanı sıra Trabzon, Gümüşhane, Artvin, Giresun, Samsun ve Ordu da yüksek vaka oranlarıyla öne çıktı.'İnsanlar artık kurallara uymuyor'Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre geçen yıla göre üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış olduğunu söyleyen KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydın, "Eski vaka renklendirme haritasına göre yeşil alan hiç kalmadı, sarı alan olan yerler var. Türkiye aslında turuncu ve kırmızı durumda. Vakalarımız çok yüksek ve Karadeniz de önde gidiyor. İnsanlar artık kurallara uymuyor. Sanki yokmuş gibi bir yaşam kurulmaya başlandı. Bunun sonucu olarak da hastanelerde viral özellikli üst solunum yolu enfeksiyonları görmeye başladık. Elbette her yıl mevsimsel olarak bunu görüyorduk ama geçen yıl maskelerin çok önemli düzeyde kullanılması nedeniyle hiç görmemiştik. Neredeyse sıfırdı ama bu yıl çok erken başladı. Bu da bize maske kuralı uyumu olmadığını düşündürdü” dedi.'Üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla Kovid-19 semptomları birbirine karışıyor'Geçen yıl sonbahar aylarında yaşanan vaka yoğunluğunun bu yıl da yaşanmaya başlandığını belirten Prof. Dr. Aydın, şöyle konuştu:Vakaların azalmaması durumunda kış mevsiminin zor geçeceğini söyleyen Aydın, "Geçen yıl kadar ciddi hasta sayımız yok gibi görünüyor ama şu an yoğun bakıma düşenlerden daha yüksek ölüm var. Hastalar az olmasına rağmen ölüm sayısında artış var. Ülkede her 4 günün üzerinde binden fazla ölüm var. Bunu görmemezlikten gelmek hiç doğru değil. Kışın çok ağır geçeceğini söylüyorum. Kapatmamak için direniyoruz ama önlemlerimizi almaz, sayıları düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız” diye konuştu.

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türkiye, vaka, koronavirüs, tam kapanma