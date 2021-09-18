https://tr.sputniknews.com/20210918/prof-dr-mehmet-ceyhan-ingiltere-bize-iyilik-olsun-diye-kirmizi-listeden-cikarmadi-aman-dikkat-1049030486.html

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: İngiltere bize iyilik olsun diye kırmızı listeden çıkarmadı, aman dikkat

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: İngiltere bize iyilik olsun diye kırmızı listeden çıkarmadı, aman dikkat

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması kararına ilişkin yaptığı açıklamada... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T22:31+0300

2021-09-18T22:31+0300

2021-09-18T22:31+0300

türkiye

ingiltere

mehmet ceyhan

koronavirüs

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İngiltere'de hükümetin, Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında seyahat listesini güncelleyerek Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarıldığını duyurmasıyla ilişkin çekincelerini dile getiren Ceyhan, "Dilerim Rusların gelişindeki hatayı yapmayız. İngiltere'de dün yeni vaka sayısı 32 bin ve henüz bizde sorun olmayan beta ve gamma gibi çok sayıda varyantın yayılım gösterdiği bir ülke. Ülkemize girişlerinde çok kontrollü olmazsak varyantları ülkemizde de yayarız" ifadelerini kullandı.Türkiye, 17 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede yer alıyordu.Türkiye'nin kırmızı listeden çıkması kararıyla İngiltere'de aşılananlar veya İngiltere'nin aşı programlarını onayladığı ülkelerde İngiltere'nin kabul ettiği aşılarla aşılananlar Türkiye'den dönüşte karantina zorunluluğundan muaf tutulacak.Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabından, İngiltere'nin kararını değerlendirdi:"İngiltere, Türkiye ile birlikte 8 ülke/bölgeyi kırmızı listeden amber listeye aldı. 4 Ekim'de de amber ve yeşil liste birleşecek ve gidilecek ve gidilmeyecek ülkeler sınıflamasına geçecek. Özetle kendilerinin kabul ettiği aşılarla tam aşılı olanlar için dönüşte karantina kalktı.Dilerim Rusların gelişindeki hatayı yapmayız. İngiltere'de dün yeni vaka sayısı 32 bin ve henüz bizde sorun olmayan beta ve gamma gibi çok sayıda varyantın yayılım gösterdiği bir ülke. Ülkemize girişlerinde çok kontrollü olmazsak varyantları ülkemizde de yayarız.Ülkeye girişlerinde ve 2. günde olmak üzere en az 2 PCR testi istemeliyiz. İngiltere bize iyilik olsun diye kırmızı listeden çıkarmadı. Vatandaşına tatil yapacak yer arıyor. Portekiz'i çıkardı. Gidenlerde vaka artınca tekrar kırmızı listeye aldı. Aman dikkat."

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ingiltere, mehmet ceyhan, koronavirüs