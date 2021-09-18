Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210918/prof-dr-mehmet-ceyhan-ingiltere-bize-iyilik-olsun-diye-kirmizi-listeden-cikarmadi-aman-dikkat-1049030486.html
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: İngiltere bize iyilik olsun diye kırmızı listeden çıkarmadı, aman dikkat
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: İngiltere bize iyilik olsun diye kırmızı listeden çıkarmadı, aman dikkat
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması kararına ilişkin yaptığı açıklamada... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T22:31+0300
2021-09-18T22:31+0300
türkiye
ingiltere
mehmet ceyhan
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1044168034_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d77bf649958bc31c34f2f931a292f69a.jpg
İngiltere'de hükümetin, Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında seyahat listesini güncelleyerek Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarıldığını duyurmasıyla ilişkin çekincelerini dile getiren Ceyhan, "Dilerim Rusların gelişindeki hatayı yapmayız. İngiltere'de dün yeni vaka sayısı 32 bin ve henüz bizde sorun olmayan beta ve gamma gibi çok sayıda varyantın yayılım gösterdiği bir ülke. Ülkemize girişlerinde çok kontrollü olmazsak varyantları ülkemizde de yayarız" ifadelerini kullandı.Türkiye, 17 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede yer alıyordu.Türkiye'nin kırmızı listeden çıkması kararıyla İngiltere'de aşılananlar veya İngiltere'nin aşı programlarını onayladığı ülkelerde İngiltere'nin kabul ettiği aşılarla aşılananlar Türkiye'den dönüşte karantina zorunluluğundan muaf tutulacak.Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabından, İngiltere'nin kararını değerlendirdi:"İngiltere, Türkiye ile birlikte 8 ülke/bölgeyi kırmızı listeden amber listeye aldı. 4 Ekim'de de amber ve yeşil liste birleşecek ve gidilecek ve gidilmeyecek ülkeler sınıflamasına geçecek. Özetle kendilerinin kabul ettiği aşılarla tam aşılı olanlar için dönüşte karantina kalktı.Dilerim Rusların gelişindeki hatayı yapmayız. İngiltere'de dün yeni vaka sayısı 32 bin ve henüz bizde sorun olmayan beta ve gamma gibi çok sayıda varyantın yayılım gösterdiği bir ülke. Ülkemize girişlerinde çok kontrollü olmazsak varyantları ülkemizde de yayarız.Ülkeye girişlerinde ve 2. günde olmak üzere en az 2 PCR testi istemeliyiz. İngiltere bize iyilik olsun diye kırmızı listeden çıkarmadı. Vatandaşına tatil yapacak yer arıyor. Portekiz'i çıkardı. Gidenlerde vaka artınca tekrar kırmızı listeye aldı. Aman dikkat."
türkiye
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1044168034_207:0:1274:800_1920x0_80_0_0_1c051d225b5192d696afb4b5b7d327e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, mehmet ceyhan, koronavirüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: İngiltere bize iyilik olsun diye kırmızı listeden çıkarmadı, aman dikkat

22:31 18.09.2021
© DHAMehmet Ceyhan
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© DHA
Abone ol
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması kararına ilişkin yaptığı açıklamada "İngiltere bize iyilik olsun diye kırmızı listeden çıkarmadı. Vatandaşına tatil yapacak yer arıyor. Portekiz'i çıkardı. Gidenlerde vaka artınca tekrar kırmızı listeye aldı. Aman dikkat" dedi.
İngiltere'de hükümetin, Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında seyahat listesini güncelleyerek Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarıldığını duyurmasıyla ilişkin çekincelerini dile getiren Ceyhan, "Dilerim Rusların gelişindeki hatayı yapmayız. İngiltere'de dün yeni vaka sayısı 32 bin ve henüz bizde sorun olmayan beta ve gamma gibi çok sayıda varyantın yayılım gösterdiği bir ülke. Ülkemize girişlerinde çok kontrollü olmazsak varyantları ülkemizde de yayarız" ifadelerini kullandı.
Türkiye, 17 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede yer alıyordu.
Türkiye'nin kırmızı listeden çıkması kararıyla İngiltere'de aşılananlar veya İngiltere'nin aşı programlarını onayladığı ülkelerde İngiltere'nin kabul ettiği aşılarla aşılananlar Türkiye'den dönüşte karantina zorunluluğundan muaf tutulacak.
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabından, İngiltere'nin kararını değerlendirdi:
"İngiltere, Türkiye ile birlikte 8 ülke/bölgeyi kırmızı listeden amber listeye aldı. 4 Ekim'de de amber ve yeşil liste birleşecek ve gidilecek ve gidilmeyecek ülkeler sınıflamasına geçecek. Özetle kendilerinin kabul ettiği aşılarla tam aşılı olanlar için dönüşte karantina kalktı.
Dilerim Rusların gelişindeki hatayı yapmayız. İngiltere'de dün yeni vaka sayısı 32 bin ve henüz bizde sorun olmayan beta ve gamma gibi çok sayıda varyantın yayılım gösterdiği bir ülke. Ülkemize girişlerinde çok kontrollü olmazsak varyantları ülkemizde de yayarız.
Ülkeye girişlerinde ve 2. günde olmak üzere en az 2 PCR testi istemeliyiz. İngiltere bize iyilik olsun diye kırmızı listeden çıkarmadı. Vatandaşına tatil yapacak yer arıyor. Portekiz'i çıkardı. Gidenlerde vaka artınca tekrar kırmızı listeye aldı. Aman dikkat."
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:31Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: İngiltere bize iyilik olsun diye kırmızı listeden çıkarmadı, aman dikkat
22:18Sergen Yalçın: 6 oyuncumuz sakat, en az 5 hafta yoklar
21:47Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok
21:40İçişleri Bakanlığı: Gaziantep'te bombalı eylem engellendi
21:30'Eğri minare neden eğri' araştırması başlatıldı
21:29Beşiktaş 3 puanı ikinci yarıda bulduğu gollerle aldı
21:15Rus turistler Kasım tatili için Türkiye, BAE ve Rusya içi turları seçti
20:55Fuat Uğur: Gıda enflasyonunun tek amacı var, Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı’nı devirmek
20:54İstanbul'da birçok noktaya yıldırım düştü
20:44Cem Yılmaz: 'Gariban' asaleti ile yokluk çekene denir, hırsız gariban olmaz
20:30Düğün yemeğinden zehirlenen 52’si çocuk 110 kişi hastanelik oldu
20:30Deniz otobüsünde uyuyan kadına cinsel taciz: 'Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı'
20:23Tavuk döner almak için karantina ihlali yapan iki öğrencinin ailesine 4 bin 50'şer lira ceza kesildi
19:53Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde
19:51'Şikede kumpas' davasının firari sanığı, gaybubet evinde yakalandı
19:48Rus kozmonotlar oylarını uzaydan kullandı
19:36Türkiye'de 26 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
19:17Rusya’daki Duma seçimlerine en yüksek katılım sağlayan bölgeler açıklandı
19:09Johnny Depp'in annesi tarafından terk edildiği ortaya çıktı
19:07Bilal Erdoğan: Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş milletiz