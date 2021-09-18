https://tr.sputniknews.com/20210918/resmi-gazetede-yayimlandi-20-hazine-arazisi--ozellestiriliyor-1049016684.html

Resmi Gazete’de yayımlandı: 20 hazine arazisi özelleştiriliyor

Resmi Gazete’de yayımlandı: 20 hazine arazisi özelleştiriliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı taşınmaz ihalesi ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 10 şehirdeki binlerce dönüm 20 taşınmaz... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T12:08+0300

2021-09-18T12:08+0300

2021-09-18T12:16+0300

türkiye

özelleştirme idaresi başkanlığı

özelleştirme

hazine

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 20 hazine arazisi özelleştiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı taşınmaz ihalesi ilanına göre Giresun, Kırşehir, Adana, Kütahya, Mersin Zonguldak, Hatay, Erzincan, Muş ve Tokat’taki araziler 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecek.

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özelleştirme idaresi başkanlığı, özelleştirme, hazine