https://tr.sputniknews.com/20210918/ridvan-dilmen-trtden-1-tl-para-almadim-almayi-da-dusunmuyorum-1049032202.html

Rıdvan Dilmen: TRT’den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum

Rıdvan Dilmen: TRT’den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) de yorumculuk yapan eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT'den 8,5 milyon TL maaş aldığı iddiasıyla ilgili olarak... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T23:46+0300

2021-09-18T23:46+0300

2021-09-18T23:46+0300

türkiye

trt

rıdvan dilmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048721063_0:0:2396:1348_1920x0_80_0_0_50f964401c0fe691af6463d30ca4e7e4.png

TRT Spor'da yayımlanan "Yüzde 100 Futbol" programında 8,5 milyon TL maaş aldığı iddialarına yanıt veren Rıdvan Dilmen, "TRT’den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum. Sözleşmem de yok sözleşme dahi yapmadım. Sağ olsunlar beni ekranda görmek istediler hem kurum hem vatandaş. İstemeyen olabilir, beğenmeyen olabilir ona da saygı duyuyorum.Türkiye'nin yüzde 99'una ulaşan bir kanalda olduğum için ben mutluyum" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığını iddia etmişti.HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, TRT’nin halkın vergileriyle kurulduğuna ve vergilerle yayın faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu yapılmış, TRT’nin bir kamu kurumu olduğuna dikkat çekilmişti.TRT’nin, AK Parti iktidarı döneminde yayın ilkelerinden uzaklaştırıldığı belirtilen dilekçede, “Suç Duyurusu; Kamuoyu yararının ve ekonomik menfaatlerinin gözetilmediğinin göstermesi açısından ve kamunun kaynaklarının yandaş ‘iş adamlarına’, ‘sanatçılara’, ‘sporculara’ nasıl peşkeş çekildiğini göstermesi bakımından önemlidir” ifadeleri kullanılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210918/ridvan-dilmen-ve-diger-spor-yorumcularinin-aldigi-maasla-ilgili-iddialara-trtden-yanit--1049022456.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trt, rıdvan dilmen