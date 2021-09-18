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https://tr.sputniknews.com/20210918/ridvan-dilmen-trtden-1-tl-para-almadim-almayi-da-dusunmuyorum-1049032202.html
Rıdvan Dilmen: TRT’den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum
Rıdvan Dilmen: TRT’den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) de yorumculuk yapan eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT'den 8,5 milyon TL maaş aldığı iddiasıyla ilgili olarak... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T23:46+0300
2021-09-18T23:46+0300
türkiye
trt
rıdvan dilmen
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TRT Spor'da yayımlanan "Yüzde 100 Futbol" programında 8,5 milyon TL maaş aldığı iddialarına yanıt veren Rıdvan Dilmen, "TRT’den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum. Sözleşmem de yok sözleşme dahi yapmadım. Sağ olsunlar beni ekranda görmek istediler hem kurum hem vatandaş. İstemeyen olabilir, beğenmeyen olabilir ona da saygı duyuyorum.Türkiye'nin yüzde 99'una ulaşan bir kanalda olduğum için ben mutluyum" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığını iddia etmişti.HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, TRT’nin halkın vergileriyle kurulduğuna ve vergilerle yayın faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu yapılmış, TRT’nin bir kamu kurumu olduğuna dikkat çekilmişti.TRT’nin, AK Parti iktidarı döneminde yayın ilkelerinden uzaklaştırıldığı belirtilen dilekçede, “Suç Duyurusu; Kamuoyu yararının ve ekonomik menfaatlerinin gözetilmediğinin göstermesi açısından ve kamunun kaynaklarının yandaş ‘iş adamlarına’, ‘sanatçılara’, ‘sporculara’ nasıl peşkeş çekildiğini göstermesi bakımından önemlidir” ifadeleri kullanılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210918/ridvan-dilmen-ve-diger-spor-yorumcularinin-aldigi-maasla-ilgili-iddialara-trtden-yanit--1049022456.html
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trt, rıdvan dilmen

Rıdvan Dilmen: TRT’den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum

23:46 18.09.2021
© Fotoğraf : YouTubeRıdvan Dilmen
Rıdvan Dilmen - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) de yorumculuk yapan eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT'den 8,5 milyon TL maaş aldığı iddiasıyla ilgili olarak "TRT’den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum" dedi.
TRT Spor'da yayımlanan "Yüzde 100 Futbol" programında 8,5 milyon TL maaş aldığı iddialarına yanıt veren Rıdvan Dilmen, "TRT’den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum. Sözleşmem de yok sözleşme dahi yapmadım. Sağ olsunlar beni ekranda görmek istediler hem kurum hem vatandaş. İstemeyen olabilir, beğenmeyen olabilir ona da saygı duyuyorum.Türkiye'nin yüzde 99'una ulaşan bir kanalda olduğum için ben mutluyum" ifadelerini kullandı.
Rıdvan Dilmen - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
TÜRKİYE
Rıdvan Dilmen ve diğer spor yorumcularının aldığı maaşla ilgili iddialara TRT'den yanıt
Dün, 16:58

Ne olmuştu?

Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığını iddia etmişti.
HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, TRT’nin halkın vergileriyle kurulduğuna ve vergilerle yayın faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu yapılmış, TRT’nin bir kamu kurumu olduğuna dikkat çekilmişti.
TRT’nin, AK Parti iktidarı döneminde yayın ilkelerinden uzaklaştırıldığı belirtilen dilekçede, “Suç Duyurusu; Kamuoyu yararının ve ekonomik menfaatlerinin gözetilmediğinin göstermesi açısından ve kamunun kaynaklarının yandaş ‘iş adamlarına’, ‘sanatçılara’, ‘sporculara’ nasıl peşkeş çekildiğini göstermesi bakımından önemlidir” ifadeleri kullanılmıştı.
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