https://tr.sputniknews.com/20210918/rosatom-akkuyudaki-insaat-calismalari-pandemi-boyunca-bir-gun-dahi-durmadi-1049016356.html

Rosatom: Akkuyu’daki inşaat çalışmaları pandemi boyunca bir gün dahi durmadı

Rosatom: Akkuyu’daki inşaat çalışmaları pandemi boyunca bir gün dahi durmadı

Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un Genel Direktörü Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşa çalışmalarının pandemi döneminde bir gün... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T12:00+0300

2021-09-18T12:00+0300

2021-09-18T12:55+0300

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Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un Genel Direktörü Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşa çalışmalarının pandemi döneminde bir gün dahi durmadığını söyledi. Lihaçev santralin birinci ünitesinin planlanandan erken tamamlanacağını belirtti.Rosatom Genel Direktörü Lihaçev Rossiya-24 televizyonuna demecinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne ilişkin, “Birinci ünitenin inşa çalışması, hükümetlerarası anlaşmada belirlenen teslim tarihinin ilerisinde. Yapımında, Rus inşaat personeli de Türk yüklenici de çok sıkı bir biçimde seferber oldu. Son bir buçuk yıl içinde pandeminin zor koşullarında inşaat çalışmaları bir gün dahi, hatta bir saat için dahi durmadı” dedi.Lihaçev, santral personeli arasında koronavirüsün yayılım ihtimaline karşı en başından çok sıkı önlemler aldıklarını sözlerine ekledi.‘Rus-Türk işbirliğinin amiral gemisi’Rosatom Genel Direktörü, Akkuyu’daki ortak çalışmaları, ‘Rus-Türk işbirliğinin amiral gemisi’ olarak niteledi ve bu işbirliğinin on yıllar boyunca sürmesini umduklarını kaydetti.Lihaçev’in bu açıklamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, santralin birinci ünitesinin Mayıs 2023’te tamamlanacağını açıklamasını izliyor.Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşasına ilişkin hükümetlerarası anlaşma 2010’da imzalanmıştı. Proje, Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından gerçekleştiriliyor. Söz konusu şirketin hisselerinin yüzde 99’dan fazlası Rus nükleer enerji şirketi Rosatom’a ait. Santral tamamlanması ardından senede yaklaşık 35 milyar kilowatt enerji üretecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu paylaşımıÖte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dünyada 32 ülkede 443 nükleer santral halen faaliyette, 19 ülkede 51 nükleer santral inşa safhasında iken Türkiye’yi bu imkândan mahrum bırakmak isteyenlerin derdi başkadır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk ünitesini inşallah 2023’te devreye alacağız." ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210719/akkuyu-ngsnin-ikinci-unitesinde-kullanilacak-ilk-buhar-jeneratorunun-uretimi-tamamlandi-1045001527.html

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rosatom, akkuyu, koronavirüs