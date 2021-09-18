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https://tr.sputniknews.com/20210918/rus-kozmonotlar-oylarini-uzaydan-kullandi-1049027473.html
Rus kozmonotlar oylarını uzaydan kullandı
Rus kozmonotlar oylarını uzaydan kullandı
Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki kozmonotlar Pyotr Dubrov ve Oleg Novitskiy, kilometrelerce uzakta olsalar da Rusya’da düzenlenen parlamento seçimleri için... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T19:48+0300
2021-09-18T19:48+0300
2021-09-18T19:48+0300
dünya
rusya
seçim
kozmonot
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Novitskiy’in oyunu, uzaktan çevrimiçi olarak kendisinin kullandığı, Dubrov’un ise dünyada bulunan vekili aracılığı ile kullandığı belirtiliyor.Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma’da yer alacak vekillerin belirleneceği seçimler pandemi nedeniyle üç gün sürecek. Yarın seçimlerin son günü.e
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rusya, seçim, kozmonot
Rus kozmonotlar oylarını uzaydan kullandı
Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki kozmonotlar Pyotr Dubrov ve Oleg Novitskiy, kilometrelerce uzakta olsalar da Rusya’da düzenlenen parlamento seçimleri için oylarını kullandı.
Novitskiy’in oyunu, uzaktan çevrimiçi olarak kendisinin kullandığı, Dubrov’un ise dünyada bulunan vekili aracılığı ile kullandığı belirtiliyor. Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma’da yer alacak vekillerin belirleneceği seçimler pandemi nedeniyle üç gün sürecek. Yarın seçimlerin son günü.e