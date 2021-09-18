https://tr.sputniknews.com/20210918/rus-kozmonotlar-oylarini-uzaydan-kullandi-1049027473.html

Rus kozmonotlar oylarını uzaydan kullandı

Rus kozmonotlar oylarını uzaydan kullandı

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki kozmonotlar Pyotr Dubrov ve Oleg Novitskiy, kilometrelerce uzakta olsalar da Rusya’da düzenlenen parlamento seçimleri için... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T19:48+0300

2021-09-18T19:48+0300

2021-09-18T19:48+0300

dünya

rusya

seçim

kozmonot

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Novitskiy’in oyunu, uzaktan çevrimiçi olarak kendisinin kullandığı, Dubrov’un ise dünyada bulunan vekili aracılığı ile kullandığı belirtiliyor.Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma’da yer alacak vekillerin belirleneceği seçimler pandemi nedeniyle üç gün sürecek. Yarın seçimlerin son günü.e

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rusya, seçim, kozmonot