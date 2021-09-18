https://tr.sputniknews.com/20210918/rus-turistler-kasim-tatili-icin-turkiye-bae-ve-rusya-ici-turlari-secti-1049028963.html

Rus turistler Kasım tatili için Türkiye, BAE ve Rusya içi turları seçti

Rus turistler Kasım tatili için Türkiye, BAE ve Rusya içi turları seçti

Turizm sektöründen yetkililerin aktardığı bilgiye göre Rus turistler, kasım ayında yurtdışı tatili için ağırlıklı olarak Türkiye ve Birleşik Arap... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T21:15+0300

2021-09-18T21:15+0300

2021-09-18T21:15+0300

yaşam

rusya

rus turistler

türkiye

birleşik arap emirlikleri (bae)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044802129_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_e843b9cc9e0aba2e2b8e5e615403e4ec.jpg

Sputnik’e konuşan turizm sektöründen yetkililer, Rus turistlerin kasım ayında yurtdışı tatili için ağırlıklı olarak Türkiye ve BAE’ni tercih ettiğini, Rusya içi turlara katılmak isteyenlerin sayısı da az olmadığını, bununla birlikte henüz rezervasyonların tepe noktasında gelinmediğini belirtti.Anex Tour’dan bir yetkili, “Kasım’daki izin günleri döneminde turistler genel olarak Türkiye, Rusya, Macaristan, Abhazya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi kısa uçuşlu destinasyonlara odaklanıyor. Ancak turistler sıklıkla dinlenme süresini artırmak için izinlerini bayram tarihleriyle birleştiriyor, bu durumda listeye Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Küba ve Maldivler de dahil olmak üzere uzun mesafeli destinasyonlar ekleniyor” diye konuştu.TUI Rossiya yetkilisi ise kasım tatilleri için yapılan rezervasyonlarda henüz tepe noktaya ulaşılmadığına dikkat çekerek, “10 Eylül'de sona eren nakit geri ödeme promosyonunun dördüncü aşamasıyla kasım için tatil rezervasyonlarının teşvik edildiği Rusya içindeki tatil destinasyonları ise istisna.” dedi.Tez Tour yetkilisi ise kasım tatili için bireysel rezervasyonların yapıldığına işaret ederek, “Mevcut sezondaki ana talep yola çıkmadan iki ila dört hafta önceki döneme denk geldiğinden, büyük olasılıkla gelecek ayın başından ortasına kadar yaklaşan tatiller için daha yoğun talepler gelmeye başlayacak” açıklamasında bulundu.Level.Travel tur rezervasyonları basın dairesinden yapılan açıklamada ise kasım tatilleri için tur talebinin şu anda 2019'un aynı dönemine göre neredeyse iki kat daha yüksek olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:“En popüler destinasyon Türkiye, Level.Travel turistlerinin yüzde 34'ü oraya seyahat edecek, ortalama fatura ise 67 bin ruble (7 bin 950 TL) olacak. İkinci sırada ise Rusya’nın içindeki tatil yerleri yer alıyor, turistlerin yüzde 32’si ortalama faturası Türkiye'den neredeyse iki kat daha düşük olan (34.9 bin ruble) bu yerleri seçiyor.”Tez Tour’dan bildirildiği üzere kasım ayı için yapılan Türkiye turlarına 2019’un aynı dönemine göre 6 kat daha az rezervasyon yapıldığını, ancak 2020’ye kıyasla rezervasyonların yüzde 34 daha fazla olduğunu, bununla birlikte bu dönemde Türkiye’de tatil fiyatının son yıllara yüzde 5-10 daha düşük olduğunu vurguladı.Yetkili ayrıca kasım tatilleri bakımından Mısır ve BAE’nin de Rus turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonların arasında olduğuna dikkat çekti.

rusya

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, rus turistler, türkiye, birleşik arap emirlikleri (bae)