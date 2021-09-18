https://tr.sputniknews.com/20210918/rusyada-dis-satim-icin-astrazeneca-asisi-uretilmeye-basladi-1049019012.html

Rusya’da dış satım için Astrazeneca aşısı üretilmeye başladı

Rusya’da dış satım için Astrazeneca aşısı üretilmeye başladı

Rus ilaç şirketi R-Farm’ın, İngiliz Oxford/Astrazeneca koronavirüs aşısının üretimine başladığı belirtildi. Oxford/Astrazeneca lisansıyla Rusya’da üretilecek... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T14:03+0300

2021-09-18T14:03+0300

2021-09-18T14:03+0300

rusya

koronavirüs

astrazeneca

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1044209864_0:189:1801:1202_1920x0_80_0_0_719bd7df09c7abdcb06a387c33730801.jpg

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Vasiliy Osmakov, Rus R-Farm ilaç şirketinin, Oxford/Astrazeneca aşısının üretimine başladığını söyledi.Osmakov, Rusya’da iç pazarın gereksiniminin tamamen yerli aşılarla karşılandığını, bu nedenle ilaç şirketi R-Farm tarafından üretilecek Oxford/Astrazeneca aşılarının dış pazara yönlendirileceğini belirtti.Ayda 'birkaç yüz bin doz' aşı üretilecekR-Farm’ın, Oxford/Astrazeneca aşısı üretme planları mayıs ayından beri biliniyor. R-Farm şirketinin genel direktörü Vasiliy İgnatyev, ‘ayda birkaç yüz bin doz Astrazeneca aşısı’ üretmeyi planladıklarını kaydetti. Basra Körfezi ülkelerinin Rusya’da üretilen Astrazeneca aşılarından satın almaya şimdiden ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.Oxford/Astrazeneca, Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısı gibi viral vektör yöntemiyle geliştirilmiş bir aşı. İngiliz aşısının, virüsteki ‘spike protein' diye adlandırılan bölgeyi hedef alarak virüsün hücreye tutunma ve kendini çoğaltma fonksiyonlarını durdurmayı hedeflediği belirtiliyor. Aşı iki doz olarak uygulanıyor.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, koronavirüs, astrazeneca, koronavirüs aşısı