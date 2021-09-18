Rusya’da dış satım için Astrazeneca aşısı üretilmeye başladı

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Vasiliy Osmakov, Rus R-Farm ilaç şirketinin, Oxford/Astrazeneca aşısının üretimine başladığını söyledi.Osmakov, Rusya’da iç pazarın gereksiniminin tamamen yerli aşılarla karşılandığını, bu nedenle ilaç şirketi R-Farm tarafından üretilecek Oxford/Astrazeneca aşılarının dış pazara yönlendirileceğini belirtti.Ayda 'birkaç yüz bin doz' aşı üretilecekR-Farm’ın, Oxford/Astrazeneca aşısı üretme planları mayıs ayından beri biliniyor. R-Farm şirketinin genel direktörü Vasiliy İgnatyev, ‘ayda birkaç yüz bin doz Astrazeneca aşısı’ üretmeyi planladıklarını kaydetti. Basra Körfezi ülkelerinin Rusya’da üretilen Astrazeneca aşılarından satın almaya şimdiden ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.Oxford/Astrazeneca, Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısı gibi viral vektör yöntemiyle geliştirilmiş bir aşı. İngiliz aşısının, virüsteki ‘spike protein' diye adlandırılan bölgeyi hedef alarak virüsün hücreye tutunma ve kendini çoğaltma fonksiyonlarını durdurmayı hedeflediği belirtiliyor. Aşı iki doz olarak uygulanıyor.
Rus ilaç şirketi R-Farm’ın, İngiliz Oxford/Astrazeneca koronavirüs aşısının üretimine başladığı belirtildi. Oxford/Astrazeneca lisansıyla Rusya’da üretilecek aşıların yabancı ülkelere gönderileceği kaydedildi.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Vasiliy Osmakov, Rus R-Farm ilaç şirketinin, Oxford/Astrazeneca aşısının üretimine başladığını söyledi.
Osmakov, Rusya’da iç pazarın gereksiniminin tamamen yerli aşılarla karşılandığını, bu nedenle ilaç şirketi R-Farm tarafından üretilecek Oxford/Astrazeneca aşılarının dış pazara yönlendirileceğini belirtti.
Ayda 'birkaç yüz bin doz' aşı üretilecek
R-Farm’ın, Oxford/Astrazeneca aşısı üretme planları mayıs ayından beri biliniyor. R-Farm şirketinin genel direktörü Vasiliy İgnatyev, ‘ayda birkaç yüz bin doz Astrazeneca aşısı’ üretmeyi planladıklarını kaydetti. Basra Körfezi ülkelerinin Rusya’da üretilen Astrazeneca aşılarından satın almaya şimdiden ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.
Oxford/Astrazeneca, Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısı gibi viral vektör yöntemiyle geliştirilmiş bir aşı. İngiliz aşısının, virüsteki ‘spike protein' diye adlandırılan bölgeyi hedef alarak virüsün hücreye tutunma ve kendini çoğaltma fonksiyonlarını durdurmayı hedeflediği belirtiliyor. Aşı iki doz olarak uygulanıyor.