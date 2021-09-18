Rusya’da koronavirüse karşı iki doz aşılananların sayısı 41 milyona ulaştı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkesinde şimdiye dek koronavirüse karşı iki doz aşı olmuş vatandaşların sayısının 41 milyona ulaştığını söyledi. Muraşko tek doz aşı uygulanmış vatandaşların sayısınıysa 47 milyon 500 bin olarak verdi.Ancak, 144 milyon nüfusu olan Rusya’da sürü bağışıklığı için gerekli olan aşılanma oranına henüz ulaşılmış değil. Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova sürü bağışıklığı sağlanması için 90 milyonu aşkın kişinin aşılanmış olması gerektiğini belirtti. Golikova bu orana kasım ayı başına kadar ulaşmayı beklediklerini de ekledi.Rusya ocak ayında başlayan yaygın aşılama programında şu an Sputnik V, Sputnik Light, Epivakkorona ve Kovivak aşıları kullanılıyor. Söz konusu aşıların hepsi Rusya’da geliştirildi.Rusya’da üçüncü doz aşı uygulaması da başlamış durumda.
Rusya’da 41 milyon vatandaşın koronavirüse karşı tamamen aşılandığı belirtildi. Aşının şimdiye dek sadece bir dozunun uygulandığı vatandaşların sayısınınsa 47 milyonu geçtiği kaydedildi. Ülkede sürü bağışıklığı sağlanması için 90 milyon kişinin aşılanmış olması gerekiyor.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkesinde şimdiye dek koronavirüse karşı iki doz aşı olmuş vatandaşların sayısının 41 milyona ulaştığını söyledi. Muraşko tek doz aşı uygulanmış vatandaşların sayısınıysa 47 milyon 500 bin olarak verdi.
Ancak, 144 milyon nüfusu olan Rusya’da sürü bağışıklığı için gerekli olan aşılanma oranına henüz ulaşılmış değil. Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova sürü bağışıklığı sağlanması için 90 milyonu aşkın kişinin aşılanmış olması gerektiğini belirtti. Golikova bu orana kasım ayı başına kadar ulaşmayı beklediklerini de ekledi.
Rusya ocak ayında başlayan yaygın aşılama programında şu an Sputnik V, Sputnik Light, Epivakkorona ve Kovivak aşıları kullanılıyor. Söz konusu aşıların hepsi Rusya’da geliştirildi.
Rusya’da üçüncü doz aşı uygulaması da başlamış durumda.