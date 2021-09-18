Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210918/rusyada-koronaviruse-karsi-iki-doz-asilananlarin-sayisi-41-milyona-ulasti-1049015363.html
Rusya’da koronavirüse karşı iki doz aşılananların sayısı 41 milyona ulaştı
Rusya’da koronavirüse karşı iki doz aşılananların sayısı 41 milyona ulaştı
Rusya’da 41 milyon vatandaşın koronavirüse karşı tamamen aşılandığı belirtildi. Aşının şimdiye dek sadece bir dozunun uygulandığı vatandaşların sayısınınsa 47... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T10:50+0300
2021-09-18T10:50+0300
rusya
koronavirüs
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1045166723_0:0:2821:1586_1920x0_80_0_0_144fdc1720a15f1a2be129dfda7131a0.jpg
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkesinde şimdiye dek koronavirüse karşı iki doz aşı olmuş vatandaşların sayısının 41 milyona ulaştığını söyledi. Muraşko tek doz aşı uygulanmış vatandaşların sayısınıysa 47 milyon 500 bin olarak verdi.Ancak, 144 milyon nüfusu olan Rusya’da sürü bağışıklığı için gerekli olan aşılanma oranına henüz ulaşılmış değil. Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova sürü bağışıklığı sağlanması için 90 milyonu aşkın kişinin aşılanmış olması gerektiğini belirtti. Golikova bu orana kasım ayı başına kadar ulaşmayı beklediklerini de ekledi.Rusya ocak ayında başlayan yaygın aşılama programında şu an Sputnik V, Sputnik Light, Epivakkorona ve Kovivak aşıları kullanılıyor. Söz konusu aşıların hepsi Rusya’da geliştirildi.Rusya’da üçüncü doz aşı uygulaması da başlamış durumda.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1045166723_0:0:2571:1928_1920x0_80_0_0_9588bcf0e54a5232ff69bd41d851f17b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Rusya’da koronavirüse karşı iki doz aşılananların sayısı 41 milyona ulaştı

10:50 18.09.2021
© SputnikRusya- Koronavirüs
Rusya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© Sputnik
Abone ol
Rusya’da 41 milyon vatandaşın koronavirüse karşı tamamen aşılandığı belirtildi. Aşının şimdiye dek sadece bir dozunun uygulandığı vatandaşların sayısınınsa 47 milyonu geçtiği kaydedildi. Ülkede sürü bağışıklığı sağlanması için 90 milyon kişinin aşılanmış olması gerekiyor.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkesinde şimdiye dek koronavirüse karşı iki doz aşı olmuş vatandaşların sayısının 41 milyona ulaştığını söyledi. Muraşko tek doz aşı uygulanmış vatandaşların sayısınıysa 47 milyon 500 bin olarak verdi.
Ancak, 144 milyon nüfusu olan Rusya’da sürü bağışıklığı için gerekli olan aşılanma oranına henüz ulaşılmış değil. Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova sürü bağışıklığı sağlanması için 90 milyonu aşkın kişinin aşılanmış olması gerektiğini belirtti. Golikova bu orana kasım ayı başına kadar ulaşmayı beklediklerini de ekledi.
Rusya ocak ayında başlayan yaygın aşılama programında şu an Sputnik V, Sputnik Light, Epivakkorona ve Kovivak aşıları kullanılıyor. Söz konusu aşıların hepsi Rusya’da geliştirildi.
Rusya’da üçüncü doz aşı uygulaması da başlamış durumda.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:26FDA'dan Pfizer-BioNTech için üçüncü doz kararı: Yalnızca 65 yaş üstü ve yüksek risk grubuna gerekli
11:15Memleket Partisi'nde kurultay günü
11:10Bazı aroma verici maddelerin kullanımı yasaklandı
11:01AK Parti ve MHP'nin talebiyle İBB iştiraki İSTAÇ'ın geliri düşürüldü
10:50Rusya’da koronavirüse karşı iki doz aşılananların sayısı 41 milyona ulaştı
10:47Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Erdoğan’la hemfikiriz
10:36Öğrencilerin barınma sorununun çözülmesi için verilen yasa teklifi iki yıldır komisyonda
10:33Fransa'da haber alınamayan Muhyettin Aydın'ın cesedi bulundu: Betona bağlayıp göle atmışlar
10:24Dijital Türk lirası 2022'de cüzdana girecek
10:14İki askerin yakılması emrini verdiği belirtilen IŞİD'li gözaltına alındı
09:58Toprakbilimci Prof. Kantarcı: Bodrum 'ısı adası'na dönüştü
09:44Pandeminin eğitime kattığı olumsuz etki ortaya çıkmaya başladı
09:35'Eğitim timleri' okulları gezecek
09:16Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Günaydın' açıklaması
09:13'Kiralara üst sınır getirilsin' kampanyası
09:00Dışişleri: 9 AB üyesinin imzaladığı bildiri taraflı ve vizyonsuzdur
08:25710 bin TL maaş aldığı iddia edilen Rıdvan Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında suç duyurusu
05:31Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan Türkiye'ye kış uyarısı
05:16Antalya’da zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi
04:25Denizli'de 3.0'lık deprem sonrası ağır hasarlı diye tespit edilen evde 10 kişi çadıra yerleştirildi