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Rusya sandık başında: 100 yaşındaki Filippova, yeni evli çift ve paltolu at
18:40 18.09.2021 (güncellendi: 18:46 18.09.2021)
© FotoğrafRusya’da sandık başında: 100 yaşındaki Filippova
© Fotoğraf
Rusya’da 100 yaşında St. Petersburg sakini Olga Filippova’nın parlamento seçimleri için sandığa giderek oyunu kullandığı belirtildi. Kırım’ın Yalta kentinde sandığa gelinlik ve damatlıkla giden yeni evli çift ile ‘paltolu at’ da seçimlerin alışılmadık seçmenleri arasında yer aldı.
St. Petersburg Seçim Komisyonu üyesi Yuriy Kuzmin, kentin 100 yaşındaki kent sakini Olga Filippova’nın seçim merkezlerinden birine giderek oyunu kullandığını söyledi.
Kuzmin, bu yaşlardaki seçmenlere ayrıca özen gösterdiklerini, seçime katılmalarının sıklıkla karşılaştıkları bir şey olduğunu da sözlerine ekledi.
Bu sırada dün de İkinci Dünya Savaşı’nda cephede yer almış 100 yaşındaki Natalya Serebryannikova da parlamento seçimleri için oyunu kullanmıştı. ‘İnsanlara yardımcı olmak için’ oyunu kullandığını söyleyen Serebryannikova, sağlık durumu nedeniyle, yaşadığı Kemerovo bölgesindeki evinde oy verebilmişti.
Даже 100-летние ветераны голосуют.— Виталий Воробьев (@vitalya_s_urala) September 17, 2021
Кстати, Наталья Серебрянникова - ещё и медработник с огромным стажемhttps://t.co/pomMJEpVKp
Yeni evli çift ve paltolu at sandık başında
Parlamento seçimlerinde sandık başında alışılmadık seçmenler de görüldü. Rusya’nın Kırım bölgesinin Yalta kentindeki seçim merkezlerinden birinde oyunu kullanan ‘paltolu at’ bunlardan birisiydi.
Yeni evli bir çift ile palto ve at maskesi içinde sandığa giden seçmenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Yalta Belediye Başkanı Yanina Pavlenko şu yorumu yaptı:
“Yalta’daki seçmenler o kadar çeşitli ki. 535. seçim merkezinde genç çift Artur ve Tatyana Golubenkov oylarını kullandı. 514. seçim merkezindeyse paltolu bir at (bu konuda yorum yapmayacağım).”
450 milletvekili seçilecek
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da yer alacak 450 vekilin belirleneceği seçimlerde pandemi nedeniyle bir dizi önlem alınmış durumda. Seçimler, sandıklarda kalabalık grupların birikmemesi için üç güne yayıldı. Ayrıca, seçim merkezleri sık sık dezenfekte ediliyor.
Кого только ни встретишь на избирательных участках! Голосовать приходили молодожёны, «Трамп», Цици из игры Genshin Impact... даже конь в пальто! Кого нам ждать следующим? pic.twitter.com/GQ0eeHyfyS— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) September 18, 2021
450 sandalyeli Duma’da şu an iktidarda olan Birleşik Rusya Partisi 334 koltuğa sahip. Seçimlere bu sene 14 parti katılıyor.