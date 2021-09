https://tr.sputniknews.com/20210918/rusyada-sandik-basinda-100-yasindaki-filippova-yeni-evli-cift-ve-paltolu-at-1049025569.html

Rusya sandık başında: 100 yaşındaki Filippova, yeni evli çift ve paltolu at

Rusya sandık başında: 100 yaşındaki Filippova, yeni evli çift ve paltolu at

Rusya’da 100 yaşında St. Petersburg sakini Olga Filippova’nın parlamento seçimleri için sandığa giderek oyunu kullandığı belirtildi. Kırım’ın Yalta kentinde... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T18:40+0300

2021-09-18T18:40+0300

2021-09-18T18:46+0300

dünya

rusya

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1049025531_23:0:658:357_1920x0_80_0_0_412ac2514eb640c8102acc46ce9f7053.jpg

St. Petersburg Seçim Komisyonu üyesi Yuriy Kuzmin, kentin 100 yaşındaki kent sakini Olga Filippova’nın seçim merkezlerinden birine giderek oyunu kullandığını söyledi.Kuzmin, bu yaşlardaki seçmenlere ayrıca özen gösterdiklerini, seçime katılmalarının sıklıkla karşılaştıkları bir şey olduğunu da sözlerine ekledi.Bu sırada dün de İkinci Dünya Savaşı’nda cephede yer almış 100 yaşındaki Natalya Serebryannikova da parlamento seçimleri için oyunu kullanmıştı. ‘İnsanlara yardımcı olmak için’ oyunu kullandığını söyleyen Serebryannikova, sağlık durumu nedeniyle, yaşadığı Kemerovo bölgesindeki evinde oy verebilmişti.Yeni evli çift ve paltolu at sandık başındaParlamento seçimlerinde sandık başında alışılmadık seçmenler de görüldü. Rusya’nın Kırım bölgesinin Yalta kentindeki seçim merkezlerinden birinde oyunu kullanan ‘paltolu at’ bunlardan birisiydi.Yeni evli bir çift ile palto ve at maskesi içinde sandığa giden seçmenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Yalta Belediye Başkanı Yanina Pavlenko şu yorumu yaptı: “Yalta’daki seçmenler o kadar çeşitli ki. 535. seçim merkezinde genç çift Artur ve Tatyana Golubenkov oylarını kullandı. 514. seçim merkezindeyse paltolu bir at (bu konuda yorum yapmayacağım).”450 milletvekili seçilecekRusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da yer alacak 450 vekilin belirleneceği seçimlerde pandemi nedeniyle bir dizi önlem alınmış durumda. Seçimler, sandıklarda kalabalık grupların birikmemesi için üç güne yayıldı. Ayrıca, seçim merkezleri sık sık dezenfekte ediliyor.450 sandalyeli Duma’da şu an iktidarda olan Birleşik Rusya Partisi 334 koltuğa sahip. Seçimlere bu sene 14 parti katılıyor.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, seçim