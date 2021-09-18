https://tr.sputniknews.com/20210918/rusyadaki-duma-secimlerine-en-yuksek-katilim-saglayan-bolgeler-aciklandi-1049026747.html

Rusya’daki Duma seçimlerine en yüksek katılım sağlayan bölgeler açıklandı

Rusya’daki Duma seçimlerine en yüksek katılım sağlayan bölgeler açıklandı

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Pamfilova, ülke genelinde devam eden Duma seçimlerinde ortalama katılım oranın yüzde 25’in üzerinde olduğunu bildirdi. 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T19:17+0300

2021-09-18T19:17+0300

2021-09-18T19:21+0300

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Rusya’da dün başlayan ve yarın akşama kadar devam edecek olan Duma seçimlerine ilişkin açıklama yapan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ela Pamfilova, Rusya genelinde halkın seçimlere katılım oranının yüzde 25’in üzerinde olduğunu belirtti.“Moskova saatiyle 15.00 (TSİ ile aynı) itibarıyla katılım oranı yüzde 25.64 olarak gerçekleşti” diyen Pamfilova, dile getirdiği oranın elektronik seçim sistemi üzerinden yapılan oylamaları içermediğini sözlerine ekledi.Şimdilik en yoğun katılım oranının Kemerovo bölgesinde, Tıva Cumhuriyeti’nde ve Karaçay-Çerkesya’da olduğunu, bu üç bölgedeki katılımın yüzde 50 olarak gerçekleştirdiğini kaydeden Pamfilova, “En az katılım ise St. Petersburg’da, Hakasya’da, Kaliningrad bölgesinde” diye konuştu.Rusya’da koronavirüs tedbirleri eşliğinde üç gün sürecek Duma seçimleri dün başladı. 17-19 Eylül’deki seçimlerde vatandaşlar 450 Duma vekilini, dokuz bölgenin yöneticisini ve ülkenin farklı bölgelerinde 39 parlamentoda vekilleri belirleyecek.Bu yıl seçimler için 14 partiden toplam 3.8 bin aday kayıt yaptırmış durumda. Merkez Seçim Komisyonu daha önce adaylara seçim sessizliğine uyma çağrısında bulunmuştu.

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