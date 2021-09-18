https://tr.sputniknews.com/20210918/sikede-kumpas-davasinin-firari-sanigi-gaybubet-evinde-yakalandi-1049027567.html

'Şikede kumpas' davasının firari sanığı, gaybubet evinde yakalandı

'Şikede kumpas' davasının firari sanığı, gaybubet evinde yakalandı

'Şikede kumpas'' davasının firari sanığı olan ve Eyüpsultan'daki bir gaybubet evinde yakalanan Cemalettin Mutlu, tutuklandı. 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T19:51+0300

2021-09-18T19:51+0300

2021-09-18T20:25+0300

türkiye

fetö

kumpas

gaybubet evleri

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Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, FETÖ'nün firari mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Eyüpsultan’daki bir gaybubet evine düzenlenen operasyonda, örgütün avukatlar yapılanmasında yer alan firari avukat Cemalettin Mutlu ile kardeşi Veli Mutlu yakalandı.Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.'Şikede kumpas davası'nın firari sanığı olan Cemalettin Mutlu'nun, FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen 'Askeri Casusluk, Fuhuş ve Şantaj, Poyrazköy, Amirallere Suikast' gibi kumpas soruşturmalarında yer alan Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç, Tufan Ergüder, Yurt Atayün ve Ömer Köse’nin de aralarında bulunduğu birçok emniyet mensubunun bir dönem avukatlığını yaptığı tespit edildi.Veli Mutlu'nun ise Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce arandığı ve halen FETÖ güncel yapılanmasında öğrenci faaliyetlerinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü kaydedildi.Avukat Cemalettin Mutlu ile kardeşi Veli Mutlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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fetö, kumpas, gaybubet evleri