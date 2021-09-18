https://tr.sputniknews.com/20210918/taciz-sonrasi-profili-gizli-degil-kararina-tekrar-sorusturma-1049018229.html

Taciz sonrası 'Profili gizli değil' kararına tekrar soruşturma

Taciz sonrası 'Profili gizli değil' kararına tekrar soruşturma

Dansçı ve sosyal medya fenomeni Eda Yön'ün sosyal medya hesabına uygunsuz fotoğrafını yollayıp, mesaj yazan O.C. hakkında soruşturmada savcılığın, Yön'ün... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T13:27+0300

2021-09-18T13:27+0300

2021-09-18T13:27+0300

sosyal medya

taciz

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İzmir'de yaşayan ve sosyal medya platformunda 2.4 milyon takipçisi olan dansçı Eda Yön'e (22) , 10 Haziran'da, iddiaya göre O.C. (35), internet üzerinden uygunsuz fotoğrafını gönderip, altına da mesaj yazdı. Mesajı gören Yön, avukatı Alperen Çetinkaya aracılığıyla savcılığa gidip, şikayette bulundu.Savcılık, 28 Haziran'da, Yön'ün profilinin herkese açık olması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan itirazın da aynı gerekçeyle reddedilmesi üzerine avukat Çetinkaya, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi. Karara gelen tepkilerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 'eksik inceleme' gerekçesiyle tekrar soruşturma başlattı.'En ağır cezayı almasını istiyoruz'Eda Yön, savcılık tarafından yeniden soruşturma başlatılmasının doğru karar olduğunu belirterek, "Bu kişinin en kısa zamanda en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.Avukat Alperen Çetinkaya ise "'Kovuşturmaya yer yoktur' kararı kaygı vericiydi. Başsavcımız aradı ve özel olarak bu dosyayla ilgilendiğini belirtti. Burada şüphelinin almasını beklediğimiz ceza cinsel tacizden kaynaklı olacaktır. İddianamenin de bu yönde olacağına dair beklentimiz var. Soruşturmanın tekrar açılması da içimizde bir umut oluşturdu" diye konuştu.

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sosyal medya, taciz