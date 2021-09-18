Taliban, Afganistan'da okulların 'erkekler için yeniden açılacağını' söylerken kızlardan bahsetmedi

Taliban* tarafından yayımlanan yeni duyuruda, erkeklerin uzun aradan sonra okullarına geri döneceği ifadeleri yer alırken, kız çocuklarından söz edilmedi. Açıklamada, “Bütün erkek öğretmenler ve öğrenciler eğitim kurumlarına devam etmelidir” denildi. Taliban kontrolü ele geçirdiğinden beri kız öğrencilerin ve öğretmenlerin geleceğine dair herhangi bir açıklama ise yapılmadı.Cuma günü yapılan açıklamada, Taliban’ın kız çocuklarının eğitimine ilişkin referans vermemesi, uluslararası kamuoyunca 'Afganistan'da kızların ortaöğretime gitmelerinin yasaklanması' olarak yorumlandı. Birleşmiş Milletler, Afganistan'daki kız çocuklarının geleceği için “derin endişe duyduğunu” açıklamıştı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), “Tüm kız çocuklarının daha fazla gecikme olmadan eğitimlerine devam edebilmeleri çok önemlidir. Bunun için kadın öğretmenlere de ihtiyacımız var” dedi. Taliban, bugüne kadar kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ‘ılımlı’ mesajlar vermesine rağmen, hayata geçirdiği aksiyonlar bunun tam tersine işaret ediyor.* Rusya ve diğer ülkelerde yasaklı olan terör örgütü
Taliban'ın yeni Eğitim Bakanlığı, Afganistan’da okullarının cumartesi gününden itibaren 'erkekler için açılacağını' söyledi. Açıklamada kız öğrencilere ilişkin herhangi bir bilgi ise verilmedi.
Taliban* tarafından yayımlanan yeni duyuruda, erkeklerin uzun aradan sonra okullarına geri döneceği ifadeleri yer alırken, kız çocuklarından söz edilmedi. Açıklamada, “Bütün erkek öğretmenler ve öğrenciler eğitim kurumlarına devam etmelidir” denildi.
Taliban kontrolü ele geçirdiğinden beri kız öğrencilerin ve öğretmenlerin geleceğine dair herhangi bir açıklama ise yapılmadı.
Cuma günü yapılan açıklamada, Taliban’ın kız çocuklarının eğitimine ilişkin referans vermemesi, uluslararası kamuoyunca 'Afganistan'da kızların ortaöğretime gitmelerinin yasaklanması' olarak yorumlandı.
Birleşmiş Milletler, Afganistan'daki kız çocuklarının geleceği için “derin endişe duyduğunu” açıklamıştı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), “Tüm kız çocuklarının daha fazla gecikme olmadan eğitimlerine devam edebilmeleri çok önemlidir. Bunun için kadın öğretmenlere de ihtiyacımız var” dedi.
Taliban, bugüne kadar kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ‘ılımlı’ mesajlar vermesine rağmen, hayata geçirdiği aksiyonlar bunun tam tersine işaret ediyor.
* Rusya ve diğer ülkelerde yasaklı olan terör örgütü