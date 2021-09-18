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Teksas'ta binlerce yasa dışı Haitili göçmen, sınırı geçerek ABD'ye girdi
Teksas'ta binlerce yasa dışı Haitili göçmen, sınırı geçerek ABD'ye girdi
ABD-Meksika sınırındaki Teksas eyaletine ait Del Rio kasabasında, binlerce Haitili göçmenin sınırdaki nehri geçerek ülkeye sığınmak için zor şartlar altında... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T03:00+0300
2021-09-18T03:00+0300
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ABD medyasına yansıyan görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin göçmenin sınırda geçişi sağlayan Del Rio Uluslararası köprünün altında toplandığı görüldü.35 bin nüfusu bulunan Del Rio kasabasının belediye başkanı Bruno Lozano, kontrol edilemeyen göçmen akınına karşı federal ve eyalet yetkililerinden acil yardım istediklerini açıkladı.Gümrük ve Sinir Muhafaza (CBP) ofisinden yapılan açıklamada da sınırdaki krizi yönetmek için bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiği, süreci güvenli ve insani bir şekilde ele almak için çaba gösterildiği bildirildi.Sınırdaki sığ nehri yürüyerek geçtilerAçıklamada, ABD-Meksika sınırını oluşturan Rio Grande nehrinin diz boyu su olan yerlerinden yürüyerek geçen çoğu Haitili yasadışı göçmenin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak tesislere taşınmayı beklediği ifade edildi.Sıcaktan köprünün ve civardaki ağaçların altına sığınan göçmenlere yiyecek ve içecekle birlikte taşınabilir tuvalet hizmeti sağlanırken göçmenlerden iki kadının doğum yaptığı, birinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı aktarıldı.Öte yandan Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Ted Cruz, sosyal medya hesabından “Bu insan yapımı bir krizdir.” diyerek Biden yönetimini eleştirirdi.CBP’nin ağustosta 209 bine yakın göçmeni gözaltına alarak sınır dışı ettiği bilgisi paylaşılırken, Trump yönetiminin görevde olduğu geçen yıl aynı dönemde gözaltına alınan yakalanan göçmen sayısının 50 bin civarında olduğuna dikkat çekildi.
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Teksas'ta binlerce yasa dışı Haitili göçmen, sınırı geçerek ABD'ye girdi

03:00 18.09.2021
© Sputnik / Ted CruzABD medyasına yansıyan görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin göçmenin sınırda geçişi sağlayan Del Rio Uluslararası köprünün altında toplandığı görüldü.
ABD medyasına yansıyan görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin göçmenin sınırda geçişi sağlayan Del Rio Uluslararası köprünün altında toplandığı görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© Sputnik / Ted Cruz
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ABD-Meksika sınırındaki Teksas eyaletine ait Del Rio kasabasında, binlerce Haitili göçmenin sınırdaki nehri geçerek ülkeye sığınmak için zor şartlar altında beklediği belirtildi.
ABD medyasına yansıyan görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin göçmenin sınırda geçişi sağlayan Del Rio Uluslararası köprünün altında toplandığı görüldü.
35 bin nüfusu bulunan Del Rio kasabasının belediye başkanı Bruno Lozano, kontrol edilemeyen göçmen akınına karşı federal ve eyalet yetkililerinden acil yardım istediklerini açıkladı.
Gümrük ve Sinir Muhafaza (CBP) ofisinden yapılan açıklamada da sınırdaki krizi yönetmek için bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiği, süreci güvenli ve insani bir şekilde ele almak için çaba gösterildiği bildirildi.

Sınırdaki sığ nehri yürüyerek geçtiler

Açıklamada, ABD-Meksika sınırını oluşturan Rio Grande nehrinin diz boyu su olan yerlerinden yürüyerek geçen çoğu Haitili yasadışı göçmenin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak tesislere taşınmayı beklediği ifade edildi.
Sıcaktan köprünün ve civardaki ağaçların altına sığınan göçmenlere yiyecek ve içecekle birlikte taşınabilir tuvalet hizmeti sağlanırken göçmenlerden iki kadının doğum yaptığı, birinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı aktarıldı.
Öte yandan Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Ted Cruz, sosyal medya hesabından “Bu insan yapımı bir krizdir.” diyerek Biden yönetimini eleştirirdi.
CBP’nin ağustosta 209 bine yakın göçmeni gözaltına alarak sınır dışı ettiği bilgisi paylaşılırken, Trump yönetiminin görevde olduğu geçen yıl aynı dönemde gözaltına alınan yakalanan göçmen sayısının 50 bin civarında olduğuna dikkat çekildi.
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