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Trump'ın hayatını kurtaran Kovid-19 kokteyline İngiltere'den onay
Trump'ın hayatını kurtaran Kovid-19 kokteyline İngiltere'den onay
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsü yenmesini sağlayan antikor kokteyline İngiltere'den onay çıktı. 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T15:24+0300
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ingiltere
donald trump
antikor
koronavirüs
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İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) gelecek haftadan itibaren kullanılmaya başlanacak yeni Kovid-19 tedavisini açıkladı. Birleşik Krallık'taki hastanelerde en riskli grupta yer alan, bağışıklık sisteminde sorun olan ve daha önce hastalığı atlatmış ya da aşılı olsa bile virüse karşı savunmasız kalan kişiler için Ronapreve adı verilen antikor kokteyli kullanılacak.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsü yenmesini sağlayan Ronapreve kokteyli günlerce konuşulmuştu. Uzmanlar Trump'a uygulanan tedavinin dünyada bir ilk olduğunu açıklamıştı.'Hayat kurtarıcı' olarak tanımlanan ilaçla ilgili olarak geçen ay açıklama yapan İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid bunun Birleşik Krallık'ta onay alan ve Kovid-19 için özel olarak geliştirilen ilk tedavi olduğunu söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20201002/trumpin-saglik-durumuna-iliskin-doktorundan-aciklama-antikor-kokteyli-uyguluyoruz-trump-yorgun-1042958020.html
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ingiltere, donald trump, antikor, koronavirüs

Trump'ın hayatını kurtaran Kovid-19 kokteyline İngiltere'den onay

15:24 18.09.2021
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKIABD Başkanı Donald Trump-maske
ABD Başkanı Donald Trump-maske - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsü yenmesini sağlayan antikor kokteyline İngiltere'den onay çıktı.
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) gelecek haftadan itibaren kullanılmaya başlanacak yeni Kovid-19 tedavisini açıkladı.
Birleşik Krallık'taki hastanelerde en riskli grupta yer alan, bağışıklık sisteminde sorun olan ve daha önce hastalığı atlatmış ya da aşılı olsa bile virüse karşı savunmasız kalan kişiler için Ronapreve adı verilen antikor kokteyli kullanılacak.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsü yenmesini sağlayan Ronapreve kokteyli günlerce konuşulmuştu. Uzmanlar Trump'a uygulanan tedavinin dünyada bir ilk olduğunu açıklamıştı.
'Hayat kurtarıcı' olarak tanımlanan ilaçla ilgili olarak geçen ay açıklama yapan İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid bunun Birleşik Krallık'ta onay alan ve Kovid-19 için özel olarak geliştirilen ilk tedavi olduğunu söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump-maske - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2020
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Trump'ın sağlık durumuna ilişkin doktorundan açıklama: Antikor kokteyli uyguluyoruz, Trump yorgun ancak keyfi yerinde
2 Ekim 2020, 23:46

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