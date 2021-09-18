https://tr.sputniknews.com/20210918/trumpin-hayatini-kurtaran-kovid-19-kokteyline-ingiltereden-onay-1049020538.html

Trump'ın hayatını kurtaran Kovid-19 kokteyline İngiltere'den onay

Trump'ın hayatını kurtaran Kovid-19 kokteyline İngiltere'den onay

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsü yenmesini sağlayan antikor kokteyline İngiltere'den onay çıktı. 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T15:24+0300

2021-09-18T15:24+0300

2021-09-18T15:24+0300

ingiltere

donald trump

antikor

koronavirüs

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İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) gelecek haftadan itibaren kullanılmaya başlanacak yeni Kovid-19 tedavisini açıkladı. Birleşik Krallık'taki hastanelerde en riskli grupta yer alan, bağışıklık sisteminde sorun olan ve daha önce hastalığı atlatmış ya da aşılı olsa bile virüse karşı savunmasız kalan kişiler için Ronapreve adı verilen antikor kokteyli kullanılacak.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsü yenmesini sağlayan Ronapreve kokteyli günlerce konuşulmuştu. Uzmanlar Trump'a uygulanan tedavinin dünyada bir ilk olduğunu açıklamıştı.'Hayat kurtarıcı' olarak tanımlanan ilaçla ilgili olarak geçen ay açıklama yapan İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid bunun Birleşik Krallık'ta onay alan ve Kovid-19 için özel olarak geliştirilen ilk tedavi olduğunu söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20201002/trumpin-saglik-durumuna-iliskin-doktorundan-aciklama-antikor-kokteyli-uyguluyoruz-trump-yorgun-1042958020.html

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ingiltere, donald trump, antikor, koronavirüs