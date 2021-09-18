https://tr.sputniknews.com/20210918/turkiyede-17-milyon-yillik-fil-disi-fosili-kesfedildi-1049023959.html

Türkiye'de 17 milyon yıllık fil dişi fosili keşfedildi

Türkiye'de 17 milyon yıllık fil dişi fosili keşfedildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde, bölgede gerçekleştirilen araştırmalarda, 1.2 milyon ila 17 milyon yıl önce yaşadıkları tahmin edilen 38 farklı fosil... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T18:10+0300

2021-09-18T18:10+0300

2021-09-18T18:11+0300

yaşam

denizli

fosil

fil dişi

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Denizli'de yürütülen yüzey araştırmalarında, Buldan ilçesinde 17 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen bir file ait savunma dişinin fosili tespit edildi.Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İhsan Aytek başkanlığında, Pamukkale ve Hitit üniversitelerinden paleoantropolog, paleontolog ve jeologlarla öğrencilerden oluşan ekip, Denizli'de Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde yüzey araştırması yaptı.Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Türk Tarih Kurumu'nun da destek verdiği çalışmalarda, geçen yıllarda Beyağaç ilçesinde 9 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen filin ardından bu yıl da Buldan ilçesinde 17 milyon yıl öncesine tarihlendirilen file ait savunma dişi keşfedildi.Bölgede gerçekleştirilen araştırmalarda 1.2 milyon ila 17 milyon yıl önce yaşadıkları tahmin edilen 38 farklı fosil türü de envantere alındı.Dr. Öğretim Üyesi Aytek, Denizli'de 2017'de başladıkları yüzey araştırmalarında birçok hayvana ait fosil bulduklarını, bu yıl beşincisini gerçekleştirdikleri çalışmalarda bunlara yenilerini eklediklerini belirtti.Bu yılki en önemli buluntuyu Buldan'da tespit ettiklerini anlatan Dr. Aytek, şunları söyledi:Aytek, daha önce buldukları fosillerin en eskisinin 9 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünüldüğünde, bu fosilin Denizli'deki memeli yaşamını çok daha eskiye çektiğine işaret etti.Bu yılki çalışmalarda daha önce bilinen Beyağaç'taki Sazak ve Çal'daki Mahmutgazi bölgesinin çevresinde yeni fosil alanları keşfettiklerini ifade eden Aytek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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denizli, fosil, fil dişi