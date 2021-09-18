https://tr.sputniknews.com/20210918/uluslararasi-enerji-ajansi-baskani-fatih-biroldan-turkiyeye-kis-uyarisi-1049013251.html

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan Türkiye'ye kış uyarısı

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan Türkiye'ye kış uyarısı

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Türkiye'nin enerji fiyatlarını belirleyen bir ülke olmadığını, kış aylarında daha yüksek fiyatlara hazır olması... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T05:31+0300

2021-09-18T05:31+0300

2021-09-18T08:31+0300

ekonomi

türkiye

fatih birol

doğalgaz

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

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Bloomberg HT'ye konuşan Birol, dünyada doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş ivmesi gündemden düşmezken, Türkiye'ye kış uyarısında bulundu.Time dergisi tarafından en etkili 100 kişi arasında gösterilen Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Bloomberg HT yayınında enerji piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi.Birol, Türkiye'nin enerji fiyatlarını belirleyen bir ülke olmadığını, kış aylarında daha yüksek fiyatlara hazır olması gerektiğini söyledi.Birol, "Kış ayları sert geçerse enerji fiyatları yüksek seyredebilir. Türkiye kış aylarında daha yüksek fiyatlara hazır olmalı" diye konuştu.

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türkiye, fatih birol, doğalgaz, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)