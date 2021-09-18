Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210918/uluslararasi-enerji-ajansi-baskani-fatih-biroldan-turkiyeye-kis-uyarisi-1049013251.html
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan Türkiye'ye kış uyarısı
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan Türkiye'ye kış uyarısı
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Türkiye'nin enerji fiyatlarını belirleyen bir ülke olmadığını, kış aylarında daha yüksek fiyatlara hazır olması... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T05:31+0300
2021-09-18T05:31+0300
2021-09-18T08:31+0300
ekonomi
türkiye
fatih birol
doğalgaz
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1048985031_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b98cf873fcf70c83066a70a78de9638f.jpg
Bloomberg HT'ye konuşan Birol, dünyada doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş ivmesi gündemden düşmezken, Türkiye'ye kış uyarısında bulundu.Time dergisi tarafından en etkili 100 kişi arasında gösterilen Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Bloomberg HT yayınında enerji piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi.Birol, Türkiye'nin enerji fiyatlarını belirleyen bir ülke olmadığını, kış aylarında daha yüksek fiyatlara hazır olması gerektiğini söyledi.Birol, "Kış ayları sert geçerse enerji fiyatları yüksek seyredebilir. Türkiye kış aylarında daha yüksek fiyatlara hazır olmalı" diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1048985031_156:0:804:486_1920x0_80_0_0_8a2a0f84354b698a4cdf3f736a18858e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, fatih birol, doğalgaz, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan Türkiye'ye kış uyarısı 05:31 18.09.2021 (güncellendi: 08:31 18.09.2021)
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Türkiye'nin enerji fiyatlarını belirleyen bir ülke olmadığını, kış aylarında daha yüksek fiyatlara hazır olması gerektiğini söyledi.
Bloomberg HT'ye
konuşan
Birol, dünyada doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş ivmesi gündemden düşmezken, Türkiye'ye kış uyarısında bulundu.
Time dergisi tarafından en etkili 100 kişi arasında gösterilen Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Bloomberg HT yayınında enerji piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi.
Birol, Türkiye'nin enerji fiyatlarını belirleyen bir ülke olmadığını, kış aylarında daha yüksek fiyatlara hazır olması gerektiğini söyledi.
Birol,
diye konuştu. "Kış ayları sert geçerse enerji fiyatları yüksek seyredebilir. Türkiye kış aylarında daha yüksek fiyatlara hazır olmalı"