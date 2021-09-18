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Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan Türkiye'ye kış uyarısı
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan Türkiye'ye kış uyarısı
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Türkiye'nin enerji fiyatlarını belirleyen bir ülke olmadığını, kış aylarında daha yüksek fiyatlara hazır olması... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T05:31+0300
2021-09-18T08:31+0300
ekonomi
türkiye
fatih birol
doğalgaz
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
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Bloomberg HT'ye konuşan Birol, dünyada doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş ivmesi gündemden düşmezken, Türkiye'ye kış uyarısında bulundu.Time dergisi tarafından en etkili 100 kişi arasında gösterilen Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Bloomberg HT yayınında enerji piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi.Birol, Türkiye'nin enerji fiyatlarını belirleyen bir ülke olmadığını, kış aylarında daha yüksek fiyatlara hazır olması gerektiğini söyledi.Birol, "Kış ayları sert geçerse enerji fiyatları yüksek seyredebilir. Türkiye kış aylarında daha yüksek fiyatlara hazır olmalı" diye konuştu.
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türkiye, fatih birol, doğalgaz, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan Türkiye'ye kış uyarısı

05:31 18.09.2021 (güncellendi: 08:31 18.09.2021)
© AAFatih Birol
Fatih Birol - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© AA
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Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Türkiye'nin enerji fiyatlarını belirleyen bir ülke olmadığını, kış aylarında daha yüksek fiyatlara hazır olması gerektiğini söyledi.
Bloomberg HT'ye konuşan Birol, dünyada doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş ivmesi gündemden düşmezken, Türkiye'ye kış uyarısında bulundu.
Time dergisi tarafından en etkili 100 kişi arasında gösterilen Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Bloomberg HT yayınında enerji piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi.
Birol, Türkiye'nin enerji fiyatlarını belirleyen bir ülke olmadığını, kış aylarında daha yüksek fiyatlara hazır olması gerektiğini söyledi.
Birol, "Kış ayları sert geçerse enerji fiyatları yüksek seyredebilir. Türkiye kış aylarında daha yüksek fiyatlara hazır olmalı" diye konuştu.
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