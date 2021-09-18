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Ümit Özdağ: Soylu, 'Suçların yarısı yabancılar tarafından işleniyor' dedi
Ümit Özdağ: Soylu, 'Suçların yarısı yabancılar tarafından işleniyor' dedi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Soylu’nun 15 Eylül’de katıldığı bir toplantıda “Ülkemizdeki olayların yarısı kadar olanları yabancılar... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T16:14+0300
2021-09-18T16:19+0300
ümit özdağ
süleyman soylu
suç
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Özdağ, Ankara’da gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Türkiye’de Suriyelilere verilen vatandaşlık sayısının da gizlendiğini öne süren Özdağ, yakında gerçek rakamları kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Türkiye’de işlenen suçların yabancılar tarafından işlendiğini iddia eden Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 15 Eylül’de katıldığı Göç Kurulu toplantısında yaptığı konuşmayı gündeme getirdi. Soylu’nun “Ülkemizdeki olayların yarısı kadar olanları yabancılar gerçekleştiriyor. Yarısı da kendi içlerinde. Ve bunların yarısı da küçük yaştaki evliliklerden kaynaklanıyor” ifadesini kullandığını belirten Özdağ, bu kısmın video kaydını da yayınladı. Toplantının hemen ardından bu ifadelerin resmi hesaplardan ve Anadolu Ajansı haberinden çıkarttırıldığını belirten Özdağ şunları söyledi:''Yakında Türk vatandaşlığı alan Suriyelilerin gerçek sayısını da paylaşacağız'Suriyelilere verilen vatandaşlık sayılarının da gizlendiğini iddia eden Özdağ, “Yalan söyleniyor. Eskiden Türk vatandaşlığı alanların isimleri Resmi Gazete’de yayınlanırdı. Artık yayınlamıyorlar. Suçları gizledikleri gibi gizliyorlar ama o da ortaya çıkacak. Yakında Türk vatandaşlığı alan Suriyelilerin gerçek sayısını da paylaşacağız. Sahte vize, sahte soğuk mühür ve sahte hudut girişi olanlara Türkiye’de oturma izni veriliyor. Bunlarla Türkiye’de oturma izni alıyorsunuz. Emniyet Genel Müdürlüğü konuyu biliyor. Hangi devlet kurumunun da yaptığını biliyor. Polislerin bu konuda kendi aralarında yaptıkları konuşmalara şahit olduk. Kanıtları da var" dedi.Özdağ, Suriye ve YPG ile ilgili bir soru üzerine ise iktidarın YPG’nin iktidar tarafından tahammül edilen bir terör örgütü olduğunu belirterek, şu iddiada bulundu:“Biz Suriye toprak bütünlüğünü savunuyoruz. YPG’nin saray rejimi tarafından tahammül edilen terör örgütü olduğunu da görüyoruz. Şu soruyu sormalıyız. YPG’nin başkanının karısının dayısı Ankara’da hangi ofiste ne zamandan beri çalışıyor, hangi kişilerle görüşüyor, kimlerle iş yapıyor, bir terör örgütüyle bağlantılı olmasına rağmen Ankara’da bir buçuk senedir varlığına neden tahammül ediliyor?”'İttifakların parçası olmamak konusunda kararlıyız'Özdağ ayrıca, seçimlerin 2023'te gerçekleşeceğini düşündüklerini belirterek ''İttifakların parçası olmamak konusunda kararlıyız" dedi.''Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?'' sorusuna da yanıt veren Ümit Özdağ, "Partimizin kimi cumhurbaşkanı adayı çıkaracağı konusunda, partinin yetkili organları karar verir. Bu konuda benim tek başıma beyanda bulunmam doğru değil" şeklinde konuştu.
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ümit özdağ, süleyman soylu, suç

Ümit Özdağ: Soylu, 'Suçların yarısı yabancılar tarafından işleniyor' dedi

16:14 18.09.2021 (güncellendi: 16:19 18.09.2021)
© AA / Hakan Nural Ümit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© AA / Hakan Nural
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Soylu’nun 15 Eylül’de katıldığı bir toplantıda “Ülkemizdeki olayların yarısı kadar olanları yabancılar gerçekleştiriyor” dediğini daha sonra bu ifadelerin resmi hesaplar ve Anadolu Ajansı haberinden çıkartıldığını iddia etti.
Özdağ, Ankara’da gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Türkiye’de Suriyelilere verilen vatandaşlık sayısının da gizlendiğini öne süren Özdağ, yakında gerçek rakamları kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.
T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Türkiye’de işlenen suçların yabancılar tarafından işlendiğini iddia eden Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 15 Eylül’de katıldığı Göç Kurulu toplantısında yaptığı konuşmayı gündeme getirdi. Soylu’nun “Ülkemizdeki olayların yarısı kadar olanları yabancılar gerçekleştiriyor. Yarısı da kendi içlerinde. Ve bunların yarısı da küçük yaştaki evliliklerden kaynaklanıyor” ifadesini kullandığını belirten Özdağ, bu kısmın video kaydını da yayınladı.
Toplantının hemen ardından bu ifadelerin resmi hesaplardan ve Anadolu Ajansı haberinden çıkarttırıldığını belirten Özdağ şunları söyledi:
“Gerçekler rakamlar bunlar yüzde 2 değil. Önce açıkladı sonra basına baskı yaparak haberlerin içeriği değiştirildi. Kendi hesabı, devletin resmi hesabı, Anadolu Ajansı dahil, hepsinden çıkartıldı. Bunun tercümesi şudur. 80 milyon Türk’ün işlemiş olduğu suç kadar Türkiye’de kaçaklar ve sığınmacılar suç işliyor. Suçların yarısını kendi aralarında işliyorlarmış. Bunu böyle küçümseyemezsiniz. Bunlar bizim topraklarımızda işleniyor.
Soylu diyor ki, kendi aralarında işledikleri suçların yarısı da küçük yaşta evlilikler. Buna Türk hukukunda çocuklara tecavüz deniyor. İçişleri Bakanının küçümsediği bu. Bir başka husus ‘Suriyelilerin gelmesiyle Türkiye’nin kamu güvenliği bozulur. Oysa bozulmadı tam tersine daha iyi hale geldi’ diyor. Suçların yüzde 50’den fazla artması kamu güvenliğinin bozulması değil midir? Elimde Suriye bağlantılı olayların ve terör olaylarının kısa bir özeti var. Sayfalarca. Bu mu bozulmayan kamu düzeni?"

''Yakında Türk vatandaşlığı alan Suriyelilerin gerçek sayısını da paylaşacağız'

Suriyelilere verilen vatandaşlık sayılarının da gizlendiğini iddia eden Özdağ, “Yalan söyleniyor. Eskiden Türk vatandaşlığı alanların isimleri Resmi Gazete’de yayınlanırdı. Artık yayınlamıyorlar. Suçları gizledikleri gibi gizliyorlar ama o da ortaya çıkacak. Yakında Türk vatandaşlığı alan Suriyelilerin gerçek sayısını da paylaşacağız. Sahte vize, sahte soğuk mühür ve sahte hudut girişi olanlara Türkiye’de oturma izni veriliyor. Bunlarla Türkiye’de oturma izni alıyorsunuz. Emniyet Genel Müdürlüğü konuyu biliyor. Hangi devlet kurumunun da yaptığını biliyor. Polislerin bu konuda kendi aralarında yaptıkları konuşmalara şahit olduk. Kanıtları da var" dedi.
Özdağ, Suriye ve YPG ile ilgili bir soru üzerine ise iktidarın YPG’nin iktidar tarafından tahammül edilen bir terör örgütü olduğunu belirterek, şu iddiada bulundu:
“Biz Suriye toprak bütünlüğünü savunuyoruz. YPG’nin saray rejimi tarafından tahammül edilen terör örgütü olduğunu da görüyoruz. Şu soruyu sormalıyız. YPG’nin başkanının karısının dayısı Ankara’da hangi ofiste ne zamandan beri çalışıyor, hangi kişilerle görüşüyor, kimlerle iş yapıyor, bir terör örgütüyle bağlantılı olmasına rağmen Ankara’da bir buçuk senedir varlığına neden tahammül ediliyor?”

'İttifakların parçası olmamak konusunda kararlıyız'

Özdağ ayrıca, seçimlerin 2023'te gerçekleşeceğini düşündüklerini belirterek ''İttifakların parçası olmamak konusunda kararlıyız" dedi.
''Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?'' sorusuna da yanıt veren Ümit Özdağ, "Partimizin kimi cumhurbaşkanı adayı çıkaracağı konusunda, partinin yetkili organları karar verir. Bu konuda benim tek başıma beyanda bulunmam doğru değil" şeklinde konuştu.
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