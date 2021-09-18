YSK Başkanı Akkaya, Rusya’da mevkidaşı Pamfilova ile görüştü

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya’nın, Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova ile bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.Büyükelçilik, görüşmenin detaylarına ilişkinse bilgi verilmedi.Akkaya ile Pamfilova’nın görüşmesi, Rusya’da parlamento seçimlerinin düzenlendiği bir döneme denk geldi. Pandemi nedeniyle seçim merkezlerinde kalabalıkların birikmemesi için üç güne yayılan seçimlerin son günü yarın.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya’nın, Rusya’nın başkenti Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Rus mevkidaşı Ella Pamfilova ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya’nın, Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova ile bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
Moskova'yı ziyaret etmekte olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, RF Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova ile görüşmüştür. pic.twitter.com/b9gvAgcgPf
Büyükelçilik, görüşmenin detaylarına ilişkinse bilgi verilmedi.
Akkaya ile Pamfilova’nın görüşmesi, Rusya’da parlamento seçimlerinin düzenlendiği bir döneme denk geldi. Pandemi nedeniyle seçim merkezlerinde kalabalıkların birikmemesi için üç güne yayılan seçimlerin son günü yarın.