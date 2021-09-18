https://tr.sputniknews.com/20210918/ysk-baskani-akkaya-rusyada-mevkidasi-pamfilova-ile-gorustu-1049020692.html

YSK Başkanı Akkaya, Rusya’da mevkidaşı Pamfilova ile görüştü

YSK Başkanı Akkaya, Rusya’da mevkidaşı Pamfilova ile görüştü

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya’nın, Rusya’nın başkenti Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Rus mevkidaşı Ella Pamfilova ile bir görüşme... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T15:30+0300

2021-09-18T15:30+0300

2021-09-18T15:30+0300

rusya

türkiye

ysk

muharrem akkaya

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Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya’nın, Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova ile bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.Büyükelçilik, görüşmenin detaylarına ilişkinse bilgi verilmedi.Akkaya ile Pamfilova’nın görüşmesi, Rusya’da parlamento seçimlerinin düzenlendiği bir döneme denk geldi. Pandemi nedeniyle seçim merkezlerinde kalabalıkların birikmemesi için üç güne yayılan seçimlerin son günü yarın.

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rusya, türkiye, ysk, muharrem akkaya