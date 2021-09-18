https://tr.sputniknews.com/20210918/yunanistan-basbakani-micotakis-erdoganla-hemfikiriz-1049015225.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Erdoğan’la hemfikiriz

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Erdoğan’la hemfikiriz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, olası bir göç dalgasına karşı Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu belirterek yeni bir mülteci akınına karşı... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T10:47+0300

2021-09-18T10:47+0300

2021-09-18T10:47+0300

recep tayyip erdoğan

afganistan

türkiye

göçmen

göç

kiryakos miçotakis

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Miçotakis, Reuters'a yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Avrupa’ya yönelik yeni bir göç akımına mücadelede önemli bir ortak olduğunu ve desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Avrupa’yı göçmen sorununa yönelik ‘ortak bir politika’ oluşturmamakla eleştiren Miçotakis, “Suriye’deki ve başka yerlerdeki çatışmalardan kaçan bir milyondan fazla mülteci, 2015’te ve 2016’nın başlarında Yunanistan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçti ve Yunanistan’ın o zamanki solcu Syriza yönetimi buna sadece ‘el sallamakla’ yetindi” dedi.2015'in tekrarı yaşanmayacakKontrolsüz göçe karşı belirgin şekilde sert bir duruş sergileyen bir yönetim anlayışına sahip olduklarını belirten Miçotakis, 2015’in tekrarını yaşamayacaklarını ‘Bu durum artık olasılık dışı ve bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız’ sözleriyle dile getirdi.Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından yaşanan insani kriz, yeni bir mülteci krizi ihtimalini körükledi. Miçotakis, AB’nin kitlesel bir akınla nasıl başa çıkılacağına dair tutarlı bir tutarlı bir politikasının olmadığını söyledi. Yunanistan Başbakanı, “Sığınma konusunda ortak kurallara ihtiyacımız var. İltica alışverişi yapılması, göçmenlerin bir ülkeden diğerine taşınması mantıklı değil. Adil bir düzen yaratılmalı. Avrupa’nın daha fazlasını yapması gerekiyor” dedi.Sözcü'nün aktardığına göre, Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Afganistan konusunu ele aldıklarını belirterek “Erdoğan’la çok açık konuştuk. Potansiyel mülteci ve sığınmacıların mümkün olduğu kadar ülkelerine yakın bir yerde tutmanın önemli olduğu konusunda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, afganistan, türkiye, göçmen, göç, kiryakos miçotakis