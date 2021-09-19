https://tr.sputniknews.com/20210919/a-milli-takimda-teknik-direktorluk-gorevine-stefan-kuntz-getirildi-1049043293.html

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi

TFF, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T16:06+0300

2021-09-19T16:06+0300

2021-09-19T16:24+0300

stefan kuntz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1049043293.jpg?1632057844

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır" denildi. İmza töreninin yarın saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenleneceği belirtildi. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı. Anlaşmaya varılan Kuntz, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

stefan kuntz