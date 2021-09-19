Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır" denildi. İmza töreninin yarın saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenleneceği belirtildi. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı. Anlaşmaya varılan Kuntz, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.
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2021
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252
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stefan kuntz
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi