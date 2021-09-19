Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210919/abd-ordusu-ve-istihbarati-kabilde-10-sivilin-oldugu-saldiri-konusunda-birbirini-sucladi-1049033284.html
ABD ordusu ve istihbaratı Kabil'de 10 sivilin öldüğü saldırı konusunda birbirini suçladı
ABD ordusu ve istihbaratı Kabil'de 10 sivilin öldüğü saldırı konusunda birbirini suçladı
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı, aynı aileden 7'si çocuk 10 sivilin hayatını kaybettiği Afganistan'ın başkenti Kabil'deki saldırıyı alınan acil... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T01:13+0300
2021-09-19T01:13+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
cia
centcom
kenneth mckenzie
sivil can kaybı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103194/12/1031941286_0:236:3500:2205_1920x0_80_0_0_30cde8f6d39ce95c37d18172351ed21e.jpg
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie'nin, 17 Eylül Cuma günü kameraların karşısına geçip 29 Ağustos'ta Kabil'de düzenledikleri saldırıda bir yardım kuruluşu çalışanının aracını hedef aldıklarını, 7'si çocuk olmak üzere 10 masum sivilin öldürüldüğünü açıklarken istihbaratı üstü kapalı eleştirmesi ordu ile istihbaratın arasını açtı.CNN'e konuşan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) yakın kaynaklar, beyaz Toyota marka bir araca Hellfire füzesi fırlatılmadan hemen önce ABD ordusunun siviller konusunda uyarıldığını ileri sürdü.CIA'nın sivillerin saldırı alanında ve araçta çocukların bulunduğunu acil koduyla orduya gönderdiğini belirten kaynaklar, ordunun istihbarata geri dönüş yapıp yapmadığını bilmediklerini kaydetti.İstihbarat kaynaklarından CNN'e bu bilginin sızması dikkatleri McKenzie'nin açıklamalarına çekti.McKenzie, saldırıdan 48 saat önce hassas bir istihbarat aldıklarını ve bahsi geçen evde DEAŞ planlayıcılarının bulunduğu, aynı alana çıkan patlayıcılarla ve havaalanına roketlerle saldırı düzenlenebileceği bilgisi verildiğini ifade etmişti.Özellikle de saldırıdan 36 saat önce 60 farklı yerden saldırı istihbaratı aldıklarını belirten McKenzie, bu istihbarat bilgilerinde en fazla tekrar eden parçanın ise DEAŞ-H terör örgütünün beyaz bir Toyota Corolla araç kullanacağı olduğunu dile getirmişti.McKenzie'nin bu açıklamalarından sonra CIA kaynaklarından orduyu uyardıklarına dair bilgi sızmasının, ordu ile istihbarat arasında bu saldırı konusunda bir gerilim olduğunu gösterdiği ifade ediliyor.
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103194/12/1031941286_122:0:3378:2442_1920x0_80_0_0_1472667d60260d81cc9835ad2b6fce81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, cia, centcom, kenneth mckenzie, sivil can kaybı

ABD ordusu ve istihbaratı Kabil'de 10 sivilin öldüğü saldırı konusunda birbirini suçladı

01:13 19.09.2021
© REUTERS / ParwizAfganistan
Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© REUTERS / Parwiz
Abone ol
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı, aynı aileden 7'si çocuk 10 sivilin hayatını kaybettiği Afganistan'ın başkenti Kabil'deki saldırıyı alınan acil istihbarat üzerine gerçekleştirdiklerini iddia ederken, CIA ise saldırıdan hemen önce saldırı alanında sivillerin bulunduğu konusunda orduyu uyardıklarını ileri sürdü.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie'nin, 17 Eylül Cuma günü kameraların karşısına geçip 29 Ağustos'ta Kabil'de düzenledikleri saldırıda bir yardım kuruluşu çalışanının aracını hedef aldıklarını, 7'si çocuk olmak üzere 10 masum sivilin öldürüldüğünü açıklarken istihbaratı üstü kapalı eleştirmesi ordu ile istihbaratın arasını açtı.
CNN'e konuşan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) yakın kaynaklar, beyaz Toyota marka bir araca Hellfire füzesi fırlatılmadan hemen önce ABD ordusunun siviller konusunda uyarıldığını ileri sürdü.
CIA'nın sivillerin saldırı alanında ve araçta çocukların bulunduğunu acil koduyla orduya gönderdiğini belirten kaynaklar, ordunun istihbarata geri dönüş yapıp yapmadığını bilmediklerini kaydetti.
İstihbarat kaynaklarından CNN'e bu bilginin sızması dikkatleri McKenzie'nin açıklamalarına çekti.
McKenzie, saldırıdan 48 saat önce hassas bir istihbarat aldıklarını ve bahsi geçen evde DEAŞ planlayıcılarının bulunduğu, aynı alana çıkan patlayıcılarla ve havaalanına roketlerle saldırı düzenlenebileceği bilgisi verildiğini ifade etmişti.
Özellikle de saldırıdan 36 saat önce 60 farklı yerden saldırı istihbaratı aldıklarını belirten McKenzie, bu istihbarat bilgilerinde en fazla tekrar eden parçanın ise DEAŞ-H terör örgütünün beyaz bir Toyota Corolla araç kullanacağı olduğunu dile getirmişti.
McKenzie'nin bu açıklamalarından sonra CIA kaynaklarından orduyu uyardıklarına dair bilgi sızmasının, ordu ile istihbarat arasında bu saldırı konusunda bir gerilim olduğunu gösterdiği ifade ediliyor.
000002
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:13ABD ordusu ve istihbaratı Kabil'de 10 sivilin öldüğü saldırı konusunda birbirini suçladı
01:02Fransa Dışişleri Bakanı'ndan ABD ve Avustralya için 'eski ortak' nitelemesi
00:48MSB, 19 Eylül Gaziler Günü'nü 'Sakarya Marşı' ile kutladı
00:40Sınır dışı edilmek isteyen göçmen Alanya'da yangın çıkardı
00:32Rus Dışişleri: Yabancı ajanlar kanununun yürürlükten kaldırılması söz konusu değil
00:31'Dune'un yönetmeni Denis Villeneuve: Marvel filmleri izleyicileri zombilere çeviriyor
00:16Rusya'da 22 Ağustos'tan bu yana ilk kez 20 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek
DünRıdvan Dilmen: TRT’den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum
DünAK Partili Özhaseki: Eser ve hizmet siyaseti yürütüyoruz, algı peşinde değiliz
Dünİki askerin yakılması emrini verdiği belirtilen IŞİD'li tutuklandı
DünAK Partili Bülent Turan’dan ‘fahiş fiyat’ açıklaması: Kaptanımız sağlam, bunu aşacak olan biziz
DünErsun Yanal’dan istifa cevabı
DünFransa'nın Canberra Büyükelçisi'ni geri çağırmasına Avustralya’dan tepki: Üzüntüyle karşılıyoruz
DünAdalet Bakanı: Cumhur İttifakı'nın kararı nettir, Türkiye AK Parti ile geleceğe güvenle bakmaktadır
DünWashington'da Kongre baskınında tutuklananlar için destek gösterisi düzenlendi
DünBakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 197'ye geriledi
DünRusya’daki seçimlerin ikinci gününden öne çıkanlar
DünProf. Dr. Mehmet Ceyhan: İngiltere bize iyilik olsun diye kırmızı listeden çıkarmadı, aman dikkat
DünSergen Yalçın: 6 oyuncumuz sakat, en az 5 hafta yoklar