https://tr.sputniknews.com/20210919/abd-ordusu-ve-istihbarati-kabilde-10-sivilin-oldugu-saldiri-konusunda-birbirini-sucladi-1049033284.html

ABD ordusu ve istihbaratı Kabil'de 10 sivilin öldüğü saldırı konusunda birbirini suçladı

ABD ordusu ve istihbaratı Kabil'de 10 sivilin öldüğü saldırı konusunda birbirini suçladı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı, aynı aileden 7'si çocuk 10 sivilin hayatını kaybettiği Afganistan'ın başkenti Kabil'deki saldırıyı alınan acil... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T01:13+0300

2021-09-19T01:13+0300

2021-09-19T01:13+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

cia

centcom

kenneth mckenzie

sivil can kaybı

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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie'nin, 17 Eylül Cuma günü kameraların karşısına geçip 29 Ağustos'ta Kabil'de düzenledikleri saldırıda bir yardım kuruluşu çalışanının aracını hedef aldıklarını, 7'si çocuk olmak üzere 10 masum sivilin öldürüldüğünü açıklarken istihbaratı üstü kapalı eleştirmesi ordu ile istihbaratın arasını açtı.CNN'e konuşan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) yakın kaynaklar, beyaz Toyota marka bir araca Hellfire füzesi fırlatılmadan hemen önce ABD ordusunun siviller konusunda uyarıldığını ileri sürdü.CIA'nın sivillerin saldırı alanında ve araçta çocukların bulunduğunu acil koduyla orduya gönderdiğini belirten kaynaklar, ordunun istihbarata geri dönüş yapıp yapmadığını bilmediklerini kaydetti.İstihbarat kaynaklarından CNN'e bu bilginin sızması dikkatleri McKenzie'nin açıklamalarına çekti.McKenzie, saldırıdan 48 saat önce hassas bir istihbarat aldıklarını ve bahsi geçen evde DEAŞ planlayıcılarının bulunduğu, aynı alana çıkan patlayıcılarla ve havaalanına roketlerle saldırı düzenlenebileceği bilgisi verildiğini ifade etmişti.Özellikle de saldırıdan 36 saat önce 60 farklı yerden saldırı istihbaratı aldıklarını belirten McKenzie, bu istihbarat bilgilerinde en fazla tekrar eden parçanın ise DEAŞ-H terör örgütünün beyaz bir Toyota Corolla araç kullanacağı olduğunu dile getirmişti.McKenzie'nin bu açıklamalarından sonra CIA kaynaklarından orduyu uyardıklarına dair bilgi sızmasının, ordu ile istihbarat arasında bu saldırı konusunda bir gerilim olduğunu gösterdiği ifade ediliyor.

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abd, cia, centcom, kenneth mckenzie, sivil can kaybı